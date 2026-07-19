Mundo

El Monte Olimpo busca entrar en el Patrimonio Mundial de la UNESCO

La montaña más alta de Grecia aspira a lograr el mayor reconocimiento internacional, en una decisión que podría transformar el futuro de la región y reforzar la protección de su riqueza natural y cultural

Guardar
Google icon
Montañas rocosas con picos, vegetación boscosa y parches de nieve, bajo un cielo azul con nubes blancas dispersas
La candidatura del macizo griego será evaluada del 19 al 29 de julio en Seúl, durante la reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial (AP)

El mítico Monte Olimpo de Grecia podría recibir en los próximos días uno de los mayores reconocimientos internacionales para un sitio natural y cultural. La candidatura para que entre en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco será examinada entre el 19 y el 29 de julio en Seúl, en la reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial, según reportó la agencia The Associated Press.

Este macizo, considerado la montaña más alta de Grecia con 2.918 metros, representa mucho más que un hito geográfico. El Olimpo reúne mitología, historia y uno de los ecosistemas más ricos del sur de Europa, convirtiéndose en punto de referencia para científicos, ambientalistas y amantes de la cultura clásica.

PUBLICIDAD

De acuerdo con AP, la decisión de la Unesco despertó gran expectativa en toda la región y en la comunidad internacional vinculada al patrimonio.

Una montaña con valor natural y cultural

La relevancia del histórico lugar trasciende su altitud. Por siglos, la tradición griega lo identificó como el hogar de Zeus y los dioses del panteón antiguo. Esta dimensión simbólica se une a la riqueza ecológica: en sus laderas prosperan especies endémicas de flora y fauna, algunas en riesgo de desaparición, así como monumentos y restos arqueológicos que narran la historia de la civilización helena.

PUBLICIDAD

La propuesta presentada por Grecia en 2014 combina biodiversidad y legado histórico (AP foto/Petros Giannakouris)
La propuesta presentada por Grecia en 2014 combina biodiversidad y legado histórico (AP foto/Petros Giannakouris)

El país europeo formalizó la postulación del Olimpo ante la Unesco en 2014, según información de The Associated Press. La candidatura se presenta como bien mixto, es decir, de valor natural y cultural. Sin embargo, organismos consultivos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) recomendaron ampliar la documentación, incluyendo datos sobre los procesos ecológicos, la geología y el significado internacional del lugar.

Además, solicitaron precisar el valor cultural al proponer la integración del yacimiento arqueológico de Dion, en la base del macizo.

Expectativa local y responsabilidad global

La comunidad que habita en torno al Olimpo vive este proceso como un acontecimiento histórico. El alcalde de Dio-Olimpo, Evangelos Geroliolios, expresó en declaraciones recogidas por AP que la montaña “es nuestra vida, es el lugar donde crecimos, el lugar que vemos a diario”. Y agregó: “Al mismo tiempo, es un sitio cargado de mito, historia, biodiversidad, belleza natural única y enorme importancia cultural”.

Subrayó que una eventual inscripción en la Unesco “superaría los límites locales y nacionales”, constituyendo un logro de alcance planetario. “Sería algo que concierne a todo el mundo”, afirmó el funcionario, aunque advirtió que semejante reconocimiento acarrearía nuevas responsabilidades para la protección ambiental.

Una acampada en el monte Olimpo de Grecia (Wikimedia Commons)
La UICN y el ICOMOS solicitaron sumar información sobre procesos ecológicos, geología y relevancia internacional (Wikimedia Commons)

El presidente del Club de Montaña de Litochoro, Babis Marinidis, señaló también en AP que el estatus de Patrimonio Mundial “podría atraer a más visitantes, pero exigirá una gestión mucho más estricta del entorno”.

Planteó interrogantes sobre la capacidad de carga del ecosistema, considerando la presión turística y recordando que ya existen dificultades para cumplir las normas de protección, como las prohibiciones de acampar o bañarse en áreas sensibles. “La cuestión es cuántas personas puede soportar esta montaña y este ecosistema”, puntualizó.

Turistas, vecinos y el futuro del Olimpo

Cada año, el lugar recibe a miles de viajeros y montañistas de todo el mundo, motivados por su legado mitológico y sus rutas exigentes. El relieve abrupto, los cambios meteorológicos bruscos y la presencia de senderos de alta dificultad convierten al macizo en un destino que demanda respeto y precaución.

Para los habitantes de Litochoro, el posible ingreso en la Lista del Patrimonio Mundial confirmaría la relación ancestral entre la población y el monte.

Este reconocimiento sellaría la importancia del Olimpo como espacio donde confluyen la mitología, la historia y la naturaleza, según destacó AP. La decisión final del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se espera con especial interés por parte de las autoridades griegas y la comunidad internacional, dado que supondría un respaldo oficial a la protección y gestión sostenible del emblemático macizo.

Temas Relacionados

GreciaPatrimonio MundialUNESCOEl OlimpoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

El ministro de Defensa, Israel Katz, lanzó la advertencia luego de que fuerzas israelíes y jordanas interceptaran un misil de Irán dirigido hacia Áqaba, en momentos de fuerte escalada regional

Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque en el que fue abatido el ayatollah Ali Khamenei

Washington y Tel Aviv sabían que el líder supremo y sus comandantes estaban reunidos cuando bombardearon el complejo de Teherán el pasado 28 de febrero

Irán sospecha que filtraciones de seguridad facilitaron el ataque en el que fue abatido el ayatollah Ali Khamenei

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Las autoridades ahorcaron a Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi por la muerte de policías durante las manifestaciones de enero, en momentos en que el país enfrenta una nueva escalada militar con Washington

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Ríos urbanos en Europa vuelven a ser aptos para el baño gracias a décadas de tratamiento y vigilancia sanitaria

Inversiones en alcantarillado, depuración, obras para lluvias y monitoreo sanitario permiten volver al agua en París, Basilea y Copenhague, en una tendencia que responde al aumento de temperaturas en centros densamente poblados

Ríos urbanos en Europa vuelven a ser aptos para el baño gracias a décadas de tratamiento y vigilancia sanitaria

Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas y tres petroleros de la “flota fantasma”

Kiev amplió su ofensiva nocturna contra la infraestructura energética rusa con incendios, evacuaciones y acciones paralelas sobre depósitos y buques cisterna

Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas y tres petroleros de la “flota fantasma”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: circulación en el Viaducto de Avenida Coyoacán con condiciones de tránsito lento

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: circulación en el Viaducto de Avenida Coyoacán con condiciones de tránsito lento

Sismo en Chiapas hoy: van más de 400 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.4

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

Fernández Noroña sale del IMSS con la muñeca enyesada tras accidente en la montaña

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala asume la presidencia de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad por dos años

Guatemala asume la presidencia de la Red Iberoamericana de Directores y Directoras de Biodiversidad por dos años

Gobierno dominicano entregó más de 100 apartamentos en Boca Chica, el 58% de los títulos a mujeres

Cámara de Comercio pide severidad ante red que habría manipulado el sistema tributario estatal panameño

Honduras: capturan a colombiano con más de 10 mil dólares en efectivo investigan posible lavado de activos

“Entre pueblos: hermandad”, el mensaje de Bukele tras brindar atención médica a hondureña

ENTRETENIMIENTO

Qué es la xenia, el principio griego que explica “La Odisea” de Christopher Nolan

Qué es la xenia, el principio griego que explica “La Odisea” de Christopher Nolan

Turismo cinematográfico en auge: “La Odisea” impulsa visitas a Grecia, Italia y Marruecos

Condenan a 16 años de prisión al hombre que mató a una streamer japonesa durante una transmisión en vivo

Un actor de “Bridgerton” respondió a los rumores sobre su regreso para la temporada de Eloise

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan