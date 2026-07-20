Estados Unidos

El jefe forense de Los Ángeles exige abrir los reportes de autopsia en casos de gran repercusión

El doctor Odey Ukpo cuestionó que un juez mantenga bajo reserva documentos clave y sostuvo que la divulgación oportuna es un servicio público y un derecho básico para los familiares

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Un hombre con traje y gafas posa mirando al frente, con un sello azul redondo difuminado que incluye un caduceo en primer plano
El Dr. Odey Ukpo cuestionó las órdenes judiciales que sellan reportes forenses y defendió una mayor transparencia para las familias y la sociedad (WSB TV)

La publicación reciente de un informe forense en Los Ángeles reavivó el debate sobre el acceso público a los resultados de autopsias en casos de alto perfil. El jefe de la oficina médica forense, Dr. Odey Ukpo, cuestionó abiertamente la práctica de sellar reportes bajo órdenes judiciales, defendiendo la necesidad de mayor transparencia y el derecho de las familias a conocer las causas de muerte de sus seres queridos.

Este enfoque, poco habitual entre funcionarios de su rango, pone en el centro del debate la relación entre la labor forense, las fuerzas de seguridad y el interés público, en un contexto marcado por casos de gran repercusión mediática, según informó Associated Press.

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Transparencia en autopsias de casos mediáticos

El Dr. Odey Ukpo, como actual referente forense de Los Ángeles, asumió una posición firme al abogar por la apertura informativa en autopsias que involucran a figuras públicas o casos de fuerte impacto social.

En la presentación del informe de autopsia de una adolescente, acompañó el documento con comentarios poco usuales en el ámbito forense, calificando de “inconcebible” que los padres de la víctima tuvieran que esperar meses para obtener respuestas sobre la causa de muerte de su hija.

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Ukpo subrayó que su oficina debe actuar con independencia de la policía y la fiscalía, privilegiando la entrega oportuna y completa de información a la sociedad. En sus palabras: “Es tan importante para nosotros liberar la información de que no murió por algo natural, no murió por drogas, fue apuñalada. Y entonces podemos analizar qué la hizo vulnerable a esa situación”. El médico sostiene que ocultar datos en realidad contradice la misión fundamental del servicio forense.

Un hombre calvo de tez oscura, con gafas, traje gris, camisa blanca y corbata, habla a un micrófono negro. Lleva una cinta azul de identificación. Fondo marrón
Ukpo sostuvo que la oficina médica forense de Los Ángeles debe actuar con independencia de la policía y la fiscalía al informar las causas de muerte (YouTube)

Caso de Celeste Rivas Hernandez y su relevancia en el debate sobre la publicación de autopsias

El caso de Celeste Rivas Hernandez, una adolescente de catorce años cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en un automóvil en las colinas de Hollywood, se convirtió en el centro del debate sobre la transparencia en informes forenses.

La autopsia, inicialmente sellada por orden judicial, reveló que la causa de muerte fueron heridas de arma blanca. El principal acusado, el cantante D4vd, enfrenta ahora una audiencia preliminar para determinar si debe ir a juicio, tras declararse no culpable.

Sumado a esto, la demora en la publicación del informe generó malestar entre los familiares y en el entorno público. El Dr. Ukpo utilizó este caso como ejemplo de los perjuicios que causa la retención de información, insistiendo en que la sociedad tiene derecho a saber las causas reales de muertes violentas, más allá de los tiempos y reservas de la investigación penal.

La oficina forense de Los Ángeles sostiene que la divulgación transparente contribuye a identificar riesgos y peligros presentes en la comunidad.

El caso de Celeste Rivas Hernandez se convirtió en un eje del debate sobre la demora en publicar autopsias de muertes violentas en Los Ángeles (Riverside Sheriff)
El caso de Celeste Rivas Hernandez se convirtió en un eje del debate sobre la demora en publicar autopsias de muertes violentas en Los Ángeles (Riverside Sheriff)

Otros casos destacados en Los Ángeles: Matthew Perry, Rob Reiner y su esposa

La oficina dirigida por Ukpo estuvo involucrada en la investigación de muertes de personalidades reconocidas, lo que ha incrementado el escrutinio sobre sus procedimientos.

Tras la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, la oficina determinó que la causa principal fue toxicidad aguda por ketamina. Este caso fue señalado por Ukpo como un ejemplo de la importancia de informar a la población sobre los riesgos de ciertas sustancias.

En el caso de Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, la autopsia permanece bajo reserva por orden de un tribunal. Ambos fueron apuñalados presuntamente por su hijo, quien también se declaró no culpable.

A pesar de que las autoridades confirmaron la causa básica de la muerte, el Dr. Ukpo señaló que no percibe qué información podría perjudicar el proceso judicial si se hiciera pública la autopsia, y reiteró su disposición a informar si las restricciones se levantaran.

Nick Reiner, hombre calvo con barba, y Michele Singer Reiner, mujer de cabello oscuro, sonríen con sudaderas negras frente a hojas verdes
La autopsia de Rob Reiner y Michele Singer Reiner sigue bajo reserva judicial, aunque las autoridades confirmaron la causa básica de sus muertes por apuñalamiento (Instagram)

Independencia del médico forense respecto a la policía y fiscalía

La relación entre los médicos forenses y las fuerzas del orden fue motivo de debate en el ámbito judicial. Según el abogado penalista Andrew Bernstein, la proximidad entre estos profesionales y los cuerpos de seguridad puede provocar percepciones de parcialidad entre los jurados, lo que podría afectar la credibilidad del testimonio forense y, en consecuencia, la solidez de los procesos judiciales.

El propio Ukpo impulsó cambios institucionales para marcar distancia entre su oficina y la policía. Una de las primeras medidas tras su nombramiento fue apoyar la eliminación del término “forense” del título de la agencia, argumentando que la denominación anterior podía generar la impresión errónea de que el organismo formaba parte de la estructura policial.

Ukpo destacó en Associated Press que la independencia del servicio médico forense es esencial para cumplir su misión de servicio público.

Primer plano de un hombre de piel oscura con gafas, traje oscuro, camisa blanca y corbata a rayas marrones, sonriendo frente a un fondo verde borroso
Odey Ukpo sostiene que la independencia del servicio médico forense es clave para investigaciones en el condado (Los Angeles County)

Argumentos de las fuerzas de seguridad sobre sellar ciertos informes forenses

Las autoridades de Los Ángeles defienden la práctica de solicitar la reserva temporal de informes forenses en situaciones excepcionales, alegando que estos documentos pueden contener información sensible que solo el responsable del crimen conocería.

Según la oficina del sheriff, los “security holds” se revisan caso por caso y son solicitados en raras ocasiones, con el objetivo de preservar detalles cruciales para la investigación y la verificación de declaraciones de testigos.

La Policía de Los Ángeles, a cargo de los casos de D4vd y los Reiner, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este tema, mientras que la fiscalía declinó emitir declaraciones. El debate sobre el equilibrio entre la transparencia forense y la protección de la integridad de las investigaciones continúa abierto en la ciudad.

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