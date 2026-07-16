La tasa de la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos sube a 6,55%

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos subió a 6,55% y alcanzó su nivel más alto en casi un año (REUTERS/Marco Bello)

La tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos subió a 6,55% y alcanzó su nivel más alto en casi un año, una presión adicional sobre los compradores de vivienda en un mercado donde la asequibilidad ya excluye a muchos hogares y donde las ventas muestran señales de enfriamiento hacia el verano.

La señal más inmediata de ese freno apareció en las operaciones todavía no cerradas: las ventas pendientes de viviendas cayeron 5,4% en junio frente al mes anterior y 0,3% en comparación con junio del año pasado, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

PUBLICIDAD

Como suele transcurrir uno o dos meses entre la firma del contrato y el cierre, ese indicador anticipa un mercado más lento hacia el verano.

Según Freddie Mac, la tasa había sido de 6,49% la semana pasada y de 6,75% hace un año. El promedio actual fue el más alto desde el 28 de agosto, cuando se ubicó en 6,56%. Para quienes buscan financiamiento, el movimiento implicó un costo mayor en un momento en que el acceso a la vivienda ya estaba deteriorado.

PUBLICIDAD

Las hipotecas a 15 años, muy usadas por quienes refinancian un préstamo, también se encarecieron. Su tasa promedio subió a 5,93% desde 5,82% de la semana anterior, mientras que hace un año era de 5,92%, informó la entidad.

El alza del petróleo y de los bonos empujó las tasas hipotecarias

La guerra con Irán elevó el precio del petróleo, reavivó las expectativas de inflación y arrastró hacia arriba las tasas hipotecarias (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

El aumento de las tasas hipotecarias respondió a varios factores: las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, las expectativas del mercado sobre la economía y la inflación, y la trayectoria del bono del Tesoro a 10 años, que sirve de referencia para que los prestamistas fijen el precio de los créditos.

PUBLICIDAD

Este año, el alza se intensificó por la guerra con Irán, que disparó los precios del crudo y reavivó las expectativas de una inflación más alta. Ese movimiento elevó los rendimientos de la deuda de largo plazo respecto de los niveles previos al conflicto de fines de febrero y arrastró hacia arriba las tasas hipotecarias.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,57% al mediodía del jueves, frente a 4,54% una semana antes. A fines de febrero, antes del estallido de la guerra, estaba en 3,97%.

PUBLICIDAD

Ese cambio de contexto ayudó a explicar la magnitud del giro. A fines de febrero, la tasa promedio de la hipoteca a 30 años había bajado levemente de 6% por primera vez desde fines de 2022. Con el repunte posterior, el costo del financiamiento volvió a presionar a los compradores.

Para los prestatarios, ese encarecimiento puede traducirse en cientos de dólares adicionales por mes. El efecto directo es una reducción del poder de compra en un momento en que el acceso a la vivienda ya excluía a muchos hogares.

PUBLICIDAD

La inflación más moderada no alcanzó para aliviar a los compradores

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,57% y se mantuvo por encima de los niveles previos al conflicto de fines de febrero (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Un informe difundido esta semana mostró que los precios pagados por los consumidores por la gasolina, la ropa y otros bienes se enfriaron el mes pasado. Ese dato podría reducir parte de la presión sobre la Reserva Federal, que evalúa nuevas subas de tasas de interés.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero sus movimientos sobre la tasa de corto plazo son seguidos de cerca por los inversores en bonos y terminan influyendo sobre el rendimiento del Tesoro a 10 años. Por esa vía, también pueden afectar el costo de los préstamos para vivienda.

PUBLICIDAD

Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com, dijo: “Es un paso en la dirección correcta, pero hasta que las tasas hipotecarias realmente sigan su ejemplo, los compradores seguirán sintiendo el impacto de los costos de endeudamiento obstinadamente altos incluso cuando otras condiciones mejoren”.

La trayectoria de las tasas, aunque todavía algo por debajo de la de hace un año, ya impactó sobre las ventas de viviendas en 2024. Los datos de solicitudes de hipotecas también mostraron que parte de la demanda empezó a retroceder, en línea con el deterioro de la asequibilidad.

PUBLICIDAD

La Asociación de Banqueros Hipotecarios informó que las solicitudes de hipotecas cayeron 2,7% la semana pasada respecto de la anterior. La baja se explicó sobre todo por un descenso de 7% en las solicitudes para comprar vivienda.

El rendimiento del Tesoro a 10 años, referencia para el precio de los créditos, se mantuvo por encima de los niveles previos al conflicto de fines de febrero. Al mediodía del jueves marcaba 4,57%, un nivel superior al de una semana antes, y ese movimiento acompañó el encarecimiento de las hipotecas, según los datos difundidos por Freddie Mac.

PUBLICIDAD