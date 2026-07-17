Estados Unidos

La canasta básica en EE. UU. cuesta USD 1.200 más que antes de la pandemia, pese a la moderación de la inflación

El gasto en alimentos subió más de 20% desde 2020 y la presión se siente especialmente en familias con menos recursos, que ajustaron compras y hábitos para llegar a fin de mes

Guardar
Una familia en Estados Unidos podría gastar USD 1.200 más al año en alimentos básicos que en 2020, pese a que la inflación general se moderó a 3,5% interanual en junio de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
Una familia en Estados Unidos podría gastar USD 1.200 más al año en alimentos básicos que en 2020, pese a que la inflación general se moderó a 3,5% interanual en junio de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Una familia en Estados Unidos podría estar gastando USD 1.200 más al año en alimentos básicos que en 2020, según estimaciones elaboradas a partir de la evolución de precios del Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales.

El dato, construido a partir de los registros difundidos el martes 14 de julio de 2026, refleja que, aunque la inflación general se moderó a 3,5% interanual en junio, la compra de productos esenciales siguió siendo más cara que antes de la pandemia.

PUBLICIDAD

El impacto se percibió en el mostrador del supermercado y en la planificación doméstica. Un carrito básico de diez artículos esenciales que en 2020 se ubicaba entre USD 45 y USD 50 hoy costó entre USD 60 y USD 70.

Esa brecha explicó por qué muchos hogares recortaron cantidades, cambiaron marcas y reordenaron su presupuesto mensual para asegurar lo indispensable, incluso en un contexto en el que el índice general mostró una desaceleración.

PUBLICIDAD

La presión también fue desigual. Para familias hispanas con ingresos limitados, el aumento se volvió más visible porque la comida suele representar una proporción mayor del gasto total.

En términos prácticos, lo que antes permitió completar una despensa más amplia hoy apenas alcanzó para cubrir lo básico, con menos margen para sumar productos frescos o proteínas de mayor precio.

La pregunta que se repitió en 2026 —por qué, si la inflación general aflojó, la comida siguió pesando tanto— tuvo una respuesta directa: los precios de los alimentos no bajaron y la moderación del índice general no se trasladó plenamente a la mesa. La vida cotidiana se ajustó por la vía del consumo: se compró distinto, se compró menos o se priorizaron opciones más baratas.

Alzas acumuladas y un carrito que cambió de escala

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que los alimentos acumularon un alza cercana al 23% entre 2020 y 2026, con subas de 60% en huevos, 25% en carne de res, 18% en leche y 20% en pan y cereales (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
La Oficina de Estadísticas Laborales informó que los alimentos acumularon un alza cercana al 23% entre 2020 y 2026, con subas de 60% en huevos, 25% en carne de res, 18% en leche y 20% en pan y cereales (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, los alimentos en general acumularon un incremento cercano a 23% entre 2020 y 2026. Dentro de esa canasta, el salto fue más fuerte en algunos rubros: los huevos registraron picos de 60%, la carne de res subió 25%, la leche 18% y el pan con los cereales 20%.

El organismo sintetizó ese panorama con una definición incluida en su informe: “El costo de los alimentos sigue siendo una de las principales presiones inflacionarias para los hogares”.

Ese encarecimiento no se midió solo en porcentajes, sino en decisiones de compra. En el día a día, la misma lista de productos requirió más visitas a tiendas con descuentos, comparaciones de precios más agresivas y, en algunos casos, sustituciones que alteraron la calidad o la variedad de la dieta.

A la vez, la suba se combinó con un crecimiento salarial que, en varios sectores, avanzó con lentitud frente a los precios, lo que amplificó el ajuste sobre quienes tuvieron ingresos restringidos.

En ese contexto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que una familia que en 2020 gastaba USD 500 al mes en comida ahora desembolsó entre USD 600 y USD 650, según el estado en el que vivió.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, lo resumió así: “El acceso a alimentos asequibles sigue siendo un desafío clave para millones de estadounidenses”.

Las consecuencias de ese cambio se tradujeron en elecciones concretas dentro del hogar: comprar menos proteína, reemplazar marcas por alternativas más baratas, reducir la compra de productos frescos, optar por alimentos de menor precio y menor densidad nutricional, o depender de programas de asistencia para completar el mes.

Por qué subieron: logística, salarios e insumos bajo tensión

El aumento de los alimentos en Estados Unidos respondió a problemas en la cadena de suministro, mayores costos de transporte y combustible, subas salariales y conflictos que afectaron granos y fertilizantes (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)
El aumento de los alimentos en Estados Unidos respondió a problemas en la cadena de suministro, mayores costos de transporte y combustible, subas salariales y conflictos que afectaron granos y fertilizantes (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

El aumento de los alimentos respondió a factores acumulados desde la pandemia. El cuadro incluyó interrupciones en las cadenas de suministro entre 2020 y 2022, encarecimiento del transporte y del combustible, mayores salarios en los sectores agrícola y logístico, y conflictos internacionales que afectaron el acceso a granos y fertilizantes.

En esa línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió: “Los precios globales de alimentos alcanzaron niveles históricamente altos tras la pandemia”, aunque mostraron una estabilización reciente. Esa estabilización, sin embargo, no equivalió a un retroceso: implicó que los precios dejaron de subir con la misma velocidad, pero se mantuvieron elevados.

Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas Laborales también mostraron que los alimentos para el hogar siguieron aumentando a un ritmo de entre 3% y 5% anual.

En paralelo, comer fuera del hogar avanzó todavía más rápido, con incrementos de hasta 6% al año, lo que encareció hábitos cotidianos como restaurantes y comida preparada, y redujo la posibilidad de compensar el gasto con alternativas externas.

La oficina también describió el comportamiento del consumo frente a ese escenario: “Los consumidores siguen ajustando sus patrones de gasto para adaptarse a precios más altos”. Ese ajuste, para muchos hogares, ya no fue un cambio puntual sino una reorganización sostenida: se redefinió qué se compró, con qué frecuencia y bajo qué criterios.

Dentro de las estrategias de ahorro mencionadas en el texto aparecieron la compra de marcas genéricas o marcas propias de las tiendas, el uso de descuentos y cupones digitales, la planificación semanal de menús, la elección de productos de temporada y la reducción de compras impulsivas.

En conjunto, esos movimientos pudieron representar un ahorro de entre USD 50 y USD 100 al mes, según la misma estimación.

Además, existió asistencia pública para hogares elegibles. Programas como SNAP ofrecieron apoyo alimentario en Estados Unidos a familias que no lograron absorber el aumento del costo de vida con sus ingresos actuales, en un escenario en el que la inflación se moderó pero el costo de la canasta esencial continuó en un nivel más alto que el de 2020.

Temas Relacionados

Índice de Precios al ConsumidorInflaciónprecios de alimentosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida investiga el uso de bromato de potasio en el pan y otros productos horneados que se venden en el estado

El fiscal general James Uthmeier dijo que su oficina busca determinar si el aditivo, señalado como posible carcinógeno, circula en alimentos vendidos en el estado sin una advertencia suficiente al público

Florida investiga el uso de bromato de potasio en el pan y otros productos horneados que se venden en el estado

El Niño del Pacífico se encuentra con la Niña del Atlántico y forman un inusual escudo contra los huracanes

La NOAA prevé que este escenario reduzca la actividad ciclónica en la cuenca durante 2026, aunque advierte que el peligro para las zonas costeras persiste

El Niño del Pacífico se encuentra con la Niña del Atlántico y forman un inusual escudo contra los huracanes

Guía para lavar y cocinar las verduras ante el peor brote de ciclosporiasis en años

El parásito, que ya afecta a 34 estados de Estados Unidos con más de 1.600 casos confirmados, obliga a extremar las medidas de higiene en la cocina para poder consumir productos frescos de forma segura

Guía para lavar y cocinar las verduras ante el peor brote de ciclosporiasis en años

El lago Canyon de Texas alcanza su nivel más alto en años tras las lluvias: así luce ahora

La medición oficial de Water Data for Texas situó al embalse en el 76,3 % de su capacidad el viernes 17 de julio, por encima del registro de las inundaciones del 4 de julio de 2025

El lago Canyon de Texas alcanza su nivel más alto en años tras las lluvias: así luce ahora

El mapa de la ciclosporiasis en Estados Unidos: confirman 1.645 casos en 34 estados, 141 hospitalizaciones y evalúan otros 5.100 contagios

Los CDC investigan un brote de origen alimentario que afecta principalmente a Michigan y Nueva York, mientras las autoridades advierten sobre el fuerte subregistro de personas infectadas por el parásito

El mapa de la ciclosporiasis en Estados Unidos: confirman 1.645 casos en 34 estados, 141 hospitalizaciones y evalúan otros 5.100 contagios

TECNO

Elon Musk vuelve a hacerlo: lanza bicicleta para niños con Tesla, USD 225 y se agotaron

Elon Musk vuelve a hacerlo: lanza bicicleta para niños con Tesla, USD 225 y se agotaron

Terremoto en México, El Salvador y Guatemala: cómo activar alertas de Google de tsunami y sismo

Crea tu figura personalizada para Argentina vs. España: prompts en Gemini inspirados en Messi y Lamine Yamal

Aumenta la venta de CD´s en pleno 2026: K-pop y BTS son los protagonistas

Explora el Estadio Azteca sin salir de casa con Google Earth: de 1960 al Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Matt Damon explicó su postura ante los noviazgos de sus cuatro hijas: “Soy bastante amable”

Matt Damon explicó su postura ante los noviazgos de sus cuatro hijas: “Soy bastante amable”

MrBeast imagina su próximo gran reto: una competencia de supervivencia con zombis, premios millonarios y una ciudad abandonada

“Wonderwall” llega al número 1 global de Spotify, 30 años después de su lanzamiento

Por qué el estreno de Heartstopper alteró el perfil del público lector y los canales de compra fuera de su nicho original

La broma que Jimmy Fallon hizo de la foto viral de Lionel Messi con Lamine Yamal: “La FIFA ha guionizado cada partido durante 20 años”

MUNDO

Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

La Justicia de Putin declaró a un opositor culpable de cargos que le impedirán hacer campaña para ser diputado

Nueva ofensiva de los drones ucranianos en el mar Negro y el de Azov: llevan 159 buques rusos impactados en julio

El informe “Rostros de los Perseguidos” señala a Daniel Ortega por agravar la represión religiosa en Nicaragua

El ataque iraní a Kuwait: por qué destruir una planta de agua puede colapsar una nación entera