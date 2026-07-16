Estados Unidos

Alerta por estafas con FaceTime: así roban contraseñas bancarias en EE. UU. y cómo protegerte

Una modalidad de engaño se extiende al pasar de llamadas a videoconferencia, y empuja a las personas a transmitir el escritorio mientras acceden a su entidad financiera, dejando a la vista claves, datos y códigos temporales

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Manos y antebrazos, laptop con pantalla de interfaz bancaria y logo FaceTime, smartphone con alerta de mensaje y logo Apple, bolígrafo sobre escritorio.
Un fraude por FaceTime suplanta bancos para robar contraseñas al pedir una supuesta verificación de la cuenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fraude en expansión usa FaceTime para suplantar bancos y robar contraseñas, después de convencer a las víctimas de que deben “verificar” su cuenta y lograr que compartan la pantalla mientras ingresan a la banca en línea, según informó CBS News el 14 de julio de 2026.

De acuerdo con la corresponsal nacional de consumo Ash-Har Quraishi, el engaño comienza con un mensaje de texto sobre supuesta actividad en una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, que incluye un número para llamar.

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En otros casos, el contacto llega como una llamada directa del estafador, donde el mismo asegura que necesita una “verificación adicional”.

El cambio clave ocurre cuando el delincuente pasa de una llamada solo de audio a una videollamada por FaceTime.

Ahí, la víctima comparte la pantalla del computador mientras inicia sesión: “El estafador observa en tiempo real mientras las víctimas exponen contraseñas, números de cuenta e incluso códigos de seguridad de un solo uso”, fue la advertencia de Quraishi.

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La estafa comienza con un mensaje de texto sobre actividad en una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, o con una llamada directa del delincuente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se inicia el engaño y por qué la pantalla compartida es el punto crítico

En la práctica, el método apunta a un punto ciego habitual: la confianza que genera una app conocida y la sensación de control que ofrece una videollamada.

El estafador guía la conversación con un tono de urgencia, plantea que existe un riesgo inmediato para la cuenta y propone una “solución” que, en realidad, habilita la exposición de credenciales.

En ese marco, Quraishi explicó que el truco no depende de vulnerar técnicamente el sistema del banco, sino de inducir a la persona a mostrar su información.

El objetivo es que el usuario ingrese por sí mismo a la banca digital y, al compartir la pantalla, deje expuestos datos sensibles, sin necesidad de que el delincuente pida esas claves de manera directa.

La “verificación” funciona como una excusa para sostener a la víctima en línea el tiempo suficiente como para observar cada paso.

Pantalla de laptop con formulario de banca online, campos de contraseña y cuenta, reflejo de icono de videollamada verde y silueta de persona en el fondo.
El engaño deriva de una llamada de audio a una videollamada por FaceTime para lograr que la víctima comparta la pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese encuadre, la persona cree que mantiene el control del proceso, aunque en realidad está transmitiendo datos que habilitan el robo de contraseñas y otros identificadores.

Qué buscan los estafadores durante la videollamada

Durante la sesión, el delincuente obtiene una vista directa de la cuenta a medida que el usuario inicia sesión. Según Quraishi, la pantalla compartida deja visibles contraseñas, números de cuenta e incluso códigos de seguridad de un solo uso, que el estafador puede ver en tiempo real mientras la víctima los introduce o los recibe.

El informe señaló que el ataque se construye con una secuencia simple: un primer contacto que alerta sobre “actividad” en una cuenta o tarjeta, un número para llamar o una llamada entrante, y una derivación hacia FaceTime con el argumento de una supuesta comprobación. La pantalla compartida, en ese tramo, funciona como el núcleo del engaño.

Qué recomendó Apple para reportar el fraude

Mano sostiene teléfono con pantalla negra, logo FaceTime y notificación 'Bank Alert Push Alert', con botón rojo de finalizar llamada. Fondo desenfocado.
Apple señaló que los estafadores explotan la confianza de los usuarios en FaceTime y recomendó tratar como fraudulenta cualquier llamada sospechosa del banco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple sostuvo que los estafadores explotan FaceTime porque muchos usuarios confían en la aplicación y la perciben como una plataforma segura.

La empresa remarcó que, ante una llamada sospechosa de alguien que dice ser del banco, conviene tratar el contacto como potencialmente fraudulento.

Como paso de reporte, recomendó que el usuario tome una captura de pantalla del contacto, toque el botón “info” junto a la llamada, seleccione “take live photo” y envíe la imagen a reportfacetimefraud@apple.com.

La compañía planteó que documentar el contacto permite aportar evidencia del perfil o del número asociado al intento de engaño y facilita su seguimiento a través del canal de denuncias indicado.

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