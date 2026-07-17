Estados Unidos

Guía para lavar y cocinar las verduras ante el peor brote de ciclosporiasis en años

El parásito, que ya afecta a 34 estados de Estados Unidos con más de 1.600 casos confirmados, obliga a extremar las medidas de higiene en la cocina para poder consumir productos frescos de forma segura

Guardar
Manos lavando lechuga bajo el grifo, con zanahorias, tomates, pimientos y perejil en la encimera. Bacterias esféricas azules flotan en el agua y sobre la lechuga.
El CDC y especialistas en salud pública recomiendan lavar frutas y verduras con agua y vinagre, pelarlas cuando sea posible y cocinarlas a 70 ℃ para reducir el riesgo de ciclospora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar con agua y vinagre, pelar siempre que sea posible y cocinar a 70 ℃ son las tres medidas que el CDC y especialistas en salud pública recomiendan para seguir consumiendo frutas y verduras frescas este verano sin exponerse al brote de ciclosporiasis que ya suma 1.645 casos confirmados en 34 estados de Estados Unidos.

La infección no tiene por qué obligar a nadie a abandonar los productos frescos de temporada. Con una rutina de limpieza concreta y algunos cambios de hábito en la cocina, el riesgo se reduce de forma considerable.

PUBLICIDAD

Cómo lavar frutas y verduras paso a paso

La doctora Erika Noel, pediatra y profesora asistente en la Escuela de Medicina de Hawái, recomienda una rutina concreta. Los pasos son:

Infografía con ocho paneles que muestran el lavado de manos, hierbas, frutas, verduras y superficies de cocina.
Una infografía detalla pasos de higiene para el lavado de frutas y verduras, con consejos específicos para distintos alimentos, para prevenir la ciclosporiasis según Erika Noel, pediatra y profesora asistente en la Escuela de Medicina de Hawái (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Lavar las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos. Los geles antibacteriales a base de alcohol no eliminan la ciclosporiasis .
  • Sumergir las verduras en un recipiente con tres partes de agua y una de vinagre durante varios minutos. El vinagre no mata el parásito, pero ayuda a desprenderlo. Una centrifugadora de ensaladas para el enjuague final elimina el sabor a vinagre.
  • Para cilantro y albahaca: separar las hojas antes de lavar.
  • Para cebolletas: cortar las raíces, retirar la capa exterior y frotar bajo el chorro de agua.
  • Para melones: frotar la cáscara con un cepillo antes de cortar. El cuchillo puede transportar gérmenes del exterior hacia la pulpa.
  • Pelar frutas y verduras siempre que sea posible.
  • Preferir una cabeza de lechuga entera en lugar de bolsas premezcladas; retirar las hojas externas. Si se usan bolsas con etiqueta de “ya lavado”, lavarlas de nuevo con agua y vinagre.
  • Lavar tablas de cortar y mesadas después de cada uso.

Qué productos son más difíciles de limpiar

Algunos alimentos presentan mayor dificultad por su textura o estructura:

  • Brócoli y coliflor: sus grietas pequeñas retienen el parásito con más facilidad.
  • Frutos del bosque (fresas, frambuesas, moras): la piel frágil complica el lavado. La doctora Noel recomienda cocinarlos en tartas o convertirlos en mermelada en lugar de comerlos crudos.
  • Vegetales de raíz (zanahorias, papas, rábanos): la tierra adherida exige más tiempo bajo el chorro de agua y un cepillado firme.

La única forma de eliminar el parásito con certeza

El calor es el único método definitivo. Cocinar los alimentos a una temperatura interna de 70 ℃ (158 ℉) o más elimina la ciclosporiasis por completo.

PUBLICIDAD

Primer plano de manos con guantes azules manipulando una lechuga verde sobre una bandeja metálica. Al fondo, instrumental de laboratorio y otra persona.
Cocinar los alimentos a una temperatura interna de 70 ℃ es la única forma de eliminar la ciclospora con certeza, y el agua caliente con jabón sirve para utensilios y superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utensilios y superficies, agua caliente con jabón o un lavavajillas que alcance esa temperatura es suficiente.

Qué está pasando y por qué importa ahora

El brote activo es el mayor registrado en años. Michigan concentra más de 1.500 casos, y a nivel nacional se reportaron 141 hospitalizaciones al 13 de julio, sin muertes confirmadas.

El CDC identificó la fuente principal: lechuga rallada de iceberg servida en locales de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, con trazabilidad a un proveedor de México. La agencia recomendó no consumir ese producto en esos cinco estados. Taco Bell se comprometió a suspender el uso de esa lechuga. El CDC también investiga otros brotes sin relación con esa cadena, activos en distintos puntos del país.

Qué es la ciclosporiasis y por qué aparece en verano

Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino y se propaga a través de alimentos o agua contaminados con materia fecal. Los síntomas incluyen diarrea acuosa frecuente —a veces explosiva—, calambres abdominales, náuseas y fatiga. Sin tratamiento, la enfermedad puede durar entre cuatro y seis semanas.

Cuatro organismos de forma circular, uno con tonalidades rosadas y moradas en su interior, se observan sobre un fondo de color azul turquesa.
El brote de ciclospora en Estados Unidos suma 1.645 casos en 34 estados, con más de 1.500 en Michigan y 141 hospitalizaciones reportadas por el CDC hasta el 13 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los brotes se concentran entre mayo y agosto. La temporada 2026 arrancó el 1 de mayo, con una fecha mediana de inicio de síntomas el 22 de junio. Brotes anteriores se vincularon a frambuesas, albahaca, cilantro, arvejas chinas y mezclas de ensaladas.

Cuándo consultar al médico

La señal para buscar atención es diarrea repentina con calambres y distensión abdominal que persista más de dos días. El diagnóstico requiere una muestra de heces.

La infección se trata con el antibiótico trimetoprim-sulfametoxazol, comercializado como Bactrim o Septra. Existe además una prueba molecular llamada BIOFIRE que detecta 22 patógenos —incluida la ciclosporiasis — con resultados en un día, a un costo aproximado de USD 475.

Temas Relacionados

CDCSeguridad alimentariaParásitosEstados UnidosEstados Unidos NoticiasParásito intestinalParásitoBrotebroteCiclosporaCiclosporiasis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades de Palm Beach eximen a sus residentes de pagar estacionamiento en 12 parques frente al mar

La medida llegó después de más de 2.000 mensajes de protesta y deja el cargo solo para quienes llegan desde fuera, en un giro que reactivó el debate regional sobre el acceso costero

Las autoridades de Palm Beach eximen a sus residentes de pagar estacionamiento en 12 parques frente al mar

Dos muertos y más de 200 rescates en Texas por inundaciones “sin precedentes” que amenazan con una ola letal

Las crecidas históricas en Hill Country y Uvalde arrastraron vehículos, forzaron la evacuación de decenas de personas hacia refugios y llevaron al gobernador Greg Abbott a declarar el estado de desastre en 59 condados

Dos muertos y más de 200 rescates en Texas por inundaciones “sin precedentes” que amenazan con una ola letal

Estafas con IA: Cómo se utilizan los deepfakes para robar millones en Georgia y el sur de Florida

Las voces clonadas, las imágenes manipuladas y los números telefónicos suplantados están haciendo más convincentes los engaños que ya permitieron robos por millones, mientras las autoridades advierten sobre una tendencia en rápido crecimiento

Estafas con IA: Cómo se utilizan los deepfakes para robar millones en Georgia y el sur de Florida

Nueva regla de visa en Estados Unidos: qué cambia y qué deben hacer los estudiantes y periodistas extranjeros

El Departamento de Seguridad Nacional elimina la permanencia por tiempo indefinido. Conoce los nuevos topes fijados en el formulario I-94 y las pautas para evitar la presencia ilegal

Nueva regla de visa en Estados Unidos: qué cambia y qué deben hacer los estudiantes y periodistas extranjeros

Florida activa un mes de compras escolares libres de impuestos

El beneficio fiscal regirá del 20 de julio al 20 de agosto e incluirá adquisiciones en tiendas y por internet, con topes definidos por la ley para vestimenta, insumos de estudio y equipos informáticos

Florida activa un mes de compras escolares libres de impuestos

TECNO

Linus Torvalds defiende la IA en Linux: “Si no te gusta, crea tu propio fork o vete”

Linus Torvalds defiende la IA en Linux: “Si no te gusta, crea tu propio fork o vete”

Google la rompe y crea funciones de IA sin internet desde un Pixel 10: planea viajes y hace tu trabajo

Los estudios de videojuegos de Japón apuestan por la IA: su uso alcanza niveles históricos

Quiénes son Las guerreras K-Pop: nombres, canciones y las respuestas más buscadas en Google

La IA de Google DeepMind revive el gol perdido de Pelé que nunca quedó registrado en video

ENTRETENIMIENTO

Por qué el estreno de Heartstopper alteró el perfil del público lector y los canales de compra fuera de su nicho original

Por qué el estreno de Heartstopper alteró el perfil del público lector y los canales de compra fuera de su nicho original

La broma que Jimmy Fallon hizo de la foto viral de Lionel Messi con Lamine Yamal: “La FIFA ha guionizado cada partido durante 20 años”

“No lo haría otra vez por ninguna cantidad de dinero”: Jim Parsons recuerda la dura etapa detrás del éxito de ‘The Big Bang Theory’

Murió Brenda Fricker, ganadora del Oscar y actriz de “Mi pobre angelito 2″

Así luce el tráiler oficial de ‘Cien años de soledad’ temporada 2, el esperado cierre de la serie de Netflix

MUNDO

Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos destruyó una torre de vigilancia que el régimen de Irán usaba para atacar el estrecho de Ormuz

La Justicia de Putin declaró a un opositor culpable de cargos que le impedirán hacer campaña para ser diputado

Nueva ofensiva de los drones ucranianos en el mar Negro y el de Azov: llevan 159 buques rusos impactados en julio

El informe “Rostros de los Perseguidos” señala a Daniel Ortega por agravar la represión religiosa en Nicaragua

El ataque iraní a Kuwait: por qué destruir una planta de agua puede colapsar una nación entera