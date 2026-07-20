Estados Unidos

Una jueza federal ordena que Paramount y Warner suspendan su fusión por 14 días

La magistrada dictó una restricción temporal tras el reclamo de doce estados, que buscan frenar una operación valuada en USD 81.000 millones mientras la Justicia analiza argumentos antimonopolio

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La presión por cerrar la operación aumentó porque Paramount se comprometió a pagar a sus accionistas cerca de USD 7 millones por día si el acuerdo no se concreta antes del 30 de septiembre (Europa Press)
La presión por cerrar la operación aumentó porque Paramount se comprometió a pagar a sus accionistas cerca de USD 7 millones por día si el acuerdo no se concreta antes del 30 de septiembre (Europa Press)

Una jueza federal ordenó este lunes que Paramount y Warner Bros. Discovery suspendan su fusión por al menos 14 días, una medida que da más tiempo a los doce estados que impugnan el acuerdo valuado en USD 81.000 millones y abre la puerta a una posible prohibición judicial más amplia.

La compra de Warner por parte de Paramount reúne a dos de los cinco estudios tradicionales que aún quedan en Hollywood. La operación también concentraría cadenas de televisión, catálogos para plataformas, servicios de noticias y marcas como HBO Max, CNN, CBS, Paramount+, y otras, bajo un mismo control corporativo.

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La orden de restricción temporal fue dictada por la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín después de que los estados pidieran frenar el cierre de la transacción hasta que la Justicia pudiera evaluar por completo sus argumentos. Como las compañías rechazaron esperar, los fiscales generales recurrieron al tribunal y obtuvieron esa medida cautelar.

La demanda de los estados contra la operación

El fiscal general de California, la semana pasada, en una conferencia de prensa para anunciar que California, junto a otros 11 estados, emprenderá acciones legales para bloquear la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount (REUTERS/Daniel Cole)
El fiscal general de California, la semana pasada, en una conferencia de prensa para anunciar que California, junto a otros 11 estados, emprenderá acciones legales para bloquear la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount (REUTERS/Daniel Cole)

Los doce estados, encabezados por California, interpusieron la semana pasada una demanda para impedir la operación con el argumento de que la combinación “extinguiría la competencia” en Hollywood.

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Sostienen que el efecto sería una menor oferta para los consumidores, en especial para quienes van al cine y para los clientes de televisión por cable en Estados Unidos.

La acción judicial invoca la Ley Clayton de 1914, que prohíbe fusiones que reduzcan la competencia o desemboquen en monopolios.

La pausa judicial puede extenderse y el próximo paso ya tiene fecha

La suspensión impuesta por el tribunal rige por un mínimo de 14 días, aunque puede ampliarse hasta 28. La Corte fijó para el 3 de agosto una audiencia sobre el pedido de medida cautelar preliminar que los estados impulsan, aunque ese calendario todavía podría modificarse.

El fallo llegó cuando el tiempo empezaba a pesar sobre las empresas. Muchas previsiones apuntaban a que Paramount y Warner podían intentar cerrar la operación incluso esta misma semana.

La fusión entre Paramount y Warner reúne a dos de los cinco estudios tradicionales que quedan en Hollywood y concentra activos de cine, televisión, noticias y streaming (REUTERS/Daniel Cole)
La fusión entre Paramount y Warner reúne a dos de los cinco estudios tradicionales que quedan en Hollywood y concentra activos de cine, televisión, noticias y streaming (REUTERS/Daniel Cole)

Antes de la decisión judicial, ambas compañías habían propuesto concluir a fines de agosto la audiencia sobre la cautelar preliminar, con margen para una eventual apelación hasta el 30 de septiembre.

Esa fecha es especialmente sensible para Paramount porque la empresa se comprometió a pagar a sus accionistas una compensación adicional de alrededor de USD 7 millones por día si el acuerdo no queda cerrado para entonces.

Los estados rechazaron ese calendario y lo calificaron de inédito e injusto. En la audiencia del viernes sostuvieron que cualquier costo que Paramount afronte después del 30 de septiembre deriva de un riesgo que la propia compañía asumió y defendieron que un juicio en abril de 2027 daría tiempo suficiente para la producción y presentación adecuada de prueba.

Los demandantes dicen que la operación reduciría la competencia en Hollywood

El fiscal general de California Rob Bonta celebró la resolución con una declaración pública. “Esta es una primera victoria en nuestro caso para asegurar que esta megafusión nunca vea la luz del día”, afirmó.

Bonta agregó: “La historia cuenta qué ocurre cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados que son centrales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas y peores productos y servicios para todos”.

Paramount sostiene que la demanda de los estados es errónea y afirma que la compra de Warner fortalecería la competencia frente a grupos de entretenimiento más grandes (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Paramount sostiene que la demanda de los estados es errónea y afirma que la compra de Warner fortalecería la competencia frente a grupos de entretenimiento más grandes (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Paramount sostuvo en un comunicado que las pruebas demostrarán que los argumentos antimonopolio de los fiscales generales estatales carecen de fundamento y no reflejan la realidad de la industria actual.

La compañía afirmó que la compra de Warner beneficiará a consumidores, creadores, trabajadores y al sector del entretenimiento. Paramount, adquirida por Skydance el año pasado, ya había anticipado que defendería “enérgicamente” la transacción y sostuvo que la fusión le permitirá enfrentar a rivales de mayor tamaño. En ese sentido, remarcó que el acuerdo ya obtuvo avales regulatorios en otras instancias, incluida la administración del presidente Donald Trump el mes pasado.

Además de California, la demanda fue presentada por Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington. Otros actores, entre ellos el Sindicato de Guionistas de América, también iniciaron acciones para impedir la operación.

Si se suma la deuda de miles de millones de dólares asociada a la transacción, la compra propuesta de Warner por parte de Paramount tiene actualmente un valor cercano a USD 111.000 millones, calculado sobre la base de las acciones en circulación.

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