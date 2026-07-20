Una avioneta cayó sobre una casa en Texas durante maniobras de aterrizaje

Un avión pequeño cayó sobre una casa en Fulshear, en el condado de Fort Bend, cuando intentaba aterrizar en una pista cercana (KHOU 11)

Un avión pequeño cayó este lunes por la mañana sobre una casa en la zona de Fulshear, en el condado de Fort Bend, Texas. El episodio ocurrió cuando intentaba aterrizar en una pista cercana; el piloto, la única persona a bordo, fue trasladado al hospital y las autoridades investigan si había ocupantes en la vivienda y qué provocó el incidente.

El choque sucedió hacia las 6:45 de la mañana cerca de la pista Covey Trails, al sur de la autopista Westpark Tollway, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas. El piloto fue llevado a Memorial Hermann en Katy para ser evaluado y, según ABC 13, presentaba lesiones leves.

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La imagen difundida por el Departamento de Bomberos de Fulshear Simonton mostró una aeronave amarilla apoyada sobre la vivienda ubicada en Kitty Hawk Street. Una rueda quedó sobre el techo y una de las alas tocó el suelo, detalló la cobertura de Fox Houston.

El accidente aéreo ocurrió hacia las 6:45 de la mañana cerca de la pista Covey Trails, al sur de la autopista Westpark Tollway (Fulshear Simonton Fire)

El piloto era la única persona a bordo y no se confirmó si había gente dentro de la vivienda

El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que la aeronave aparentemente intentaba aterrizar en el aeropuerto o pista de Covey Trails cuando se produjo el impacto. Las autoridades no identificaron al piloto ni precisaron de inmediato qué falló durante la maniobra.

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Tampoco se confirmó si había personas dentro de la casa en el momento del choque ni si alguien en el inmueble resultó herido. Ese punto sigue sin aclararse públicamente mientras avanzan las tareas de respuesta y verificación en el lugar.

En la emergencia trabajaron bomberos del Fulshear Simonton Fire Department, del Community Volunteer Fire Department y del equipo de materiales peligrosos del condado de Fort Bend. También acudieron agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Sheriff del condado de Fort Bend y la oficina del precinto uno del condestable del mismo condado.

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Las autoridades indicaron que el piloto del avión presentaba lesiones leves tras el impacto sobre la vivienda (KHOU 11)

La investigación sigue abierta sobre las causas del impacto

De acuerdo con medios locales como KHOU 11, varias agencias permanecían en la escena después del siniestro para asegurar el área y determinar las circunstancias del accidente.

Las autoridades no difundieron hasta ahora información sobre una posible falla mecánica, un problema durante la aproximación o cualquier otro factor que explique por qué la aeronave terminó sobre la vivienda.

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La publicación también indicó que el hecho ocurrió en una zona próxima a la pista de aterrizaje de Covey Trails, en un sector residencial del condado de Fort Bend. El caso continúa bajo investigación.