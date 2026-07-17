Estados Unidos

Retiran más de 735.000 panecillos Pillsbury en EE. UU. por posible presencia de vidrio

La medida comenzó el 19 de junio y la FDA la encuadró como una acción de clase II, al prever efectos temporales o reversibles, tras la detección de material extraño en lotes distribuidos en 19 estados

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Una caja de madera con panecillos redondos claros y el logotipo de General Mills en un envase azul y amarillo
El retiro de Pillsbury alcanzó a los productos Hard Roll Dough y Kaiser Roll Dough distribuidos en 19 estados de Estados Unidos (General Mills/Reuters).

La compañía General Mills retiró voluntariamente del mercado 735.840 panes congelados de Pillsbury por una posible contaminación con vidrio. La medida se inició el 19 de junio y luego la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la clasificó como un retiro de clase II, una categoría que contempla efectos de salud temporales o médicamente reversibles.

La medida alcanza al “Hard Roll Dough” y “Kaiser Roll Dough” distribuidos en 19 estados de Estados Unidos y vendidos exclusivamente en panaderías internas de Walmart, no al consumidor minorista directo. Según la FDA, los lotes comprometidos ya fueron retirados de circulación.

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General Mills es propietaria además de marcas como Betty Crocker, Cheerios, Lucky Charms y Nature Valley. Un vocero de la compañía dijo por correo electrónico al medio CBS News: “La seguridad alimentaria es nuestra máxima prioridad en General Mills”.

Luego añadió: “Por precaución, a mediados de junio, realizamos un retiro voluntario de dos productos de masa congelada horneados en nuestras instalaciones y vendidos exclusivamente en las panaderías de Walmart en Estados Unidos. Este retiro voluntario es limitado, está estrictamente controlado y se ha retirado todo el producto potencialmente afectado”.

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Los panes congelados de Pillsbury se vendían exclusivamente en panaderías internas de Walmart y no al consumidor minorista directo (REUTERS/Mike Blake).
Los panes congelados de Pillsbury se vendían exclusivamente en panaderías internas de Walmart y no al consumidor minorista directo (REUTERS/Mike Blake).

Los productos afectados eran masas congeladas para hornear en el punto de venta

El retiro no se refirió a panes ya embolsados para góndola, sino a masa congelada destinada a preparación interna en tiendas y operadores gastronómicos. La descripción comercial de uno de los productos en el sitio de General Mills indicó que estaba pensado para descongelar, leudar y hornear con baja demanda de mano de obra en cocina o panadería.

De acuerdo con CBS News, la empresa recuperó 3.080 cajas de Hard Roll Dough, con 180 unidades por caja, lo que suma 554.400 panes, y 1.260 cajas de Kaiser Roll Dough, con 144 unidades por caja, equivalentes a 181.440 unidades. El motivo consignado en la notificación oficial fue la presencia potencial de “material extraño”, identificado como vidrio.

Según la notificación oficial, los productos fueron distribuidos en Arkansas, California, Florida, Georgia, Indiana, Luisiana, Maine, Misuri, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Washington y Wyoming.

El producto Hard Roll Dough quedó identificado con el número de retiro H-1154-2026 y fecha de consumo preferente del 12 de octubre de 2026. Cada caja contenía 180 unidades de 2,25 onzas.

El producto Kaiser Roll Dough fue registrado con el número H-1155-2026 y fecha de consumo preferente del 13 de octubre de 2026. Cada caja incluía 144 unidades de 2,5 onzas.

El medio NBC 5 señaló que panaderías, delicatessen, restaurantes y otros operadores de servicios alimentarios no deben usar la masa y deben contactar a su proveedor o a la empresa para gestionar devoluciones y reembolsos.

Una caja de cartón de Pillsbury Kaiser Roll Dough con etiquetas y códigos de barras, y una caja abierta con múltiples piezas redondas de masa de panecillo Kaiser.
El retiro de Pillsbury incluyó masa congelada para hornear en tiendas y operadores gastronómicos, no panes embolsados para góndola (General Mills).

Alertas sanitarias recientes en Estados Unidos por contaminación en alimentos

El retiro de los panes Pillsbury se presentó en un contexto de recientes advertencias sanitarias en Estados Unidos. Entre ellas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a su nivel más alto la alerta por ciertos chips de Utz Quality Foods debido al riesgo potencial de contaminación con salmonella, lo que podría derivar en consecuencias graves para la salud o la muerte en caso de consumo, precisó FOX Business.

Otros productos alimenticios enfrentaron situaciones similares, indicó The Guardian. En marzo, millones de kilos de arroz frito con pollo y cerdo congelado, ramen y shumai fabricados por Ajinomoto Frozen Foods fueron retirados del mercado por posible presencia de vidrio, lo que afectó a marcas como Trader Joe’s, Ling Ling, Tai Pei, Kroger y Ajinomoto.

Asimismo, en mayo, la cadena Aldi retiró su postre de crema catalana de vainilla, comercializado en frascos de vidrio, por el mismo motivo en siete estados, incluidos Nueva York y Florida.

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