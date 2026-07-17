Las autoridades de Palm Beach eximen a sus residentes de pagar estacionamiento en 12 parques frente al mar

Palm Beach eximió a sus residentes del pago de estacionamiento en doce parques frente al mar tras más de 2.000 correos de protesta

La reciente decisión de Palm Beach de eximir a sus residentes del pago por estacionar en doce parques frente al mar ha provocado un intenso debate en el sur de la Florida sobre la forma en que se gestionan los recursos públicos y los derechos de los habitantes locales. Este cambio de rumbo de las autoridades de Palm Beach surgió tras recibir más de 2.000 correos electrónicos de protesta, lo que llevó a los comisionados a renunciar al cobro a los vecinos y a dejar el costo solo para visitantes. El contraste con el modelo vigente en Miami-Dade resulta evidente: allí, tanto residentes como turistas deben abonar tarifas que pueden alcanzar los 10 dólares diarios por acceder en automóvil a las playas administradas por el condado, sin distinción alguna para quienes viven en la zona.

En Miami-Dade, la estructura de tarifas para estacionar en las playas públicas refleja una política de igualdad en el cobro que no reconoce diferencias entre el visitante ocasional y el residente que vive cerca del mar. Dos ejemplos ilustran este esquema: Haulover Beach Park y Crandon Park. En Haulover, el estacionamiento cuesta 7 dólares por vehículo de lunes a jueves, con un recargo de un dólar en las áreas North Lot y Lot #1, y asciende a 10 dólares los fines de semana y feriados.

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Crandon Park, ubicado en Key Biscayne, mantiene el mismo patrón tarifario: 7 dólares durante la semana, y 10 dólares los sábados, domingos y días festivos. En ambos casos, la tarifa se aplica por automóvil y por día, sin importar si el conductor es residente del condado o turista. Este modelo, que ha estado vigente durante décadas, implica que tanto el vecino de Hialeah como el turista internacional pagan lo mismo por acceder en auto a la playa.

Haulover Beach Park cobra 7 dólares de lunes a jueves y 10 dólares los fines de semana y feriados, con recargo en algunos lotes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ciudad de Miami Beach, la lógica tarifaria varía levemente, ya que el costo del estacionamiento se calcula por hora y puede alcanzar cifras elevadas en las zonas más concurridas. El parquímetro en la calle cuesta 4 dólares la hora en South Beach y en el Distrito de Entretenimiento, donde la vigilancia opera las 24 horas. En Mid-Beach oriental, la tarifa es de 3 dólares la hora y en North Beach, uno.

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Los lotes y garajes, por su parte, cobran 2 dólares por hora. Para una familia que decide pasar el día en South Beach, la cuenta por estacionamiento puede llegar a cerca de 30 dólares, incluso antes de consumir cualquier producto o servicio en la playa. Esta realidad coloca al estacionamiento como un gasto considerable dentro de la experiencia de disfrutar la costa de Miami.

Pese a la política general de tarifas uniformes, Miami Beach implementa un sistema de descuentos para residentes registrados. Quienes inscriben su matrícula ante la ciudad pueden acceder a un precio reducido de un dólar la hora, lo que representa la cuarta parte de la tarifa general. En el lote P71 de la calle 46, la tarifa plana de 24 horas baja de 20 a 6 dólares para estos residentes.

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Sin embargo, este beneficio no es automático: exige un trámite previo de inscripción y registro ante las autoridades municipales. Quien no realiza este proceso, aunque viva a pocas cuadras del mar, debe pagar la tarifa completa como cualquier foráneo. Este mecanismo busca equilibrar la recaudación con el reconocimiento a quienes sostienen la vida cotidiana de la ciudad, aunque introduce una barrera administrativa que no todos superan.

Miami Beach cobra el estacionamiento por hora y en South Beach el parquímetro cuesta 4 dólares, lo que puede llevar el gasto diario a cerca de 30 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia ciudadana al aumento de tarifas no es un fenómeno reciente en Miami Beach. En septiembre de 2024, la administración local anunció el primer incremento en las tarifas de estacionamiento desde 2015, elevando el parquímetro de South Beach de 4 a 6 dólares por hora y duplicando la tarifa para residentes registrados de uno a dos dólares. La reacción vecinal fue inmediata: la comisión votó de manera unánime para frenar el alza antes del 1 de octubre y derogó el ajuste quinquenal automático atado a la inflación.

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El comisionado Alex Fernández argumentó que “estos aumentos imponen una carga innecesaria al público”, mientras que el alcalde Steven Meiner justificó el retroceso señalando la cantidad de correos recibidos en contra de la medida. Dos años después, la comisionada Maria Marino, en Palm Beach, repitió casi palabra por palabra esa justificación al dar marcha atrás en el cobro universal.

El impacto financiero de estas políticas y las estrategias para cubrir el déficit generado por los descuentos o exenciones marcan otra diferencia clave entre Palm Beach y Miami-Dade. En Palm Beach, el cobro universal proyectaba ingresos por 10 millones de dólares anuales, cifra que bajó a 7 millones tras el descuento a residentes y que, con la exención total, se reducirá a cerca de 3 millones. Según las proyecciones oficiales, el faltante de 4 millones se compensará utilizando reservas de emergencia del condado. En cambio, Miami-Dade sostiene el modelo de cobro parejo por vehículo, lo que garantiza ingresos estables gracias a la masiva afluencia de visitantes a sus playas cada año.

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Este escenario ha reavivado el debate sobre la equidad en el cobro a residentes del sur de la Florida. Mientras en Palm Beach el acceso gratuito a la playa para los vecinos se presenta como un derecho recuperado gracias a la presión ciudadana, en Miami-Dade se mantiene la lógica del pago igualitario. La pregunta que queda flotando en la conversación pública es directa: si el residente de Júpiter no abona por disfrutar de su playa local, ¿por qué el de Hialeah, Doral o Homestead sigue pagando cada vez que visita Haulover o Crandon en un fin de semana?