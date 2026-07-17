Estados Unidos

Dos muertos y más de 200 rescates en Texas por inundaciones “sin precedentes” que amenazan con una ola letal

Las crecidas históricas en Hill Country y Uvalde arrastraron vehículos, forzaron la evacuación de decenas de personas hacia refugios y llevaron al gobernador Greg Abbott a declarar el estado de desastre en 59 condados

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El gobernador Greg Abbott confirmó en rueda de prensa que una corriente arrastró un vehículo recreativo y un auto en Uvalde, mientras los equipos de emergencia seguían activos ante nuevas tormentas

Las inundaciones en Texas dejaron dos muertos el 16 de julio de 2026 cuando las corrientes arrastraron sus vehículos, mientras el gobernador Greg Abbott advirtió que el estado se prepara para lo que describió como lluvias “sin precedentes” en las siguientes 24 horas. La confirmación llegó en una rueda de prensa donde Abbott estuvo flanqueado por funcionarios de respuesta a emergencias.

Mapa de Texas con ciudades, ríos, marcadores de probabilidad de inundación, niveles de agua y tendencias. Incluye leyendas
Un mapa hidrológico de la NOAA señala la probabilidad de desbordamiento de ríos y riadas en el centro y sur de Texas, con indicadores de niveles de agua y tendencias de pronóstico para julio de 2026 (X @NWS)

Las víctimas son un hombre arrastrado en su vehículo recreativo y una mujer cuyo auto fue alcanzado por las aguas en Uvalde, según precisó el mandatario. El mismo municipio, junto con Johnson City, concentraba la mayor preocupación de las autoridades al cierre de esta edición.

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Rescates masivos y despliegue de recursos

Los servicios de emergencia completaron 230 rescates, entre ellos el de un hombre y su perro extraídos de una camioneta con ayuda de un helicóptero y un nadador de rescate, informó Reuters con base en declaraciones del gobernador.

Texas desplegó 2.350 socorristas y 1.400 equipos, entre ellos helicópteros Black Hawk y lanchas para aguas rápidas. Abbott emitió además una declaración de desastre para 59 condados del estado.

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Helicóptero con rescatista, persona en bote con niño, automóvil sumergido, árboles y postes de luz, edificios y agua de inundación
Las inundaciones en Texas dejaron dos muertos el 16 de julio de 2026 y Greg Abbott advirtió sobre lluvias sin precedentes en las siguientes 24 horas

En Boerne, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para más de 25.000 personas. Las autoridades locales atendieron 109 llamadas de emergencia, con 36 rescates acuáticos y 53 personas derivadas a refugios.

Ríos en niveles históricos

El NWS reportó precipitaciones de entre 25 y 50 centímetros (10 y 20 pulgadas) en partes de Hill Country durante los dos días previos. En Uvalde, esa cifra equivalió a la mitad de la lluvia anual normal acumulada en apenas 48 horas. Las tormentas descargaban entre 5 y 10 centímetros (2 y 4 pulgadas) por hora.

La Encuesta Geológica de Estados Unidos (USGS) registró que el río Pedernales alcanzó su nivel más alto desde 1979: más de 10 metros (34 pies) en Fredericksburg, tras una subida de 7,6 metros (25 pies) en pocas horas. El río Guadalupe, en Comfort, superó el récord de 2025 al llegar a 11,3 metros (37,08 pies).

Coche oscuro con luces encendidas en carretera inundada con agua marrón. Postes de electricidad con cables y cielo nublado
Las lluvias en Hill Country dejaron entre 25 y 50 centímetros en dos días y llevaron al río Pedernales a su nivel más alto desde 1979 (X @TexasGameWarden)

El río Nueces, cerca de Uvalde, proyectaba superar su récord histórico de 1996, según anticipó Reuters. Su caudal estimado equivalía al doble del flujo de las cataratas del Niágara. Se esperaba que los ríos Frio y Pedernales alcanzaran también algunos de sus niveles más altos en toda su historia medida.

El NWS emitió alertas de emergencia —la categoría más grave del sistema— para los condados de Kerr, Uvalde, Gillespie y zonas aledañas. El Centro de Predicción del Tiempo activó su nivel máximo de riesgo por segundo día consecutivo, algo que no ocurría desde abril de 2025.

La sombra del desastre de 2025

El NWS advirtió que una “ola de inundación grande y letal” avanzaba por el río Guadalupe, el mismo cauce donde en julio de 2025 las aguas mataron a al menos 135 personas. Entre las víctimas de aquel episodio hubo 27 campistas y monitores, la mayoría niños, en el campamento cristiano Camp Mystic, ubicado a orillas de ese río en Hill Country.

Fue ese antecedente el que marcó el tono del operativo actual. “Nos enfrentamos a lluvias torrenciales sin precedentes que provocan inundaciones muy peligrosas. Queremos hacer todo lo posible para proteger nuestras vidas”, declaró Abbott ante los medios, según consignó Reuters.

Carreteras cerradas y advertencias

Abbott instó a la población a no circular por carreteras hasta que las tormentas amainen, con pronóstico de calma para la noche del viernes. Un total de 125 tramos de carreteras resultaron afectados en todo el estado; 87 permanecían cerrados al tránsito, entre ellos un puente golpeado por una barcaza.

Las autoridades texanas mantienen activo el operativo de rescate mientras el NWS sostiene las alertas de emergencia en los condados más expuestos.

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