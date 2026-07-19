Marineros y marines de Estados Unidos descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante un ejercicio a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli mientras navega por el mar Arábigo

Un militar de Estados Unidos murió en el norte de Irak mientras participaba en una operación para destruir de forma controlada los restos explosivos de un dron iraní derribado, informó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM). En el mismo incidente, otro integrante del servicio resultó herido y recibe tratamiento por lesiones que las autoridades describieron como leves.

El hecho ocurrió el sábado durante una misión destinada a neutralizar los explosivos que permanecían en un vehículo aéreo no tripulado iraní de ataque de un solo uso que había sido derribado previamente. Según el comunicado oficial difundido por el CENTCOM, el militar murió “durante una detonación controlada de artefactos explosivos sin detonar de un dron iraní de ataque de un solo uso derribado”.

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El mando militar estadounidense precisó además que “un segundo miembro del servicio resultó herido y continúa recibiendo tratamiento médico por una lesión menor”.

Hasta el momento, el CENTCOM no divulgó la identidad de los militares involucrados ni otros detalles sobre las circunstancias exactas del incidente. El organismo explicó que mantendrá esa información bajo reserva mientras se completa el proceso de notificación a los familiares.

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“El CENTCOM retiene información adicional, incluidas las identidades de los guerreros desaparecidos y caídos, por respeto a las familias durante el proceso de notificación”, señaló la institución.

Un militar estadounidense murió durante la destrucción de un dron iraní en Irak

La muerte eleva a 17 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra desencadenada tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes el pasado 28 de febrero, de acuerdo con el balance oficial difundido por las autoridades estadounidenses.

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Continúa la búsqueda de un militar desaparecido en Jordania

El CENTCOM informó sobre nuevos avances en la investigación del ataque iraní registrado el 17 de julio contra una posición militar estadounidense en Jordania.

El organismo recordó que previamente había anunciado la muerte de dos militares y la desaparición de un tercero como consecuencia de esa ofensiva.

“Tras una búsqueda exhaustiva, personal militar estadounidense encontró restos humanos no identificados en el lugar de los hechos. El proceso de examen para verificar la identidad de esos restos continúa”, indicó el comando.

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Las autoridades no confirmaron si los restos corresponden al militar reportado como desaparecido y señalaron que el análisis forense sigue en marcha.

El ataque contra la base estadounidense en Jordania fue ejecutado con misiles balísticos y drones iraníes, según informó el CENTCOM.

Además de las dos víctimas mortales y del militar cuyo paradero aún no ha sido confirmado oficialmente, el bombardeo dejó cuatro soldados heridos que fueron evacuados de emergencia a centros médicos jordanos.

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Irán lanza un nuevo ataque con drones contra activos militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

Posteriormente, el mando estadounidense informó que esos efectivos evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica. También señaló que otros integrantes del personal evaluados por lesiones menores regresaron a sus funciones habituales.

La ofensiva marcó las primeras bajas militares estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Washington e Irán durante la semana anterior.

El incidente ocurrido en Irak refleja uno de los riesgos adicionales que enfrentan las fuerzas desplegadas en la región incluso después de neutralizar un ataque.

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Los drones de ataque de un solo uso empleados por Irán pueden conservar explosivos activos tras ser derribados, por lo que requieren procedimientos especializados para su desactivación. Estas operaciones son realizadas por personal entrenado en eliminación de artefactos explosivos, con el objetivo de impedir detonaciones accidentales que puedan representar un peligro para tropas o instalaciones.