La Casa Blanca confirmó que Donald Trump asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (REUTERS/Jia Haocheng)

La Casa Blanca confirmó la presencia de Donald Trump en la final del Mundial 2026, que enfrentará a España y Argentina el domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La asistencia del presidente estadounidense a este evento deportivo de alcance global se produjo tras su ausencia durante los primeros 102 partidos del torneo, a pesar de que 76 de ellos se disputaron en territorio estadounidense.

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La secretaria de prensa Karoline Leavitt anunció la decisión. La funcionaria explicó que Trump viajará el viernes a Nueva York para participar en una recepción oficial de la FIFA en la Trump Tower y, dos días después, será uno de los protagonistas en la ceremonia del partido decisivo.

“El presidente estará en la final, en lo que consideramos un cierre apropiado para un torneo que mostró la capacidad de Estados Unidos para recibir al mundo en el escenario más grande”, afirmó Leavitt ante la prensa.

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La vocera presidencial también destacó que la administración trabajó para garantizar la seguridad y el éxito del campeonato, que será recordado como el más visto y rentable celebrado hasta ahora en suelo estadounidense.

La presencia de Trump en la final del Mundial 2026 se suma a una agenda de actos deportivos que refuerza el vínculo entre política, deporte y proyección internacional de Estados Unidos (REUTERS/Carolina Herrera)

La entrega del trofeo y el vínculo entre Trump e Infantino

Durante la ceremonia de clausura, Trump compartirá escenario con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó que ambos “disfrutarán la final y entregarán el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”.

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Si bien la Casa Blanca no detalló si el mandatario será el encargado de entregar el trofeo, la expectativa apunta a que ocupará ese rol junto a Infantino.

La relación entre Trump e Infantino se consolidó en los últimos años. El propio dirigente de la FIFA le otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa del Mundo realizado en diciembre pasado en Washington, un acto al que también asistieron líderes de México y Canadá.

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La presencia de jefes de Estado en la final del Mundial responde a una práctica extendida en la historia del torneo.

Gianni Infantino confirmó que compartirá la ceremonia de clausura con Donald Trump y que ambos entregarán juntos el trofeo al ganador de la final del Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

En la edición de 2022 en Qatar, el emir Tamim bin Hamad Al Thani acompañó a Infantino para entregar el trofeo a Lionel Messi. Lo mismo ocurrió en 2018 en Rusia con Vladimir Putin, y en otras finales recientes.

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Antecedente inmediato en el MetLife Stadium

La participación de Trump en la entrega de trofeos en el MetLife Stadium no será una novedad. El año pasado, ya estuvo presente en la final del Mundial de Clubes, cuando Chelsea se impuso a Paris Saint-Germain por 3-0.

En aquella ocasión, el mandatario permaneció en el escenario durante la premiación, entregó reconocimientos y protagonizó un momento de desconcierto para algunos futbolistas.

Cole Palmer, jugador del Chelsea, relató: “Sabía que él iba a estar aquí, pero no sabía que iba a estar en la tarima cuando levantáramos el trofeo, así que estaba un poco confundido”.

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Ese evento ocurrió poco después del intento de asesinato que Trump sufrió en Pensilvania, lo que acrecentó la atención sobre sus apariciones públicas en actos deportivos de primer nivel.

Trump ya había participado en una premiación en el MetLife Stadium durante la final del Mundial de Clubes que Chelsea le ganó 3-0 a Paris Saint-Germain (REUTERS/Jeenah Moon)

Polémica por la intervención de Trump durante el torneo

El vínculo entre Trump e Infantino también quedó reflejado en una de las polémicas más comentadas del Mundial. El presidente intervino de manera directa al llamar a Infantino para solicitar la revisión de la tarjeta roja que había dejado fuera del torneo al delantero estadounidense Folarin Balogun.

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Finalmente, la sanción fue levantada y Balogun pudo disputar el partido de octavos de final, aunque la selección de Estados Unidos fue eliminada al día siguiente frente a Bélgica.

Sobre ese episodio, Trump declaró: “Lo único que hice fue pedir una revisión porque no creí que fuera falta… No le dije qué hacer. No creo que él haya tomado la decisión. Creo que fue un comité el que tomó la decisión, y tomó la decisión correcta porque, primero, no fue falta, y uno quiere ver un partido con sus mejores jugadores”.

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Balogun, por su parte, reconoció que el clima en el equipo se volvió tenso durante aquellos días de incertidumbre.

La intervención de Trump en la revisión de la tarjeta roja a Folarin Balogun desató una de las polémicas del Mundial y la sanción fue levantada antes de los octavos de final (REUTERS/Phil Noble)

Una agenda cargada de actos deportivos

La presencia de Trump en eventos deportivos viene siendo constante en las últimas semanas. El presidente también asistió recientemente a un partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden y la Casa Blanca recibió el evento UFC Freedom 250. Además, Washington se prepara para acoger una carrera de IndyCar el mes próximo.

La final del Mundial 2026 coronará así un torneo en el que la Casa Blanca mantuvo un papel activo, tanto en la organización como en los momentos claves de la competición.

La aparición de Trump en el partido entre España y Argentina reforzará el vínculo entre la política, el deporte y la proyección internacional de Estados Unidos ante los ojos del mundo.