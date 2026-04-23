La fusión entre Warner Bros. y Paramount recibió la aprobación de accionistas por más de USD 100 millones

Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban la fusión con Paramount Skydance por USD 111.000 millones, creando un gigante mediático global (REUTERS/Mike Blake)

La aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery allanó el camino para la fusión por USD 111.000 millones con Paramount Skydance, una operación que remodelará de manera decisiva el sector global de medios y entretenimiento al unificar dos de los estudios más grandes de Hollywood y conglomerados televisivos bajo el mando del empresario David Ellison.

El acuerdo, cuya finalización está prevista para este año una vez superadas las exigencias regulatorias en Estados Unidos y Europa, implicará la creación de la mayor proveedora de canales lineales del país, integrando marcas como HBO Max, Paramount+, CNN y CBS.

Este avance marca una nueva etapa en la competencia directa contra actores dominantes como Netflix, Apple, Amazon y Google, según informaron The New York Times y CNN.

En la asamblea virtual presidida por Samuel DiPiazza, presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery, los accionistas refrendaron la transacción con una mayoría contundente, un movimiento que, de acuerdo con la compañía, “marca otro hito crucial hacia la materialización de una empresa multimedia y de entretenimiento de próxima generación”, en palabras de un portavoz de Paramount Skydance citadas por Variety.

El acuerdo prevé la integración de marcas clave como HBO Max, Paramount+, CNN y CBS bajo una sola estructura corporativa (REUTERS/Dado Ruvic)

Sin embargo, en el mismo acto los inversionistas rechazaron, mediante una votación de carácter meramente consultivo, los generosos paquetes de compensación ideados para los altos ejecutivos de Warner Bros. Discovery

David Zaslav, director ejecutivo saliente, podría recibir hasta USD 886 millones, lo que representa “uno de los mayores paracaídas dorados jamás observados”, según el análisis de Institutional Shareholder Services recogido por The Hollywood Reporter. A pesar del rechazo simbólico, la decisión del futuro pago queda en manos del nuevo directorio.

La operación, acordada tras la retirada de Netflix de la puja en febrero, otorga a los accionistas de Warner Bros. Discovery una prima significativa sobre el valor previo de sus acciones, que hace un año cotizaban en torno a USD 8 frente a los USD 31 que ofrece Paramount.

La estructura financiera de la fusión implica una elevada carga de endeudamiento y, según han indicado tanto ejecutivos como analistas consultados por Variety y CNN, se calculan ahorros de hasta USD 6.000 millones a través de sinergias, lo que casi garantiza despidos masivos para recortar costos e integrar ambas organizaciones.

Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance calculan ahorros de hasta USD 6.000 millones en sinergias que anticipan recortes y despidos masivos (REUTERS/Mike Blake)

El rechazo sindical y las dudas regulatorias tensan el cierre definitivo

Más allá de su magnitud económica, el acuerdo ha provocado una reacción de rechazo entre miles de actores, directores y guionistas de Hollywood, quienes firmaron una carta abierta en la que advierten sobre el efecto negativo de una mayor concentración mediática para la diversidad creativa y competitiva de la industria.

La misiva firmada por más de 4.000 personalidades, exige una investigación exhaustiva y exhorta a los fiscales generales estatales y federales a bloquear la operación por sus posibles efectos antimonopolio.

En paralelo, representantes sindicales y grupos como la Writers Guild of America organizaron una protesta frente a la sede de Warner Bros. Discovery en el momento de la votación, mientras Elizabeth Warren, senadora demócrata, declaró tras conocerse el resultado: “Los fiscales generales de todo el país están intensificando los esfuerzos para detener este desastre antimonopolio”.

Las aprobaciones regulatorias, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, siguen siendo el principal obstáculo. Según figura en los documentos regulatorios y fue confirmado a CNN por personas cercanas a la transacción, los términos del acuerdo establecen una “tasa incremental” que incrementa el precio por acción si la fusión no concluye antes del 30 de septiembre, lo que ejerce presión directa sobre los plazos.

Mientras tanto, la Autoridad de Competencia del Reino Unido ya ha abierto consultas públicas para analizar posibles remedios, que podrían incluir la venta de marcas de cable menores, canales de nicho o activos regionales, según el análisis de MoffettNathanson citado por CNN.

Los reguladores estadounidenses examinan además la participación de fondos soberanos de Arabia Saudita, Abu Dhabi y Qatar en la financiación de Paramount, aunque la empresa sostiene que esos inversores no tendrán derechos de gobierno y que su participación es limitada, por lo que probablemente no activará mecanismos de revisión de seguridad nacional.

El rechazo sindical y la carta de más de 4.000 figuras de Hollywood advierten sobre la amenaza a la diversidad creativa por la concentración mediática (REUTERS/Mike Blake)

Alcance del nuevo gigante: promesas y desafíos

El conglomerado resultante —liderado por Ellison, quien consolidó su control sobre Paramount el año pasado tras adquirirla a la familia Redstone— integrará en su portafolio estudios, canales y plataformas de streaming, ampliando su alcance a nivel mundial.

El propio Ellison reafirmó recientemente frente a exhibidores y anunciantes su compromiso de estrenar al menos 30 películas en cines cada año y de “fortalecer tanto la competencia como la elección del consumidor, creando mayores oportunidades para los creadores”, como recogió CNN.

Destacan marcas como CBS, CNN, HBO, TNT, MTV, Comedy Central, Discovery+, Bet y Nickelodeon, que pasarán a formar parte de una sola estructura corporativa. El plan prevé la fusión de los servicios HBO Max y Paramount+, aunque Ellison ha prometido mantener a HBO funcionando como estudio independiente.

La relevancia de esta operación se refleja no solo en el volumen de ingresos y alcance global, sino también en su potencial de realizar “eficiencias plausibles que podrían fortalecer la competencia frente a rivales más grandes y bien capitalizados”, según destacó Alden Abbott, exasesor legal de la FTC. La integración persigue además desafiar la hegemonía de Netflix y acortar distancias con gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google.

La nueva empresa busca desafiar el dominio de Netflix, Apple, Amazon y Google en streaming y entretenimiento con una oferta global más integrada (REUTERS/Mike Blake)

Mientras avanza el proceso de revisión, la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery redefine a escala global el mapa del entretenimiento, precipitando un escenario de concentración sin precedentes y manteniendo en vilo tanto a la industria como a los consumidores.