El operador del teleprompter de la Casa Blanca habría ganado más de USD 100.000 en apuestas sobre los discursos de Trump

La pesquisa señala que Perez retiraba apuestas durante algunos discursos cuando Donald Trump omitía partes del texto preparado del teleprompter (AP Foto/Mark Schiefelbein).

Gabriel Perez, operador del teleprompter de Donald Trump en la Casa Blanca, es investigado por reguladores federales por presuntamente usar información no pública de los discursos del presidente para apostar en el mercado predictivo Kalshi y obtener más de USD 100.000 en ganancias que fueron congeladas, informaron CNN y ABC News.

Los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) detectaron que Perez habría apostado sobre el discurso del Estado de la Unión de febrero y sobre más de una docena de intervenciones de Trump a lo largo de tres meses.

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De acuerdo con las fuentes, Kalshi alertó al ente regulador tras detectar actividad sospechosa en los llamados “mercados de menciones”. En estos, los usuarios pueden apostar a si una figura pública pronunciará palabras, frases o temas concretos en un discurso.

La plataforma prohíbe que los usuarios apuesten a partir de información obtenida por su trabajo. Incluso, el mes pasado, la compañía actualizó sus políticas para exigir que los usuarios informen su lugar de empleo.

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Bobby DeNault, principal abogado de la empresa, afirmó en una declaración enviada al medio ABC News: “Nuestro equipo de vigilancia identificó rápidamente estas operaciones y las remitió a la CFTC. Estamos cooperando y ayudando a los reguladores”.

Kalshi alertó a la CFTC tras detectar actividad sospechosa en los mercados de menciones, donde se apuesta sobre palabras y temas de un discurso (REUTERS/Dado Ruvic).

La investigación abarca más de una docena de discursos de Trump

Además del Estado de la Unión, los investigadores revisaron apuestas vinculadas a más de una docena de discursos, entre ellos uno televisado de diciembre, una intervención de enero en el Foro Económico Mundial de Davos y las palabras de Trump en marzo durante una ceremonia de la Medalla de Honor.

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Las fuentes señalaron que, en algunos casos, Perez retiraba apuestas durante el discurso cuando el presidente omitía un tramo del texto que incluía una palabra por la que ya había apostado. Ese detalle es relevante porque el mandatario suele desviarse del texto preparado.

En enero, durante una exposición ante el Club Económico de Detroit, el propio presidente dijo: “Saben, cuando uno sube aquí, corre un gran riesgo, especialmente yo, porque me aparto del teleprompter cerca del 80% del tiempo”.

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La relación de Perez con Trump comenzó en la campaña de 2016. Según Politico, el equipo del entonces candidato llegó a él a través de la firma VIP Prompting, una compañía que había trabajado con la Casa Blanca en sistemas de teleprompter desde la administración de Lyndon Johnson.

En la actualidad, Perez continúa como uno de los operadores del teleprompter de Trump. Suele ser la última persona en revisar casi todos los discursos preparados del presidente y, a menudo, recibe de él cambios de último momento.

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A su vez, el operador figura entre los empleados mejor remunerados de la Casa Blanca. Un informe presentado al Congreso, citado por CNN, indicó que en 2026 su salario fue de USD 175.000 y que su cargo formal es el de asistente adjunto del presidente y asesor técnico.

Los reguladores federales revisan apuestas sobre el discurso en el Foro Económico Mundial de Davos y sobre más de una docena de intervenciones de Trump en tres meses (AP foto/Markus Schreiber).

La Casa Blanca ya había advertido sobre el uso de información interna para apostar

En marzo, la Casa Blanca distribuyó un memorando interno en el que advirtió a sus empleados que no utilizaran información no pública para operar en mercados predictivos. La nota del 24 de marzo, citada por CNN, señalaba que “el uso indebido de información no pública por parte de funcionarios públicos para obtener beneficios económicos es una falta muy grave y no será tolerada”.

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Un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró a ABC News que “la Casa Blanca tiene estrictas pautas éticas que esperamos que todo el personal y los funcionarios sigan”. Añadió que “el empleado en cuestión está cooperando plenamente con la CFTC”. Sin embargo, un portavoz de la agencia reguladora explicó que no podía “confirmar ni negar una investigación”.

Asimismo, en algún momento de la pesquisa, la CFTC notificó a fiscales federales en Manhattan, que decidieron no abrir una investigación penal. Aun así, el operador de teleprompter fue entrevistado por los reguladores en los últimos meses y reconoció parte de las operaciones.

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Según fuentes de ABC News, la entidad estaría en conversaciones por un posible acuerdo con Perez que le exigiría devolver las ganancias y abstenerse de realizar operaciones similares.

La Casa Blanca advirtió en un memorando interno que sus empleados no pueden usar información no pública para operar en mercados predictivos (REUTERS/Ken Cedeno).

El caso surge mientras crecen los expedientes por apuestas con información privilegiada

La investigación sobre Perez es el primer caso conocido que involucra a un empleado de la Casa Blanca en un presunto esquema de este tipo, precisó CNN. No obstante, el Departamento de Justicia impulsó en los últimos meses otros dos casos por uso de información privilegiada en mercados predictivos.

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Uno involucra a un soldado de fuerzas especiales acusado de apostar sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro; el otro, a un empleado de Google acusado de operar con datos internos sobre búsquedas de usuarios. Ambos se declararon inocentes.

El presidente Trump expresó críticas ocasionales a los mercados predictivos, aunque en abril justificó que lo apoya, dado que Estados Unidos podría quedar relegado si no permite operar a empresas como Kalshi y Polymarket.

El presidente expresó ante periodistas: “Bueno, lamentablemente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino, y basta con ver lo que ocurre en todo el mundo, en Europa y en todas partes, donde se hacen estas apuestas. Nunca he estado muy a favor. No me gusta la idea en sí, pero es lo que hay”.

En octubre del año pasado, Trump Media and Technology Group, la empresa de redes sociales vinculada al presidente, anunció que estudiaba lanzar su propia oferta de mercado predictivo, reportó ABC News.