Los casos de sarampión en 2026 van camino a superar el total de contagios registrados el año pasado

Estados Unidos confirmó 2.231 casos de sarampión hasta el 9 de julio de 2026 y quedó cerca del total de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos reportó en julio de 2026 una cifra de casos de sarampión que casi iguala el total registrado en todo el año anterior, lo que marca un repunte inédito desde la eliminación de la enfermedad en el país y compromete el control sanitario de la transmisión. El aumento afecta principalmente a menores de edad y a comunidades con baja cobertura de vacunación, según informaron autoridades federales y organismos internacionales.

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 9 de julio se han confirmado 2.231 casos de sarampión en 2026, apenas 58 menos que los 2.289 registrados durante 2025, que ya había sido el año con más contagios en más de tres décadas. La agencia sanitaria explicó que el 93% de los contagios corresponden a brotes activos, y que la mayoría se ubican en 42 jurisdicciones del país. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden en que la tendencia ascendente continúa y que la transmisión local se mantiene en aumento.

PUBLICIDAD

El contexto del repunte se asocia a varios factores, como la disminución progresiva en las tasas de vacunación con la triple viral (MMR), la desconfianza hacia las autoridades sanitarias tras la pandemia de COVID-19 y la difusión de información errónea sobre el sarampión y las vacunas en redes sociales, según han documentado el CDC y la OPS. El último año con una situación comparable fue 1991, antes de la declaratoria oficial de eliminación del sarampión en Estados Unidos.

¿Cuántos casos de sarampión se han registrado en Estados Unidos en 2026?

Según datos oficiales del CDC recogidos por ABC News, hasta el 9 de julio de 2026 se han reportado 2.231 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos. Esta cifra se acerca al récord de 2.289 casos de 2025, el mayor total anual desde 1991. Los casos de 2026 se distribuyen en 42 estados y el Distrito de Columbia, con concentraciones en comunidades donde las tasas de vacunación son bajas o existen rechazos por motivos filosóficos o religiosos. Además, se reportaron 13 casos en visitantes internacionales.

PUBLICIDAD

El 93% de los contagios están asociados a brotes identificados, y 1.365 infecciones corresponden a cadenas de transmisión iniciadas en 2025 que no se lograron contener. Solo en 2026, se han reportado 32 brotes nuevos, según cifras del CDC y la OPS. La OPS advirtió que este crecimiento coincide con un alza regional: más de 22.000 casos y 39 muertes en América durante el primer semestre del año.

El CDC informó que el 93% de los contagios de sarampión en 2026 está ligado a brotes activos en 42 estados y el Distrito de Columbia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué aumentaron los casos de sarampión en 2026?

El incremento de casos en 2026 se explica por una combinación de factores. El primero es el descenso en la cobertura de la vacuna MMR. Según el CDC, en el ciclo escolar 2024-2025 la cobertura de la vacuna en jardines de infantes fue de 92,5%, por debajo del umbral del 95% recomendado para garantizar inmunidad colectiva. Antes de la pandemia de COVID-19, la cobertura llegaba a 95,2%. Departamentos de salud estatales han advertido que este descenso deja a miles de niños expuestos al contagio y contribuye a la reaparición del virus.

PUBLICIDAD

El doctor William Schaffner, profesor de medicina preventiva en el Vanderbilt University Medical Center, subrayó en declaraciones a ABC News que muchos padres no perciben el sarampión como una amenaza real. “La eliminación del sarampión fue un logro de la salud pública, pero ese avance está en peligro”, afirmó Schaffner, según el medio.

La desconfianza en las instituciones sanitarias, agudizada tras la pandemia de COVID-19, también influye. El CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) han recibido críticas por la falta de mensajes claros y suficientes campañas informativas, lo que según un estudio de la universidad Johns Hopkins citado por ABC News, ha facilitado la propagación de información falsa sobre el virus y la inmunización.

PUBLICIDAD

¿Estados Unidos puede perder el estatus de eliminación del sarampión?

Estados Unidos obtuvo el estatus de eliminación del sarampión en 2000, lo que significa que no había transmisión endémica sostenida del virus durante al menos 12 meses. Sin embargo, de acuerdo con un análisis publicado en The Lancet y con declaraciones de la OPS, el país ya incumple varios de los indicadores de eliminación definidos por el CDC, incluyendo el número efectivo de reproducción del virus y la presencia de transmisión continua.

La OPS ha advertido que el riesgo de perder la eliminación es alto si la transmisión local persiste durante más meses. El CDC reiteró que “la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir el sarampión”, según un comunicado reciente. Si el país pierde el estatus, se dificultará la contención de brotes y podría aumentar el riesgo de exportación de casos a otros países.

PUBLICIDAD

La baja cobertura de la vacuna MMR impulsó el repunte del sarampión en Estados Unidos, con una tasa de 92,5% en jardines de infantes durante 2024-2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias tiene el brote de sarampión para la salud pública en Estados Unidos?

El sarampión es una infección viral que puede provocar complicaciones graves, como neumonía, infecciones de oído, encefalitis y, en algunos casos, la muerte. El CDC recuerda que, antes de la introducción de la vacuna en los años sesenta, el sarampión causaba entre 400 y 500 muertes anuales en Estados Unidos y hospitalizaba a unas 48.000 personas cada año.

Según el doctor Paul Offit, director del Vaccine Education Center del Children’s Hospital of Philadelphia, la alta efectividad de la vacuna ha hecho que las nuevas generaciones no perciban la gravedad de la enfermedad. “No tememos las enfermedades que no vemos”, explicó Offit a ABC News. Dos dosis de la vacuna MMR proporcionan una protección del 97% contra el virus, según el CDC.

PUBLICIDAD

El brote actual ha generado presión sobre los sistemas de salud estatales y locales, que han debido reforzar campañas de vacunación, rastreo de contactos y atención hospitalaria. La OPS ha advertido que los casos pueden continuar aumentando si no se recupera la cobertura vacunal.

¿Qué acciones han tomado las autoridades sanitarias ante el aumento de casos?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), liderado por Robert F. Kennedy Jr., anunció una respuesta de emergencia con la asignación de 8,5 millones de dólares a los estados más afectados, el refuerzo de personal del CDC y el despliegue de campañas informativas en comunidades de riesgo. “El secretario Kennedy ha sido claro en que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión”, indicó un portavoz del HHS en declaraciones recogidas por ABC News.

PUBLICIDAD

Organizaciones internacionales como la OPS y especialistas en salud pública han señalado que las campañas de comunicación oficiales no han sido suficientes frente a la magnitud del brote y la desinformación en redes sociales. El CDC y la OPS insisten en la importancia de reforzar la educación sobre vacunas en escuelas y comunidades a nivel nacional.

Estados Unidos podría perder el estatus de eliminación del sarampión si la transmisión local del virus se mantiene durante más de 12 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo protegerse del sarampión y qué deben saber las familias?

El CDC recomienda que todos los niños reciban dos dosis de la vacuna MMR, la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los 4 y 6 años. La vacuna es gratuita en la mayoría de los centros de salud pública de Estados Unidos y está disponible en clínicas privadas y farmacias. Las autoridades aconsejan a las familias verificar el esquema de vacunación de los menores y consultar con profesionales de salud ante cualquier duda.

PUBLICIDAD

La OPS y el CDC han publicado mapas interactivos que permiten identificar el nivel de riesgo de sarampión en cada zona del país. También han reforzado la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de contactos para contener los brotes.

¿Qué se espera para lo que resta de 2026?

Con medio año por delante y los casos de sarampión cerca de superar el récord de 2025, expertos y autoridades consideran que el seguimiento epidemiológico será clave para contener nuevos brotes y evitar la pérdida definitiva del estatus de eliminación. El CDC ha reiterado la disponibilidad de la vacuna MMR y la importancia de la cooperación entre agencias, escuelas y comunidades para detener la transmisión del virus.

El monitoreo continuo y la educación pública serán determinantes para restablecer la confianza en las vacunas y proteger a las poblaciones vulnerables ante la amenaza persistente del sarampión.