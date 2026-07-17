Estafas con IA: Cómo se utilizan los deepfakes para robar millones en Georgia y el sur de Florida

Las estafas con IA en Georgia y el sur de Florida usan deepfakes, voces clonadas y fotos falsas para robar millones de dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha abierto nuevas oportunidades para el delito. En Georgia y el sur de Florida, los estafadores han encontrado en la IA una herramienta poderosa para perfeccionar fraudes y engaños que antes resultaban más fáciles de detectar. Ya no se trata solo de correos electrónicos sospechosos o llamadas improvisadas: hoy, voces clonadas y fotografías falsas hacen que las estafas sean mucho más convincentes y difíciles de distinguir de la realidad. Esta sofisticación creciente preocupa a las autoridades y siembra incertidumbre entre los habitantes de estos estados, donde la tecnología ha sido utilizada para robar millones de dólares en poco tiempo.

Un ejemplo revelador es el de un abogado de inmigración del sur de Florida, quien descubrió que delincuentes clonaron su voz y su identidad. Usando estas herramientas, los estafadores se hicieron pasar por él para engañar a inmigrantes necesitados de asistencia legal y apropiarse de su dinero. El caso ilustra cómo los avances tecnológicos permiten a los criminales suplantar la identidad de personas de confianza, generando confusión y desesperación entre las víctimas.

PUBLICIDAD

Otro episodio significativo tuvo lugar en el área metropolitana de Atlanta: una pareja en el condado de Cobb perdió cerca de 800 000 dólares tras caer en una estafa de inversiones en criptomonedas, donde la IA fue empleada para dar credibilidad y realismo a la trama fraudulenta. Estos incidentes, lejos de ser casos aislados, forman parte de una tendencia preocupante en expansión.

Una pareja del condado de Cobb, en el área metropolitana de Atlanta, perdió cerca de 800.000 dólares en una estafa de inversiones en criptomonedas apoyada por IA (Imagen ilustrativa Infobae)

La magnitud del fenómeno ha captado la atención de los investigadores federales. Según el Informe sobre Delitos en Internet de 2025 del FBI, en el último año los estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 893 millones de dólares en estafas facilitadas por IA. Las cifras globales de delitos informáticos son aún más alarmantes: el FBI recibió en total más de un millón de denuncias, con pérdidas reportadas superiores a los 20 000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El crecimiento de estos números refleja cómo las herramientas de IA han elevado el nivel de sofisticación y el alcance de los fraudes, permitiendo a los delincuentes manipular a sus víctimas con mayor eficacia y dificultando la identificación de las estafas tradicionales, como las románticas, las falsas oportunidades de inversión o las llamadas de emergencia.

Las estrategias empleadas por los estafadores para aprovechar el potencial de la IA son cada vez más refinadas. Entre las tácticas más comunes se encuentra la clonación de voces a partir de vídeos publicados en redes sociales. Este método es el eje de la llamada “estafa del abuelo con IA”, donde los delincuentes imitan la voz de un nieto u otro familiar cercano para solicitar dinero de manera urgente. Utilizan muestras de audio extraídas de internet para realizar llamadas telefónicas altamente persuasivas, lo que complica la capacidad de las víctimas para reconocer el engaño.

PUBLICIDAD

Además, los criminales recurren a la suplantación de números de teléfono legítimos, la creación de fotografías falsas y el estudio detallado de las relaciones personales de sus objetivos para dotar de verosimilitud a sus historias. El FBI ha señalado que la IA también ha potenciado las estafas románticas y de confianza, provocando pérdidas superiores a 19 millones de dólares en todo el país, así como más de 5 millones de dólares en esquemas de clonación de voz y fraudes de angustia.

Florida reportó 350 quejas por estafas vinculadas con inteligencia artificial y pérdidas por 39,9 millones de dólares, mientras Georgia sumó 71 denuncias y más de 10,4 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto financiero de estas estafas varía según la región, aunque la tendencia al alza es evidente. En el estado de Florida se registraron 350 quejas relacionadas con la inteligencia artificial, con pérdidas cercanas a 39,9 millones de dólares. En Georgia, se contabilizaron 71 quejas y más de 10,4 millones de dólares en pérdidas. No obstante, el FBI advierte que estos datos apenas reflejan la verdadera magnitud del problema, dado que muchas víctimas no denuncian los hechos por vergüenza, falta de información o temor a represalias.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, las autoridades y las instituciones financieras han intensificado sus advertencias y recomendaciones. Voceros del Departamento de Justicia de Georgia y de bancos como Truist Bank han subrayado el creciente nivel de sofisticación de los estafadores, quienes aprovechan la urgencia y la suplantación de identidad para manipular a sus objetivos.

Las entidades financieras recomiendan a sus clientes que mantengan la calma ante cualquier solicitud inesperada, verifiquen siempre la autenticidad de los mensajes a través de canales de confianza y supervisen con atención la actividad de sus cuentas, evitando responder de inmediato a llamadas, correos o mensajes que pidan dinero o información sensible.

PUBLICIDAD

Para protegerse de estas nuevas formas de fraude, la División de Protección al Consumidor de la Fiscalía General de Georgia aconseja a las familias establecer una palabra clave privada que sirva para verificar la identidad de un ser querido en caso de emergencia. Recomienda, además, que cualquier solicitud urgente de dinero sea comprobada directamente con la persona implicada por medio de un número de teléfono conocido y nunca enviar fondos basándose únicamente en una llamada o mensaje de voz.

Si se sospecha haber sido víctima de un intento de estafa, es fundamental contactar de inmediato con la entidad financiera, denunciar el caso ante las autoridades policiales y el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, y tomar medidas adicionales como revisar y congelar el crédito en caso de posible robo de identidad.

PUBLICIDAD

A medida que las herramientas de IA se hacen más baratas y accesibles, los investigadores creen que la tecnología detrás de estas estafas seguirá evolucionando, lo que convierte la verificación rigurosa de la identidad en la defensa más sólida para los consumidores.