El humo de los incendios de Canadá cubre Estados Unidos: qué significa para la salud un aire “peligroso”

El humo de los incendios forestales en Canadá volvió a llevar la calidad del aire a niveles insalubres en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut (REUTERS/Kylie Cooper)

El repunte del humo procedente de los incendios forestales en Canadá volvió a situar a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut en niveles de calidad del aire catalogados como insalubres, con registros que superaron los 150 puntos en el índice AQI durante la tarde del miércoles.

La cifra, aunque inferior al episodio más grave del año pasado, mantuvo a la población bajo advertencias sanitarias y meteorológicas.

Las autoridades advirtieron que la situación podría prolongarse hasta el viernes, debido a la persistencia de condiciones atmosféricas que favorecen el desplazamiento del humo.

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El fenómeno se agravó por la combinación con altas temperaturas, lo que elevó el riesgo de afecciones respiratorias y cardiovasculares, especialmente entre quienes deben permanecer al aire libre durante períodos prolongados.

El episodio actual, aunque menos severo que el de julio de 2023 —cuando el AQI superó los 400 puntos y tiñó el cielo de naranja—, representó un riesgo sostenido por la exposición a partículas contaminantes.

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El índice AQI superó los 150 puntos en Midtown Manhattan y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que podría seguir por encima de 100 en los próximos días (REUTERS/Kylie Cooper)

Los incendios siguieron activos en varias provincias canadienses y también en el norte de Minnesota. En Canadá, se contabilizaron más de 830 focos, lo que sostuvo una nube de humo sobre buena parte de Norteamérica.

Qué niveles se registraron en el área triestatal y qué explicó el pronóstico

El índice de calidad del aire superó los 150 puntos en Midtown Manhattan durante la tarde, lo que lo ubicó en la franja “insalubre” para la mayoría de la población.

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El Servicio Nacional de Meteorología emitió alertas para la costa este y anticipó que los niveles podrían mantenerse por encima de los 100 puntos en los próximos días.

Una masa de aire procedente de Ontario, desplazada por sistemas de presión sobre los Grandes Lagos, fue señalada como la responsable del deterioro ambiental.

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Con esa configuración, el humo permaneció sobre la región y redujo la calidad del aire en zonas urbanas densamente pobladas, con impacto directo en quienes trabajan, viajan o realizan actividad física al aire libre.

El Departamento de Salud de Nueva York recomendó reducir la actividad al aire libre y permanecer en interiores con aire acondicionado y ambientes cerrados (REUTERS/Eduardo Munoz)

La previsión oficial también contempló que el episodio no sería homogéneo: las concentraciones podían variar por barrio y por hora, en función de cambios en el viento y de la estabilidad de la atmósfera.

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Aun así, el umbral de riesgo se mantuvo en niveles que activaron recomendaciones sanitarias de alcance general, más allá de los grupos de riesgo.

Recomendaciones oficiales y medidas de prevención ante el humo

Los organismos de salud pública reiteraron la necesidad de reducir toda actividad al aire libre, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades preexistentes.

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El Departamento de Salud de Nueva York aconsejó evitar esfuerzos físicos intensos fuera de casa, permanecer en interiores con aire acondicionado y mantener los ambientes cerrados.

Para quienes no pudieran evitar salir, se recomendó el uso de sistemas de filtrado de aire y mascarillas. También se informó sobre la distribución gratuita de mascarillas en puntos como la Biblioteca Pública de Bryant Park, como parte de las medidas de mitigación ante la mala calidad del aire.

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El humo provocó un aumento de consultas médicas por irritación ocular, molestias respiratorias, dolor de garganta y cefaleas, síntomas que pueden agravarse en personas con asma o enfermedades pulmonares crónicas.

Especialistas advirtieron que la exposición a niveles insalubres también puede afectar a personas sin antecedentes, en especial cuando se sostiene durante varias horas.

Ante dolor en el pecho o dificultad para respirar, las autoridades recomendaron buscar atención médica sin demora.

Incertidumbre sobre la duración del episodio y el foco en la exposición prolongada

Una masa de aire procedente de Ontario, impulsada por sistemas de presión sobre los Grandes Lagos, explicó el desplazamiento del humo hacia la costa este (REUTERS/Kylie Cooper)

La persistencia de más de 830 incendios en Canadá, sumada a los focos activos en Minnesota, mantuvo la amenaza de nuevas oleadas de humo en la región.

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Expertos señalaron que los efectos a largo plazo de respirar partículas en concentraciones elevadas aún no se conocen con precisión, aunque episodios previos demostraron su capacidad para alterar rutinas y presionar a los servicios de salud.

El pronóstico incluyó niebla, chubascos y tormentas eléctricas, fenómenos que podrían modificar de forma temporal la dispersión del humo, sin resolver el origen del problema mientras los incendios continuaran activos.

Ante este escenario, la recomendación central se mantuvo: limitar la exposición, seguir las advertencias oficiales y priorizar el cuidado de los grupos más vulnerables.

La nueva ola de contaminación atmosférica renovó la alerta en el área de Nueva York, con un llamado explícito a permanecer en interiores y a prestar atención a síntomas respiratorios y cardiovasculares.

Aunque el episodio no alcanzó la magnitud del registrado en 2023, volvió a mostrar el impacto transfronterizo de los incendios forestales sobre la salud pública y la vida cotidiana en la costa este.