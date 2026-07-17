El Madison Square Garden demanda a una revista por difamación tras artículo sobre vigilancia y discriminación

Madison Square Garden demandó por difamación a la revista Wired por un artículo sobre vigilancia en el recinto de Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Madison Square Garden demanda por difamación a la revista Wired por un artículo publicado el 9 de julio que afirmó que el recinto de Manhattan usó vigilancia para rastrear la raza, la identidad de género y la orientación sexual de celebridades y otras personalidades. La acción judicial fue presentada el 16 de julio ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, según informó USA Today y medios locales.

Madison Square Garden Entertainment Corporation (MSG) presentó la demanda porque sostiene que ese artículo construyó un relato falso y difamatorio. La empresa también alega que la publicación usó datos robados, sacó fragmentos de contexto y proyectó una acusación de discriminación contra la comunidad LGBTQIA+.

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La acción judicial también incluye como demandados a Noah Shachtman editor colaborador de Wired, Maddy Varner coautora del texto y Katie Drummond directora editorial global de la publicación. En ese escrito, la empresa califica el artículo de “poco ético e inflamatorio”.

MSG agrega que la revista y los autores siguieron promoviendo la pieza en los días posteriores a su publicación “sin preocuparse por la verdad y con la intención de causar el máximo impacto público”. Ese señalamiento forma parte del eje de la acusación por difamación presentada por la compañía.

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Qué decía el artículo de Wired

Foto captura del artículo publicado por la revista Wired. MSG rechaza las acusaciones y sostiene que la revista usó datos obtenidos por hackers para construir una narrativa falsa de discriminación, incluyendo a la comunidad LGBTQIA+

Según el artículo cuestionado, las celebridades y otras personalidades que asistieron a partidos como locales en el recinto recibían puntajes de riesgo. Esa escala iba de “low risk” (bajo riesgo) a “DO NOT HOST” (no alojar).

La publicación también sostenía que la base de datos marcó a casi 100 personas como “LGBTQIA+”. El texto añadía que la base de datos “talent” (talentos) reúne cerca de 40.000 entradas, cada una con designaciones específicas de etiquetado.

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MSG impugna esas afirmaciones en su demanda. La empresa niega la narrativa de discriminación que, a su juicio, proyectó la revista.

La acusación de MSG contra la obtención y uso de datos

En su demanda, Madison Square Garden Entertainment Corporation sostiene que la revista recurrió a información robada por un grupo extorsionador de piratería informática. A partir de ahí, acusa a la publicación de seleccionar fragmentos para construir un relato falso.

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“Wired recorrió la dark web, obtuvo datos robados a MSG por un grupo extorsionador de piratería informática y seleccionó fragmentos de esos datos para fabricar una narrativa falsa que presenta a MSG como una empresa que señala a la comunidad LGBTQIA+ con fines discriminatorios”, dice la demanda.

Con esa formulación, la empresa sitúa la disputa en dos planos: el contenido del artículo y el origen de los datos usados para elaborarlo. La denuncia judicial busca rebatir ambos puntos ante el tribunal estatal de Nueva York.

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La empresa alega que los periodistas aislaron 93 registros con etiqueta LGBTQ —de un universo de 40.000 entradas que también incluía campos como restricciones dietéticas, cumpleaños y números de teléfono— para fabricar la apariencia de una lista discriminatoria, de acuerdo con The Washington Times.

La compañía agrega que el campo de orientación sexual fue creado en agosto de 2022 con fines de inclusión: invitaciones a eventos del Orgullo y actividades de alcance caritativo.

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El contexto de otras publicaciones y la filtración de datos

MSG acusa a Wired de obtener datos en la dark web tras un robo atribuido a un grupo extorsionador de piratería informática (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Wired ya había publicado en abril otra información relacionada con estas prácticas. Ese trabajo afirmó que personal de seguridad vinculado a James Dolan propietario de los New York Knicks siguió los movimientos de una mujer transgénero durante la mayor parte de dos años.

Algunos medios periodísticos también mencionan una demanda colectiva contra MSG por la filtración de datos privados. Esa acción sostiene que la exposición de esa información fue un subproducto directo de las operaciones de vigilancia atribuidas a Dolan.

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Ese señalamiento apareció después de que el grupo de hackers The ShinyHunters difundiera 45 GB de datos el 16 de junio. La demanda colectiva vincula esa filtración con el funcionamiento de esas operaciones internas de seguimiento.

La respuesta de la revista

En un comunicado recogido por USA Today, Wired defendió su trabajo y calificó la demanda de “infundada y ridícula”.

“Esperamos continuar nuestra cobertura de MSG y del uso de tecnología de James Dolan a lo largo de su emporio de entretenimiento”, dijo la publicación. “Es parte de nuestra misión más amplia y del trabajo periodístico de rendición de cuentas ante el poder”.

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MSG, por su parte, anunció que buscará acceder mediante descubrimiento de pruebas a las comunicaciones editoriales y de fuentes de Wired, circunstancia sujeta a la aprobación del tribunal y a las reclamaciones de privilegio periodístico que pudieran presentarse.