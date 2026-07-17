El informe “Rostros de los Perseguidos” señala a Daniel Ortega por agravar la represión religiosa en Nicaragua

La Iglesia en Nicaragua sostiene la fe de los fieles desde “las catacumbas de la prudencia” en medio de la persecución atribuida a Daniel Ortega y Rosario Murillo. (EFE)

388 millones de cristianos viven bajo persecución activa en todo el mundo, según el Índice Global de Persecución 2026 publicado por International Christian Concern (ICC), una organización sin fines de lucro dedicada a asistir a iglesias perseguidas y citado este viernes por la agencia católica de noticias Aciprensa.

El informe, titulado Rostros de los Perseguidos, analiza la situación en más de 20 países e identifica por su nombre a los gobernantes bajo cuyo mandato la represión se ha agravado. La cifra equivale a 1 de cada 7 cristianos en el planeta, según consignó Aciprensa.

Nicaragua, entre los regímenes señalados

El documento coloca al presidente Daniel Ortega en una lista de cuatro líderes cuyas políticas agravan directamente la persecución religiosa, junto al nigeriano Bola Ahmed Tinubu, el sirio Ahmed al-Sharaa y el primer ministro indio Narendra Modi.

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Para Nicaragua, el informe describe un patrón sistemático: cientos de sacerdotes, monjas y trabajadores religiosos han desaparecido o han sido detenidos.

El régimen de Nicaragua, dirigido por Ortega y Murillo, también intenta controlar los sermones y los medios de comunicación, además de vigilar a los miembros de organizaciones religiosas independientes.

La International Christian Concern ICC propone tres medidas concretas ante esa situación: agilizar los trámites de asilo para el clero en el exilio, apoyar las parroquias y organizaciones civiles clausuradas, y ampliar las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen, incluida Rosario Murillo.

Tendencias globales que alimentan la represión

De acuerdoa Aciprensa el informe identifica varias fuerzas que impulsan el avance de la persecución: el nacionalismo religioso, la represión transnacional, el control estatal sobre organizaciones religiosas, el terrorismo, el autoritarismo y las restricciones impuestas a las mujeres.

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Fotografía de archivo del obispo nicaragüense desnacionalizado Rolando Álvarez. EFE/ Stringer

El índice también advierte que tecnologías y mercados occidentales son utilizados en algunos casos para sostener o habilitar esa persecución, con China señalada de forma específica por reprimir a sus minorías religiosas —incluidas iglesias domésticas, musulmanes uigures y practicantes de Falun Gong— con apoyo de hardware y software de Silicon Valley, según reportó Christian Today.

Recomendaciones por país y un mensaje de resistencia

Para Nigeria, la ICC exige investigaciones independientes sobre las masacres denunciadas contra fieles y pide revertir las leyes de blasfemia que criminalizan creencias religiosas.

Para Siria, el informe reclama rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos tanto por el régimen de Assad como por actores posteriores.

El exiliado nicaragüense Francisco Alvicio, diácono de la Iglesia morava de Nicaragua, llega caminando a la habitación que alquila en San José, Costa Rica, el domingo 22 de septiembre de 2024. (AP Foto/Carlos Herrera)

Para India, donde en el último año se registraron 94 ataques a hogares o negocios de cristianos, 42 edificios religiosos destruidos y más de mil personas desplazadas, la ICC pide proteger a las ONG y los medios independientes que documentan la violencia.

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A pesar del cuadro general, el informe reconoce que “la Iglesia sigue creciendo en algunos de los entornos más hostiles, y la resistencia a la represión aumenta a medida que individuos y comunidades se rebelan contra la injusticia y exigen mayor libertad".

“Detrás de cada estadística hay una persona real: alguien que ha elegido la fidelidad a Jesús por encima de la seguridad, la comodidad o incluso la vida misma”, declaró Shawn Wright, presidente de la ICC.