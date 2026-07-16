Cuáles son las ciudades más caras y las más accesibles para vivir en California en 2026

Comprar una vivienda en California exige entre cuatro y 14 años de ingresos familiares, según un análisis de Los Angeles Times con datos de 2024 (REUTERS/Caroline Brehman)

En California, comprar una vivienda promedio exige entre cuatro años de ingresos familiares en las zonas más accesibles y 14 años en las menos accesibles, según un análisis de Los Angeles Times con datos de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos sobre ciudades y áreas censales de al menos 20.000 habitantes.

Casi todas las peores relaciones entre precio e ingreso se concentran en el sur del estado, pese al encarecimiento de la vivienda en Silicon Valley.

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El análisis atribuye esa diferencia a que en varias de las comunidades más exclusivas del Área de la Bahía los ingresos también son muy altos, lo que reduce el peso relativo del costo inmobiliario.

El criterio del diario fue comparar el valor medio de la vivienda con el ingreso medio por hogar. En los lugares más accesibles, un hogar con ingresos típicos de la zona podría comprar la vivienda promedio con alrededor de cuatro años de ingresos; en los menos accesibles, necesitaría 14 años antes de impuestos.

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Dónde están las zonas más accesibles

Las zonas más accesibles para comprar una vivienda en California se ubican sobre todo en el Valle Central y lejos de los principales mercados laborales (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las localidades más asequibles aparecen, en su mayoría, lejos de los principales mercados laborales y con fuerte presencia del Valle Central.

Richard Green, director y presidente del USC Lusk Center for Real Estate, explicó a Los Angeles Times que allí resulta mucho más fácil construir que en otras partes de California por la disponibilidad de tierra, un entorno regulatorio distinto y un mercado dominado por casas unifamiliares.

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Green resumió esa diferencia con una fórmula directa: “Es mucho más fácil producir vivienda en esos lugares y por eso va a ser más barata”.

También señaló que en algunas de esas comunidades los residentes tienen “ingresos típicos de California y precios mucho más bajos”, lo que reduce la relación entre costo e ingreso.

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La lista de las zonas más accesibles incluye una comunidad no incorporada en el borde oriental del área metropolitana de Bakersfield, en una franja conocida por sus viviendas de bajo precio, aunque con un trayecto de dos horas por sentido hasta la región de Los Ángeles sin tráfico.

Las peores relaciones entre precio e ingreso para comprar una vivienda en California se concentran en el sur del estado (Reuters)

También figuran Tulare y Visalia, en el corazón agrícola del Valle Central, además de Delano, al norte de Bakersfield y conocida por su vínculo histórico con el sindicato United Farm Workers.

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El relevamiento también incluye a Rosamond, en el Valle del Antílope y a unos 90 minutos en auto de Los Ángeles, con una identidad ligada a la aviación por su cercanía con la base de Edwards.

Aparece además una comunidad del desierto de Mojave cerca del Parque Nacional Joshua Tree, cuyo perfil creció durante la pandemia, cuando más residentes urbanos se mudaron a esa zona.

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Entre las otras localidades con mejor relación entre precio e ingreso están una pequeña ciudad del condado de Imperial, situada a dos horas al este de San Diego y hoy en el centro de una disputa por la construcción de un centro de datos; Hanford, en el condado de Kings, con una economía vinculada a la agricultura y al sistema penitenciario.

Lemoore, donde se encuentra la Naval Weapons Station Lemoore y el complejo Tachi Palace Casino Resort; y Ridgecrest, en el este del condado de Kern, conocida en todo el país desde el sismo de magnitud 7,1 de 2019 y sostenida en gran medida por la cercana base de China Lake.

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El análisis comparó el valor medio de la vivienda con el ingreso medio por hogar para medir la accesibilidad en ciudades y áreas censales de California (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Cuáles son las ciudades menos accesibles

En la lista de las menos accesibles, el primer lugar corresponde a Santa Monica, un caso en el que el valor medio de las viviendas es menor que en otras comunidades de lujo, pero el ingreso medio también resulta más bajo.

Según el análisis citado por Los Angeles Times, esa combinación puede explicarse en parte por la gran cantidad de departamentos y por la presencia de residentes que aún pagan alquileres regulados.

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El ranking también incluye una ciudad universitaria de la Costa Central con un valor medio de vivienda inferior a USD 1 millón, pero difícil de afrontar para una localidad de menor escala; Arcadia, en el valle de San Gabriel; Newport Beach, donde una investigación previa del diario encontró tres de los 10 códigos postales con mayor valor de vivienda del estado; y South Pasadena, favorecida por sus escuelas, su cercanía con el centro de Los Ángeles y una línea de tren ligero.

Otro caso que el informe destaca es una zona no incorporada del sur de Los Ángeles que aparece en la lista pese a tener el menor precio medio de vivienda entre las localidades menos accesibles.

Entre las localidades más accesibles de California aparecen Tulare, Visalia, Delano, Rosamond, Hanford, Lemoore y Ridgecrest (Reuters)

La razón es que, como en barrios vecinos de la ciudad, el encarecimiento reciente dejó esos valores fuera del alcance de muchos residentes de larga data.

También figuran Berkeley, donde el ingreso medio se ve afectado por la alta presencia de estudiantes; una localidad costera del condado de Orange donde el precio medio de la vivienda ya supera los USD 2 millones; Santa Barbara y Beverly Hills.

Qué factores explican la distorsión

Green dijo a Los Angeles Times que parte de esa distorsión se explica porque muchas personas compraron casas en enclaves lujosos del sur de California hace 40 años, cuando los precios eran mucho más bajos, y luego permanecieron allí. “California tiene, creo, la movilidad más lenta de cualquier estado del país”, afirmó.

La Proposición 13 y la permanencia de propietarios que compraron hace décadas ayudan a explicar la distorsión del mercado de vivienda en el sur de California (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El especialista añadió que, en esos casos, el ingreso relevante no es necesariamente el actual, sino el que esos propietarios tenían hace 20 o 30 años.

También señaló que la Proposición 13, al mantener bajos los impuestos a la propiedad, ayuda a que algunos residentes con ingresos hoy reducidos sigan viviendo frente al océano o en barrios de alto valor inmobiliario.