Estados Unidos

Trump analiza subir los aranceles a Canadá por el humo de los incendios forestales que afectan a Estados Unidos

El presidente republicano vinculó la crisis de calidad del aire en 18 estados con la gestión de los bosques canadienses y dijo que ese costo debería sumarse a las tarifas comerciales vigentes

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El humo de los incendios forestales canadienses cubre el Capitolio de Washington este viernes 17 de julio de 2026. (REUTERS/Ken Cedeno)
El humo de los incendios forestales canadienses cubre el Capitolio de Washington este viernes 17 de julio de 2026. (REUTERS/Ken Cedeno)

Donald Trump amenazó este viernes con aumentar los aranceles a Canadá. El presidente culpó al país vecino de los incendios forestales que cubren de humo el noreste de Estados Unidos y mantienen a más de 100 millones de personas bajo alertas de calidad del aire.

“Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente", escribió el mandatario en su red Truth Social.

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En la misma publicación, responsabilizó a Canadá de no mantener “adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen” y afirmó que sus autoridades “se han negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y de retiro de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado”.

El humo de los incendios forestales del noroeste de Ontario cubre el cielo de Toronto. (REUTERS/Carlos Osorio)
El humo de los incendios forestales del noroeste de Ontario cubre el cielo de Toronto. (REUTERS/Carlos Osorio)

Además de la advertencia económica, Trump anunció que llamaría al primer ministro Mark Carney para exigirle explicaciones sobre una situación que calificó de “totalmente inaceptable”. La relación entre ambos líderes ya arrastraba fricciones desde que, a comienzos de 2025, Washington impuso aranceles a importaciones canadienses clave y Ottawa contestó con contramedidas.

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La oficina de Carney no respondió de inmediato a las declaraciones. El jueves, el jefe de gobierno había atribuido el agravamiento de las temperaturas extremas al cambio climático y señalado que Estados Unidos podría hacer más para combatirlo.

Según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales (CIFFC), hay 897 focos activos en todo el país, de los cuales 207 están fuera de control, y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.

La situación más grave se concentra en Ontario, donde más de 80 incendios están fuera de control, según confirmó este viernes Doug Ford, quien encabeza el gobierno provincial. La provincia, ubicada en el este del país, solicitó ayuda federal y recibe refuerzos de bomberos de otras regiones. Más de 80 aviones cisterna y helicópteros están desplegados en la zona, y otras aeronaves están listas para evacuar localidades remotas habitadas principalmente por comunidades indígenas. Hasta el momento no hay víctimas.

El humo de los incendios forestales mantiene alertas de calidad del aire en 18 estados y el Distrito de Columbia, mientras Detroit, Chicago y Washington figuran entre las ciudades más contaminadas. (REUTERS/Al Drago)
El humo de los incendios forestales mantiene alertas de calidad del aire en 18 estados y el Distrito de Columbia, mientras Detroit, Chicago y Washington figuran entre las ciudades más contaminadas. (REUTERS/Al Drago)

Desde principios de año ardieron cerca de 2,8 millones de hectáreas en Canadá, frente a los casi 1,6 millones contabilizados apenas una semana antes. Aunque la temporada es menos intensa que la de 2023 —año récord— o la de 2025, la fuerza de las llamas se agravó de forma notable en los últimos días.

Ese avance se traduce directamente en la crisis de calidad del aire que vive el lado estadounidense de la frontera. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) mantiene alertas en la región de los Grandes Lagos, hasta Nueva Inglaterra y el Medio Atlántico, que abarcan 18 estados y el Distrito de Columbia. Detroit, Chicago y Washington figuraban entre las ciudades más contaminadas del mundo hacia las 17:00 GMT del viernes, según la empresa suiza IQAir.

Los servicios meteorológicos canadienses advirtieron que, pese a una mejora transitoria durante la mañana del viernes en Toronto, las condiciones “volverán a ser muy malas” por la noche y podrían persistir durante el fin de semana.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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