El Monte Olimpo busca entrar en el Patrimonio Mundial de la UNESCO

La candidatura del macizo griego será evaluada del 19 al 29 de julio en Seúl, durante la reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial (AP)

El mítico Monte Olimpo de Grecia podría recibir en los próximos días uno de los mayores reconocimientos internacionales para un sitio natural y cultural. La candidatura para que entre en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco será examinada entre el 19 y el 29 de julio en Seúl, en la reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial, según reportó la agencia The Associated Press.

Este macizo, considerado la montaña más alta de Grecia con 2.918 metros, representa mucho más que un hito geográfico. El Olimpo reúne mitología, historia y uno de los ecosistemas más ricos del sur de Europa, convirtiéndose en punto de referencia para científicos, ambientalistas y amantes de la cultura clásica.

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De acuerdo con AP, la decisión de la Unesco despertó gran expectativa en toda la región y en la comunidad internacional vinculada al patrimonio.

Una montaña con valor natural y cultural

La relevancia del histórico lugar trasciende su altitud. Por siglos, la tradición griega lo identificó como el hogar de Zeus y los dioses del panteón antiguo. Esta dimensión simbólica se une a la riqueza ecológica: en sus laderas prosperan especies endémicas de flora y fauna, algunas en riesgo de desaparición, así como monumentos y restos arqueológicos que narran la historia de la civilización helena.

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La propuesta presentada por Grecia en 2014 combina biodiversidad y legado histórico (AP foto/Petros Giannakouris)

El país europeo formalizó la postulación del Olimpo ante la Unesco en 2014, según información de The Associated Press. La candidatura se presenta como bien mixto, es decir, de valor natural y cultural. Sin embargo, organismos consultivos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) recomendaron ampliar la documentación, incluyendo datos sobre los procesos ecológicos, la geología y el significado internacional del lugar.

Además, solicitaron precisar el valor cultural al proponer la integración del yacimiento arqueológico de Dion, en la base del macizo.

Expectativa local y responsabilidad global

La comunidad que habita en torno al Olimpo vive este proceso como un acontecimiento histórico. El alcalde de Dio-Olimpo, Evangelos Geroliolios, expresó en declaraciones recogidas por AP que la montaña “es nuestra vida, es el lugar donde crecimos, el lugar que vemos a diario”. Y agregó: “Al mismo tiempo, es un sitio cargado de mito, historia, biodiversidad, belleza natural única y enorme importancia cultural”.

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Subrayó que una eventual inscripción en la Unesco “superaría los límites locales y nacionales”, constituyendo un logro de alcance planetario. “Sería algo que concierne a todo el mundo”, afirmó el funcionario, aunque advirtió que semejante reconocimiento acarrearía nuevas responsabilidades para la protección ambiental.

La UICN y el ICOMOS solicitaron sumar información sobre procesos ecológicos, geología y relevancia internacional (Wikimedia Commons)

El presidente del Club de Montaña de Litochoro, Babis Marinidis, señaló también en AP que el estatus de Patrimonio Mundial “podría atraer a más visitantes, pero exigirá una gestión mucho más estricta del entorno”.

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Planteó interrogantes sobre la capacidad de carga del ecosistema, considerando la presión turística y recordando que ya existen dificultades para cumplir las normas de protección, como las prohibiciones de acampar o bañarse en áreas sensibles. “La cuestión es cuántas personas puede soportar esta montaña y este ecosistema”, puntualizó.

Turistas, vecinos y el futuro del Olimpo

Cada año, el lugar recibe a miles de viajeros y montañistas de todo el mundo, motivados por su legado mitológico y sus rutas exigentes. El relieve abrupto, los cambios meteorológicos bruscos y la presencia de senderos de alta dificultad convierten al macizo en un destino que demanda respeto y precaución.

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Para los habitantes de Litochoro, el posible ingreso en la Lista del Patrimonio Mundial confirmaría la relación ancestral entre la población y el monte.

Este reconocimiento sellaría la importancia del Olimpo como espacio donde confluyen la mitología, la historia y la naturaleza, según destacó AP. La decisión final del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco se espera con especial interés por parte de las autoridades griegas y la comunidad internacional, dado que supondría un respaldo oficial a la protección y gestión sostenible del emblemático macizo.

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