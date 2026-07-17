Estos son los países que usan horario de verano y los que ya eliminaron el cambio de hora

El Congreso de Estados Unidos aprobó la primera fase de una ley para eliminar el cambio de hora y establecer el horario de verano permanente desde 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de Estados Unidos aprobó en julio de 2026 la primera fase de un proyecto de ley que propone eliminar el cambio horario de primavera y otoño, con el objetivo de establecer el horario de verano de manera permanente a partir del próximo año. La decisión, que todavía requiere la aprobación del Senado, afecta a más de 330 millones de habitantes y tiene implicancias directas sobre la vida cotidiana, la economía y la coordinación internacional.

La medida fue impulsada tras años de debate sobre los efectos del cambio de hora en la salud, la productividad y el consumo energético. Según información de Newsweek basada en datos de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) y la plataforma GeoCountries, la propuesta busca alinear a Estados Unidos con una tendencia global que apunta a la estabilidad horaria frente a la reducción de beneficios asociados a los ajustes estacionales.

PUBLICIDAD

El horario de verano ha sido objeto de discusión desde hace décadas tanto a nivel local como internacional. Mientras que países de Europa y América del Norte mantienen la práctica, la mayoría de las naciones de Asia, África y Sudamérica han optado por abolir el cambio de hora y operar bajo un único huso horario durante todo el año. El debate en Estados Unidos ocurre en un contexto donde solo 68 países, de los más de 200 reconocidos internacionalmente, conservan algún sistema de horario de verano, según GeoCountries.

¿Qué es el horario de verano y cómo funciona en Estados Unidos?

El horario de verano consiste en adelantar una hora los relojes durante los meses más cálidos, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar en las tardes. En Estados Unidos, este sistema rige desde la Primera Guerra Mundial, aunque ha experimentado reformas y periodos de suspensión. Actualmente, el cambio ocurre en marzo (“spring forward”) y noviembre (“fall back”), afectando a la mayoría de los estados y territorios.

PUBLICIDAD

Según la IANA, el ajuste de horario busca optimizar el uso de la luz natural, reducir el consumo energético y ofrecer más tiempo para actividades recreativas y comerciales tras la jornada laboral. El cambio se implementa de manera uniforme en casi todo el país, aunque estados como Arizona y Hawái no participan del sistema y mantienen su horario estándar durante todo el año.

La ley aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2026, conocida como “Sunshine Protection Act”, pretende establecer el horario de verano de forma permanente, eliminando el cambio bianual de hora. De acuerdo con Newsweek, el objetivo es simplificar rutinas, estabilizar los horarios escolares y laborales, y reducir el impacto negativo en la salud pública.

PUBLICIDAD

¿Qué cambia si se elimina el cambio de hora en Estados Unidos?

La aprobación final del proyecto convertiría a Estados Unidos en uno de los países con horario fijo durante todo el año, alineándose con una tendencia global. El cambio eliminaría la necesidad de adelantar o retrasar los relojes cada primavera y otoño, un procedimiento que afecta a millones de residentes y obliga a ajustar agendas, sistemas informáticos y cronogramas de transporte.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los principales impactos esperados incluyen:

Reducción de accidentes viales y laborales asociados a la privación de sueño tras el cambio de hora.

Menor ausentismo escolar y laboral.

Ajustes en sectores como el comercio, el turismo y la recreación, que se benefician de tardes más largas.

Modificaciones en la coordinación de horarios con otros países que mantienen el sistema de cambio estacional.

De acuerdo con el informe de Newsweek, el respaldo al proyecto es bipartidista y se fundamenta en investigaciones recientes que cuestionan los beneficios energéticos del horario de verano. Varios estudios señalan que el ahorro eléctrico es marginal en la actualidad debido al uso extendido de dispositivos electrónicos y sistemas de climatización.

PUBLICIDAD

¿Qué países usan horario de verano y cuáles no?

A nivel global, el uso del horario de verano es la excepción y no la regla. Según la base de datos de GeoCountries, solo 68 países siguen realizando el ajuste estacional de horario, y la tendencia es a la baja. Europa y Norteamérica concentran la mayoría de los países que mantienen el sistema, mientras que Asia, África y Sudamérica han abandonado el cambio horario casi en su totalidad.

Entre los países que usan horario de verano se encuentran:

Estados Unidos

Canadá

La mayoría de las naciones europeas (como Francia , Alemania , España , Italia )

Israel

Chile

Algunas regiones de Australia y Nueva Zelanda

En contraste, los países que eliminan el ajuste y mantienen un horario fijo durante todo el año incluyen:

China

India

Japón

Rusia (desde 2014)

Brasil (desde 2019)

La mayoría de los países africanos

Indonesia

La mayor parte de México (desde 2022)

Paraguay

La decisión de abandonar el horario de verano se fundamenta en la escasa variación horaria cerca del ecuador y en el bajo impacto del ajuste en el consumo energético, según la IANA y el portal Dayspedia.

PUBLICIDAD

El horario de verano en Estados Unidos adelanta una hora los relojes en marzo y los retrasa en noviembre para aprovechar la luz solar en las tardes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué hay debate sobre el horario de verano en Estados Unidos?

El debate sobre el horario de verano en Estados Unidos involucra argumentos de salud pública, eficiencia energética y organización social. Los partidarios de la permanencia del horario de verano, citados por Newsweek, sostienen que la extensión de la luz vespertina favorece la actividad comercial, el turismo y la recreación, además de reducir delitos en las tardes.

Diversos estudios de la Sociedad Estadounidense de Medicina del Sueño alertan sobre el impacto negativo del cambio de hora en los ritmos circadianos y la salud cardiovascular. El CDC ha advertido que las alteraciones bruscas de horario aumentan el riesgo de accidentes de tráfico y errores laborales al inicio de la semana posterior al cambio.

PUBLICIDAD

En términos legislativos, varios estados como Florida, California y Washington han intentado establecer el horario de verano permanente, aunque la ley federal prevalece sobre las disposiciones estatales. La aprobación nacional otorgaría un marco uniforme y evitaría descoordinaciones entre estados.

¿Cómo afecta a la economía y la vida diaria el cambio de hora?

El impacto económico del horario de verano en Estados Unidos ha sido objeto de estudios por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Ambas instituciones coinciden en que el ahorro energético es marginal en la actualidad, aunque algunos sectores como el comercio minorista, la hostelería y el turismo reportan mayores ingresos gracias a las tardes más largas.

PUBLICIDAD

En el plano social, la eliminación del cambio de hora simplificaría la organización de actividades escolares, familiares y laborales. Las empresas multinacionales y organismos internacionales ajustarían sus calendarios en función de los nuevos horarios, sobre todo en la coordinación con países que mantienen el sistema de horario de verano.

Arizona y Hawái no aplican el cambio de hora y mantienen su horario estándar durante todo el año en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurrirá si el Senado aprueba la ley?

Si el Senado y el Presidente ratifican la ley, Estados Unidos adoptará el horario de verano de manera permanente a partir de 2027. Los estados ya no necesitarán ajustar sus relojes y la vida cotidiana se organizará bajo un horario uniforme durante todo el año. Según Newsweek y la base de datos de GeoCountries, este cambio alinearía a Estados Unidos con países como China, India, Japón y la mayoría de las naciones sudamericanas y africanas.

PUBLICIDAD

La medida tendría un impacto directo en la rutina de millones de personas, en la administración de servicios públicos y en la coordinación internacional de actividades económicas, educativas y logísticas.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora?

El debate sobre el horario de verano en Estados Unidos continuará en el Senado, donde se prevén audiencias públicas y consultas con expertos en salud, energía y transporte. Mientras tanto, la expectativa de un cambio definitivo mantiene atentos a residentes, empresas y organismos, ante la posibilidad de que el país abandone una tradición que ha moldeado las rutinas estadounidenses durante más de un siglo.