Conmoción por la muerte de una boxeadora de 25 años: la dura acusación a los médicos por un diagnóstico tardío de cáncer

La boxeadora falleció a los 25 años tras ser diagnosticada con cáncer

El mundo del boxeo está sumergido en una profunda tristeza por la muerte de la boxeadora británica Georgia O’Connor a los 25 años. Esta noticia enlutó a todo el deporte, y las causas de la misma se relacionan a un mal diagnóstico médico que demoró en detectar un cáncer y, cuando lo hallaron, la enfermedad era “incurable”, como la propia protagonista lo definió en redes sociales.

O’Connor había ganado una medalla dorada en los Juegos Juveniles de la Commonwealth en 2017, conquistó cinco títulos nacionales como amateur y debutó como profesional en octubre de 2021 de la mano de la promotora Boxxer. Su efímero paso por la élite se prolongó hasta octubre de 2022 con un pleno de tres victorias (ninguna por KO) en sucesivos combates en el Reino Unido, de donde ella era oriunda, ante la checa Ester Konecna, la argentina Erica Álvarez y la belga Joyce Van Ee.

Según el portal especializado, Ring Magazine, cuatro meses más tarde se le diagnosticó una colitis ulcerosa (UC, por sus siglas en inglés), una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. “Estaba molesta al descubrir que tengo esta enfermedad, ya que ya he tenido mala suerte en el pasado con mi salud cuando casi perdí mi vida por coágulos de sangre en mis pulmones. Tristemente no hay cura”, se lamentó la mujer en una publicación de Instagram.

Georgia O’Connor registró tres victorias en su corto paso por el boxeo profesional (Captura de video)

En esa misma plataforma, el 31 de enero de 2025 lanzó una grave acusación contra los médicos del Royal Victoria Infirmary (RVI) de Newcastle, después de que demoraran 17 semanas en detectarle un cáncer que se extendió en ese lapso de tiempo: “Desde principios de octubre, he estado en constante dolor sabiendo en el fondo que algo estaba muy mal. Desde el principio dije que creía que era cáncer”. Sus comorbilidades aumentaban drásticamente las posibilidades de contraerlo. “Pero ningún médico me hizo ni puto caso. Ningún médico me tomó en serio. Ni un solo médico me hizo los escáneres o análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía”, denunció la mujer, quien al inicio del posteo, los definió como “ratas incompetentes absolutas”.

En su comunicado, Georgia O’Connor esgrimió los comentarios de los especialistas para no efectuar lo que ella pretendía: “Me descartaron. Me dijeron que no era nada, me hicieron sentir que estaba exagerando. Se negaron a explorarme. Se negaron a investigar. Se negaron a escuchar. Uno incluso me dijo que 'todo estaba en mi cabeza‘“. ”Ahora el cáncer se ha extendido. Pueden decir que es terminal, pueden decirme que voy a morir“, sentenció.

Antes de ser diagnosticada con esa enfermedad, O’Connor había sufrido la pérdida de un embarazo a través de un aborto involuntario. En febrero pasado, subió una fotografía con muletas y contó que las usaba para movilizarse, como así también una silla de ruedas. “Desde esta mañana peso 59 kg y ya no me queda bien ninguna de mis prendas, pero me encanta mi cuerpo. Tengo lo que la gente considera la peor enfermedad conocida por el hombre, pero todavía soy capaz de sonreír, reír y ser yo misma”, analizó en un relato a corazón abierto.

Uno de los tantos posteos de Georgia O’Connor después de ser diagnosticada con cáncer. Aquí, con muletas (Crédito: @georgiaoconnor_1)

Su pareja, Adriano Cardinali, dejó su trabajo para “luchar esta batalla” a su lado “haciendo todo lo posible” para salvarla, según expresó la mujer en distintos escritos publicados en su cuenta @georgiaoconnor_1: “Mientras que los médicos que me descuidaron están atrapados en sus caminos, él está por ahí conduciendo por Europa, encontrando tratamientos que ni siquiera saben que existen”. Lo definió como “el amor de mi vida” y se casó el 9 de mayo último.

Tiempo atrás, el 21 de marzo, volvió a recurrir a sus más de 37 mil seguidores para comunicar que había sido internada de urgencia porque tenía septicemia: “Por suerte consiguieron salvarme en el hospital y en poco tiempo empecé a estabilizarme. Fue una de las cosas más espantosas que me han pasado y doy gracias a Dios por seguir viva”.

La promotora Boxxer le dedicó un video a su pupila a traves de sus canales oficiales con los mejores momentos de sus combates y emitió un mensaje: “Estamos desconsolados por el fallecimiento de Georgia O’Connor. Una verdadera guerrera dentro y fuera del ring, la comunidad boxística ha perdido a una joven talentosa, valiente y decidida demasiado pronto. Georgia era querida, respetada y admirada por sus amigos aquí en BOXXER. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento difícil”.

Perdió un embarazo antes de ser diagnosticada con cáncer (Crédito: @georgiaoconnor_1)

El fundador y director ejecutivo de la organización, Ben Shalom, le dedicó unas líneas a quien era una promesa del boxeo femenino: “Es difícil comprender esto... Pasan muchas cosas en la vida, pero nada más importa aparte de tu familia y tu salud. Mi más sentido pésame a los padres y a la pareja de Georgia, quienes sé que hicieron todo lo posible sin descanso y están pasando por momentos muy difíciles. Georgia fue una persona inspiradora y una que nunca olvidaré. Lo siento mucho por su familia y todos sus amigos. Es realmente desgarrador”.

England Boxing, la Asociación de Boxeo Amateur de Inglaterra, le rindió un homenaje: “Boxeadora talentosa y miembro muy querida de la comunidad del boxeo amateur, ganó medallas en los Juegos Juveniles de la Commonwealth, el Campeonato Mundial Juvenil y el Campeonato Europeo”.

La despedida de Boxxer a Georgia O’Connor

La dolorosa carta de Georgia O’Connor en Instagram después de ser diagnosticada con cáncer

Realmente no hay manera fácil de decir esto, pero tengo cáncer.

Ahora que eso está fuera del camino, es el momento de exponer las ratas incompetentes absolutas que han permitido que esto suceda.

Durante 17 semanas desde principios de octubre, he estado en constante dolor, yendo y viniendo entre Durham y Newcastle RVI A & E sabiendo en el fondo que algo estaba muy mal. Desde el principio dije que creía que era cáncer. CONOCÍA los riesgos. Tengo colitis y PSC (Colangitis Esclerosante Primaria, en su traducción al español), dos enfermedades que aumentan drásticamente las posibilidades de contraerlo. Sé lo alto que es mi riesgo y ellos también lo saben. Siempre lo han sabido.

Pero ningún médico me hizo ni puto caso.

Ningún médico me tomó en serio.

Ni un solo médico me hizo los escáneres o análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía.

En lugar de eso, me descartaron. Me gasearon, me dijeron que no era nada, me hicieron sentir que estaba exagerando. Se negaron a explorarme. Se negaron a investigar. Se negaron a escuchar. Uno incluso me dijo que “todo estaba en mi cabeza”.

¿Y ahora? Ahora el cáncer se ha extendido.

Y por si fuera poco, durante todo este tiempo ha habido MANCHAS DE SANGRE por todos mis pulmones. Eso SOLO podría haberme matado al instante.

Podrían haber hecho algo antes de que llegara a esta etapa. Pero no lo hicieron. Porque este es el estado del NHS (Servicio Nacional de Salud) - un sistema roto que falla a los jóvenes como yo una y otra vez. Un sistema que hace sufrir a la gente, que la envía a casa en agonía, que deja que el cáncer se extienda mientras los “médicos” estúpidos y descerebrados se encogen de hombros.

Pueden decir que es terminal todo lo que quieran.

Pueden decirme que voy a morir.

Pero después de tardar 17, DIECISIETE semanas en averiguar qué me pasaba, ¿por qué coño iba a creerles?

Soy joven, estoy en forma y soy más fuerte de lo que nunca entenderán. Mentalmente. Físicamente. En todos los sentidos. Sigo sonriendo y esa sonrisa NUNCA se borrará, pase lo que pase.

Ya tenemos un oncólogo increíble en mi caso y nos hemos asegurado de que voy a tener el mejor tratamiento y curación posible. Empezando AHORA.

Que se jodan los médicos que me fallaron.

Que se joda el sistema que dejó que esto pasara.

Y cuando venza a esto como he vencido a todo lo que ha intentado acabar conmigo antes, todos ellos van a recibir lo que se merecen.