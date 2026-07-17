Guía para lavar y cocinar las verduras ante el peor brote de ciclosporiasis en años

El CDC y especialistas en salud pública recomiendan lavar frutas y verduras con agua y vinagre, pelarlas cuando sea posible y cocinarlas a 70 ℃ para reducir el riesgo de ciclospora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar con agua y vinagre, pelar siempre que sea posible y cocinar a 70 ℃ son las tres medidas que el CDC y especialistas en salud pública recomiendan para seguir consumiendo frutas y verduras frescas este verano sin exponerse al brote de ciclosporiasis que ya suma 1.645 casos confirmados en 34 estados de Estados Unidos.

La infección no tiene por qué obligar a nadie a abandonar los productos frescos de temporada. Con una rutina de limpieza concreta y algunos cambios de hábito en la cocina, el riesgo se reduce de forma considerable.

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Cómo lavar frutas y verduras paso a paso

La doctora Erika Noel, pediatra y profesora asistente en la Escuela de Medicina de Hawái, recomienda una rutina concreta. Los pasos son:

Una infografía detalla pasos de higiene para el lavado de frutas y verduras, con consejos específicos para distintos alimentos, para prevenir la ciclosporiasis según Erika Noel, pediatra y profesora asistente en la Escuela de Medicina de Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos. Los geles antibacteriales a base de alcohol no eliminan la ciclosporiasis .

Sumergir las verduras en un recipiente con tres partes de agua y una de vinagre durante varios minutos. El vinagre no mata el parásito, pero ayuda a desprenderlo. Una centrifugadora de ensaladas para el enjuague final elimina el sabor a vinagre.

Para cilantro y albahaca: separar las hojas antes de lavar.

Para cebolletas: cortar las raíces, retirar la capa exterior y frotar bajo el chorro de agua.

Para melones: frotar la cáscara con un cepillo antes de cortar. El cuchillo puede transportar gérmenes del exterior hacia la pulpa.

Pelar frutas y verduras siempre que sea posible.

Preferir una cabeza de lechuga entera en lugar de bolsas premezcladas; retirar las hojas externas. Si se usan bolsas con etiqueta de “ya lavado”, lavarlas de nuevo con agua y vinagre.

Lavar tablas de cortar y mesadas después de cada uso.

Qué productos son más difíciles de limpiar

Algunos alimentos presentan mayor dificultad por su textura o estructura:

Brócoli y coliflor : sus grietas pequeñas retienen el parásito con más facilidad.

Frutos del bosque (fresas, frambuesas, moras): la piel frágil complica el lavado. La doctora Noel recomienda cocinarlos en tartas o convertirlos en mermelada en lugar de comerlos crudos.

Vegetales de raíz (zanahorias, papas, rábanos): la tierra adherida exige más tiempo bajo el chorro de agua y un cepillado firme.

La única forma de eliminar el parásito con certeza

El calor es el único método definitivo. Cocinar los alimentos a una temperatura interna de 70 ℃ (158 ℉) o más elimina la ciclosporiasis por completo.

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Cocinar los alimentos a una temperatura interna de 70 ℃ es la única forma de eliminar la ciclospora con certeza, y el agua caliente con jabón sirve para utensilios y superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utensilios y superficies, agua caliente con jabón o un lavavajillas que alcance esa temperatura es suficiente.

Qué está pasando y por qué importa ahora

El brote activo es el mayor registrado en años. Michigan concentra más de 1.500 casos, y a nivel nacional se reportaron 141 hospitalizaciones al 13 de julio, sin muertes confirmadas.

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El CDC identificó la fuente principal: lechuga rallada de iceberg servida en locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, con trazabilidad a un proveedor de México. La agencia recomendó no consumir ese producto en esos cinco estados. Taco Bell se comprometió a suspender el uso de esa lechuga. El CDC también investiga otros brotes sin relación con esa cadena, activos en distintos puntos del país.

Qué es la ciclosporiasis y por qué aparece en verano

Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino y se propaga a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Los síntomas incluyen diarrea acuosa frecuente —a veces explosiva—, calambres abdominales, náuseas y fatiga. Sin tratamiento, la enfermedad puede durar entre cuatro y seis semanas.

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El brote de ciclospora en Estados Unidos suma 1.645 casos en 34 estados, con más de 1.500 en Michigan y 141 hospitalizaciones reportadas por el CDC hasta el 13 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brotes se concentran entre mayo y agosto. La temporada 2026 arrancó el 1 de mayo, con una fecha mediana de inicio de síntomas el 22 de junio. Brotes anteriores se vincularon a frambuesas, albahaca, cilantro, arvejas chinas y mezclas de ensaladas.

Cuándo consultar al médico

La señal para buscar atención es diarrea repentina con calambres y distensión abdominal que persista más de dos días. El diagnóstico requiere una muestra de heces.

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La infección se trata con el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol, comercializado como Bactrim o Septra. Existe además una prueba molecular llamada BIOFIRE que detecta 22 patógenos —incluida la ciclosporiasis — con resultados en un día, a un costo aproximado de USD 475.