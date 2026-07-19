Israel advirtió que responderá “con toda su fuerza” ante cualquier ataque iraní

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, junto a su par griego, Nikos Dendias, durante declaraciones a la prensa en el Ministerio de Defensa en Atenas, Grecia, el 20 de enero de 2026 (Louisa Gouliamaki/Reuters/archivo)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió el domingo que su país responderá con contundencia ante cualquier ataque de Irán, después de que fuerzas israelíes y jordanas interceptaran un misil iraní lanzado hacia la ciudad jordana de Áqaba.

“Si Irán dispara misiles contra Israel, los atacaremos con toda nuestra fuerza”, dijo Katz durante una visita a una instalación de servicios de rescate. “Si Estados Unidos cambia su política, algo que también podría ocurrir, estamos preparados tanto para acciones defensivas como ofensivas” contra Teherán, agregó.

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La advertencia se produce luego de que el ejército jordano informara que interceptó tres misiles iraníes dirigidos contra su territorio, mientras que un cuarto proyectil cayó “en una zona remota” del sur del país, sin dejar víctimas ni daños materiales, según una fuente militar citada por la agencia oficial jordana Petra.

Poco antes, el ejército israelí había advertido sobre la posibilidad de que un misil disparado por Irán hacia Áqaba causara daños colaterales en territorio israelí, adyacente a la ciudad jordana, y alertó a su población ante un posible escenario de sirenas antiaéreas en la región.

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La alerta se dio horas después de que el gobierno jordano desmintiera a la embajada estadounidense en Amán, que había informado sobre una supuesta evacuación del aeropuerto internacional y el puerto marítimo de Áqaba por una “amenaza específica y creíble”. Amán aseguró que no se había emitido ninguna orden de evacuación para esa ciudad, la única costera de Jordania, ubicada a orillas del mar Rojo y el golfo de Áqaba, y que constituye un punto estratégico donde convergen las fronteras con Israel, Egipto y Arabia Saudita.

FOTO DE ARCHIVO. Vista general del puerto de Áqaba, la única salida marítima de Jordania, ubicado sobre el mar Rojo en el extremo sur del país (Europa Press)

La escalada en torno a Jordania se produce un día después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informara que dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras ataques iraníes contra una base en ese país, las primeras bajas estadounidenses desde que la semana pasada colapsó el alto el fuego entre Teherán y Washington.

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En represalia, Estados Unidos lanzó el domingo ataques aéreos contra la Guardia Revolucionaria de Irán, a la que responsabilizó del ataque. En total, 16 militares estadounidenses han muerto hasta el momento en la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, y más de 430 resultaron heridos.

El intercambio de ataques se enmarca en una campaña de más de una semana centrada en el control del estrecho de Ormuz, que ha visto a Irán golpear a países aliados de Washington en toda la región, entre ellos Kuwait y Baréin, donde se activaron defensas aéreas y sonaron sirenas de alarma este domingo. Estados Unidos, por su parte, reimpuso un bloqueo naval a los puertos iraníes y ha atacado puentes, instalaciones eléctricas y, según Teherán, una central nuclear en construcción en el suroeste del país. Irán ha amenazado con frenar todas las exportaciones energéticas de la región si continúan los ataques contra su infraestructura civil, mientras que autoridades iraníes reportaron el sábado al menos 50 muertos y más de 500 heridos por los últimos bombardeos estadounidenses.

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Israel y Jordania, que mantienen un tratado de paz desde 1994 y cooperan estrechamente en materia de defensa aérea, ya habían actuado de forma conjunta durante fases previas del conflicto para interceptar proyectiles iraníes que sobrevolaban o se dirigían hacia territorio jordano.