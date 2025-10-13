Una explosión provocada por la caída de avioneta en Texas dejó dos muertos y varios camiones incendiados

La avioneta cayó sobre varios camiones estacionados cerca de Hicks Airfield, en Tarrant County, Texas. (X/@AmericanPress)

Dos personas murieron y múltiples vehículos resultaron afectados tras el accidente de una aeronave que impactó contra camiones de carga en las inmediaciones de Fort Worth, Texas, en un hecho que movilizó a numerosos cuerpos de emergencia locales y federales.

Según reportó NBC News, las autoridades informaron que el siniestro se registró el domingo 12 de octubre a unos 30 kilómetros al norte del centro de Fort Worth, cerca del aeródromo de Hicks Airfield, en el condado de Tarrant.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth (FWFD) confirmó que los equipos de emergencia llegaron en cuestión de minutos luego de recibir múltiples llamadas alertando sobre el choque de una aeronave contra varios tractocamiones estacionados, lo que provocó una explosión y un incendio de gran magnitud.

En su comunicado oficial, la institución detalló que “dos individuos fueron declarados fallecidos en el lugar”. Esta información fue recabada por NBC News y reproducida en sus distintas plataformas digitales.

El siniestro provocó una explosión y un intenso incendio que afectó al menos diez tractocamiones. (X/@AmericanPress)

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo la avioneta se precipita de nariz directamente sobre los camiones, generando de inmediato llamas y denso humo negro visible a gran distancia.

Los bomberos detallaron que al menos diez tractocamiones resultaron dañados y que el fuego se propagó hasta incendiar pastizales aledaños, fenómeno que fue controlado tras la intervención de varias brigadas. “Hubo al menos diez tractocamiones afectados tras incendiarse, lo cual también desencadenó incendios en áreas verdes que ya han sido sofocados”, explicó FWFD en declaraciones recogidas por NBC News.

El mando de las labores fue transferido al Departamento de Bomberos del Condado de Tarrant al confirmarse que la ubicación del accidente se encontraba fuera del límite urbano de Fort Worth.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se sumaron a la investigación, según lo informado por el Departamento del Sheriff del Condado de Tarrant el mismo domingo por la tarde. Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, el tipo de aeronave involucrada y el punto de origen del vuelo.

Columnas de humo negro eran visibles a varios kilómetros desde el lugar del accidente aéreo. (X/@AmericanPress)

Autoridades de los cuerpos de bomberos de Fort Worth, Haslet y Saginaw respondieron de forma coordinada en la cuadra 12700 del bulevar N. Saginaw, donde ocurrió el suceso según confirmaron fuentes oficiales. El operativo implicó el despliegue de varias unidades de control de incendios, ambulancias y equipos médicos de urgencia, mientras que la policía habilitó un amplio perímetro de seguridad para facilitar las labores.

De acuerdo con testimonios recogidos por FOX News, testigos de la zona relataron que percibieron una explosión seguida de una columna de espeso humo. “Se sintió como un temblor”, expresó uno de los residentes, citado por el medio. “Vimos vehículos en llamas y personas que intentaban alejarse del sitio”. Estas descripciones dan cuenta del impacto inmediato en la comunidad cercana al lugar del accidente.

La FAA y la NTSB mantienen la investigación para esclarecer las causas que originaron la caída del avión. Las agencias anunciaron que en las próximas horas se publicarán más detalles sobre el incidente, entre ellos la procedencia de la aeronave y datos sobre sus ocupantes.