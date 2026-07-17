Estados Unidos

El lago Canyon de Texas alcanza su nivel más alto en años tras las lluvias: así luce ahora

La medición oficial de Water Data for Texas situó al embalse en el 76,3 % de su capacidad el viernes 17 de julio, por encima del registro de las inundaciones del 4 de julio de 2025

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El lago Canyon de Texas alcanzó el 76,3 % de su capacidad tras las lluvias en Hill Country y registró su nivel más alto desde 2023 (AP Foto/Eric Gay, archivo)
El lago Canyon de Texas alcanzó el 76,3 % de su capacidad tras las lluvias en Hill Country y registró su nivel más alto desde 2023 (AP Foto/Eric Gay, archivo)

Las intensas lluvias que azotaron la región de Hill Country, en el centro de Texas, han provocado que el lago Canyon alcance su nivel más alto en años. Actualmente, la zona se encuentra bajo un aviso de hervir el agua y las autoridades han declarado el estado de desastre en decenas de condados, mientras comunidades enteras enfrentan las consecuencias de unas precipitaciones que han dejado muertos, rescates y un entorno alterado.

El incremento del nivel del lago Canyon es uno de los hechos más notables de esta temporada de lluvias. Tras una semana de precipitaciones intermitentes, el lago llegó a situarse al 76,3 % de su capacidad el viernes 17 de julio, con un nivel medio de agua de 897,09. Este dato, proporcionado por Water Data for Texas, representa no solo una recuperación significativa respecto a años previos sino que también supera el registro de las inundaciones del 4 de julio de 2025. El nivel actual es el más alto desde 2023, lo que evidencia la magnitud acumulada de las lluvias recientes.

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El rápido ascenso del agua se reflejó en cifras: el martes 14 de julio, el lago estaba al 60,9 % de su capacidad, pero en apenas dos días, el jueves 16 de julio, subió al 67,4 %. Este salto coincide con las lluvias e inundaciones que golpearon la región, provocando que el río Guadalupe alcanzara niveles peligrosos y que el río Comal tuviera que cerrar a toda actividad recreativa. La crecida del lago Canyon, que ya presentaba un nivel medio de agua de 891,99 ese jueves, contrasta notablemente con la situación de hace un año, cuando el 16 de julio de 2025 el embalse sólo estaba al 65,9 % de su capacidad.

Calle con agua marrón de inundación, edificios y árboles parcialmente sumergidos a los lados, vehículos y postes de servicios públicos. Cielo nublado
Las precipitaciones en Texas hicieron subir el lago Canyon del 60,9 % al 67,4 % de su capacidad entre el 14 y el 16 de julio (Captura de video)

Esta subida repentina del nivel del agua ha tenido un efecto directo en la vida cotidiana de las comunidades que dependen del lago Canyon. El aviso de hervir el agua fue emitido por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) a raíz de la alta turbidez detectada en el agua del lago. La llegada masiva de escombros y sedimentos, arrastrados por las precipitaciones, amenazó la potabilidad del agua. Según la TCEQ, la turbidez puede causar náuseas, calambres, diarrea y dolores de cabeza, por lo que se ha ordenado que el agua sea hervida antes de beberla, cocinar o hacer hielo, como medida preventiva ante el riesgo de bacterias o microbios.

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Este aviso de hervir el agua afecta a decenas de comunidades situadas en torno al lago Canyon. Entre ellas se encuentran Bulverde Hills, Ciudad de Bulverde, los clientes de agua de la Ciudad de Blanco, Copper Canyon, Cypress Springs en Guadalupe, Edgebrooke, Hidden Trails, y muchas más, incluyendo desarrollos residenciales como Lantana Ridge, Oakland Estates y River Crossing.

También están incluidas comunidades como Canyon Lake Acres, Canyon Lake Island, Mystic Shores, Rancho Del Lago West, Scenic Terrace, Stallion Estates, y The Summit at Fischer, entre otras. La lista completa abarca a numerosos asentamientos que dependen del agua del lago para uso doméstico, y recibieron el aviso oficial a las 8:19 a. m. del jueves 16 de julio.

El impacto de las lluvias no se limitó al incremento del nivel del agua. Las precipitaciones causaron inundaciones repentinas en Hill Country y Uvalde, arrastrando vehículos, forzando el cierre de carreteras y la evacuación de decenas de personas hacia refugios. El río Guadalupe y el río Comal experimentaron crecidas históricas que obligaron a interrumpir todas las actividades recreativas y a extremar las precauciones en la zona. El tráfico se vio afectado y algunos caminos quedaron intransitables, lo que dificultó tanto el acceso a las comunidades como la labor de los servicios de emergencia.

Agua de inundación marrón cubre una calle frente a varias edificaciones y árboles bajo un cielo nublado
Las lluvias en Texas dejaron dos muertos, más de 200 rescates y llevaron a Greg Abbott a declarar el estado de desastre en 59 condados (Captura de video)

La variación del nivel del lago Canyon respecto a años anteriores es un indicador revelador. En el periodo actual, el embalse alcanzó el 76,3 % de su capacidad, superando ampliamente las cifras de 2025 y representando el registro más alto en al menos tres años. Este dato confirma una tendencia de recuperación, pero también expone los riesgos asociados a eventos climáticos extremos, especialmente en regiones propensas a sequías alternadas con lluvias torrenciales.

Las consecuencias sanitarias y ambientales del aumento del nivel del lago incluyen la alteración de la calidad del agua y la amenaza a la seguridad alimentaria y sanitaria de la población. El arrastre de sedimentos y materiales desde las zonas altas hasta el lago ha incrementado la turbidez, lo que obliga a medidas excepcionales como el hervido del agua. Además, la presencia de escombros puede afectar la fauna acuática, el equilibrio ecológico y el funcionamiento de infraestructuras clave para el suministro.

El listado de comunidades afectadas por el aviso de hervir el agua es extenso y abarca tanto zonas urbanas como rurales. Entre las más destacadas se encuentran Bulverde Hills, Ciudad de Bulverde, Copper Canyon, Canyon Lake Villas, Mystic Shores, Scenic Terrace, Stallion Estates y The Summit at Fischer. Todas ellas comparten la dependencia del lago Canyon como fuente principal de agua potable y deben seguir estrictas indicaciones para evitar riesgos sanitarios.

Por último, la gravedad de la situación quedó evidenciada con la muerte de dos personas el 16 de julio de 2026, cuando sus vehículos fueron arrastrados por la corriente. Además, se han realizado más de 200 rescates en Texas debido a estas inundaciones descritas como “sin precedentes”. El gobernador Greg Abbott declaró el estado de desastre en 59 condados, advirtiendo que en las siguientes 24 horas se esperaban más lluvias intensas, lo que mantenía en alerta máxima a las autoridades y a la población.

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