Estados Unidos

Las ciudades de EE. UU. donde más creció el gasto con tarjeta en junio: Miami, Nueva York y Houston entre las que lideran

El arranque del Mundial el 11 de junio coincidió con un repunte del consumo medido por el Bank of America Institute, que informó el mayor salto interanual en más de cuatro años, con foco en sedes anfitrionas

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El Mundial de 2026 impulsó el gasto de los consumidores en Estados Unidos durante junio (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
El Mundial de 2026 impulsó el gasto de los consumidores en Estados Unidos durante junio (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El Mundial 2026 impulsó el gasto de los consumidores en Estados Unidos durante junio y llevó el uso de tarjetas de crédito y débito a su mayor avance interanual en más de cuatro años, con un alza de 6,3%, según datos del Bank of America Institute difundidos por FOX Business.

El efecto se sintió con más fuerza en las ciudades sede, donde restaurantes, bares y comercios físicos registraron mejoras por encima del resto del país.

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El análisis del Bank of America Institute ubicó el inicio del torneo, el 11 de junio, como un factor que elevó el gasto frente al período previo.

Al excluir la gasolina, el gasto total con tarjetas subió 5,6%, en un contexto de caída en los precios de los combustibles que favoreció el consumo discrecional.

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Joe Wadford, economista del Bank of America Institute, dijo al medio que "el Mundial anotó en grande para el gasto del consumidor en junio“.

El gasto en restaurantes y bares creció más en las ciudades sede, mientras en otras ciudades se mantuvo sin cambios (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)
El gasto en restaurantes y bares creció más en las ciudades sede, mientras en otras ciudades se mantuvo sin cambios (IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto)

Añadió que el gasto con tarjetas de Bank of America mostró una mejora saludable hacia el final del mes, en parte por el impulso del torneo.

En las ciudades sede, restaurantes y bares crecieron más que en el resto del país

El estudio comparó el gasto presencial en ciudades anfitrionas del Mundial, identificado por códigos postales, con el de otras zonas de Estados Unidos. Allí encontró que parte del repunte se concentró en las comunidades donde se disputan los partidos.

En este sentido, las ciudades que encabezaron este aspecto fueron las sedes de la Copa del Mundo, destacando principalmente Nueva York, Houston y Miami.

En restaurantes, el gasto de los consumidores aumentó dos puntos porcentuales en las ciudades sede, mientras que en el resto de las ciudades se mantuvo sin cambios en ese período.

La publicación señaló que, desde el comienzo del torneo, el mayor dinamismo apareció sobre todo en restaurantes y bares.

Las ciudades sede del Mundial, como Nueva York, registraron un mayor gasto presencial que el resto de Estados Unidos (REUTERS/Mike Segar)
Las ciudades sede del Mundial, como Nueva York, registraron un mayor gasto presencial que el resto de Estados Unidos (REUTERS/Mike Segar)

Wadford sostuvo que las ciudades sede del Mundial registraron un incremento importante del gasto presencial, especialmente en comparación con el resto de Estados Unidos.

También afirmó que, desde estadios llenos hasta restaurantes concurridos, el torneo creó un viento a favor para la economía, y que dos de sus principales beneficiarios fueron los comercios locales y los restaurantes.

Los datos de ventas minoristas que excluyen restaurantes también mostraron una mejora para las tiendas de las ciudades sede después del comienzo del Mundial.

En contraste, los comercios no gastronómicos del resto del país registraron una desaceleración del crecimiento del gasto una vez iniciado el torneo.

El banco advirtió que parte de esas ganancias también puede estar vinculada con promociones en línea hacia fines de junio. Esas promociones habían ocurrido en julio del año pasado, por lo que también reforzaron la comparación interanual.

Los hogares de menores ingresos lideraron el aumento del consumo local

El Bank of America Institute señaló que el inicio del Mundial elevó 5,6% el gasto total con tarjetas al excluir la gasolina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El Bank of America Institute señaló que el inicio del Mundial elevó 5,6% el gasto total con tarjetas al excluir la gasolina (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El mismo relevamiento examinó los datos internos de tarjetas por nivel de ingresos y encontró que los hogares de menores ingresos fueron los que más elevaron su gasto en negocios físicos locales de las ciudades sede. Entre los hogares de mayores ingresos, en cambio, el gasto mostró una ligera moderación.

De acuerdo con el análisis, todos los grupos de ingresos aumentaron además su gasto en restaurantes físicos al comparar el período previo al Mundial con el tramo posterior al inicio del torneo.

Para Wadford, ese patrón tuvo una lectura positiva porque sugiere que una parte importante del gasto generado por el Mundial permaneció en la comunidad.

El economista explicó a FOX Business que los hogares de menores ingresos aportaron el mayor impulso al gasto vinculado con el Mundial.

Señaló que parte de ese movimiento responde a que los hogares más jóvenes tienden a ubicarse en esos estratos de ingresos y probablemente fueron los más propensos a salir a celebrar un evento de esa magnitud.

Wadford agregó que otra parte del aumento respondió a una mejora más amplia de la economía para los hogares de menores ingresos.

Como ejemplos mencionó un mercado laboral más sólido y un mayor crecimiento salarial, factores que, según indicó, están ayudando a sostener el gasto de las familias de menores recursos en Estados Unidos.

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