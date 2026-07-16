La Corte Penal Internacional confirmó el juicio contra el “ángel de la muerte”, acusado por crímenes de guerra en Libia

La Corte Penal Internacional envió a juicio a Khaled Mohamed Ali El Hishri tras confirmar 17 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. (Reuters)

La Corte Penal Internacional (CPI) envió este jueves a juicio a Khaled Mohamed Ali El Hishri, conocido como el “ángel de la muerte” de la prisión libia de Mitiga, tras confirmar los 17 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados.

El acusado, de 47 años, ocupaba un alto cargo en la Fuerza Especial de Disuasión (SDF/RADA) y tenía mando directo sobre la prisión de Mitiga, el mayor centro de detención del oeste de Libia, donde dirigía el área destinada a mujeres y niños pequeños. Entre 2014 y 2020, miles de personas fueron retenidas allí bajo un régimen de torturas, violaciones, asesinatos y esclavitud que el tribunal calificó de “generalizado y sistemático”.

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La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, lo describió en la audiencia preliminar de mayo como “un torturador notorio al frente de la prisión”. Entre los 63 testigos que declararon ante la Sala, 47 eran ex detenidos del centro y lo señalaron como uno de los principales instigadores de la violencia ejercida contra los reclusos.

El sistema judicial utilizó audiencias virtuales para procesar a los integrantes de estructuras criminales, conectando a los detenidos desde múltiples cárceles a través de videoconferencia (Cortesía: FGR).

La Sala de Cuestiones Preliminares I tomó la decisión de forma unánime, tras concluir que la Fiscalía presentó pruebas suficientes para sostener que El Hishri actuó como autor directo, indirecto o coautor junto a otros miembros de la SDF/RADA. Los cargos se distribuyen en cinco categorías: 6 por tortura, trato cruel, encarcelamiento y atentados contra la dignidad personal; 4 por violación, intento de violación y otras formas de violencia sexual; 2 por asesinato e intento de asesinato; 1 por esclavitud; y 4 por persecución.

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Con la ratificación de los cargos concluye la fase preliminar del proceso, y el expediente pasa ahora a una Sala de Primera Instancia, que fijará el calendario del juicio. El Hishri había sido detenido en Alemania en julio de 2025 y entregado al tribunal, ante el que compareció por primera vez en diciembre de ese año.

La confirmación de los cargos cerró la fase preliminar en la Corte Penal Internacional y habilitó el juicio oral ante una Sala de Primera Instancia. (EP)

El acusado niega todos los cargos. Sus abogados impugnaron la jurisdicción del tribunal e argumentaron que la Fiscalía no había acreditado que tuviera autoridad sobre el centro, planteo que la Sala rechazó de plano. La confirmación de los cargos no equivale a un veredicto de culpabilidad, sino a la habilitación formal del juicio oral.

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El caso marca un hito procesal: es el primer sospechoso en comparecer ante la CPI por crímenes cometidos en ese país, pese a que la investigación lleva quince años abierta. El Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación a La Haya en 2011, tras el levantamiento respaldado por la OTAN que derrocó a Muamar Gadafi y hundió a la nación en un conflicto que persiste hasta hoy.

Libia, rica en petróleo, permanece dividida entre dos gobiernos rivales y no ha logrado estabilizarse desde la caída de Gadafi. En ese marco, la CPI también busca a Osama Almasri Najim, jefe de la policía judicial nacional, por presuntos crímenes cometidos igualmente en Mitiga.

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(Con información de EFE y AFP)