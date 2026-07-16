Venezuela

Estados Unidos respaldó el nuevo proceso de transición democrática anunciado en Venezuela

Washington expresó su apoyo a la agenda conjunta entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino que se inicia el 1 de agosto. Destacó la urgencia de fortalecer las instituciones tras los terremotos que afectaron al país

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos expresó este jueves su apoyo a la agenda conjunta entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino de Venezuela, cuyo objetivo es avanzar en la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, según informó el Departamento de Estado en un comunicado oficial.

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, destacó que la administración norteamericana valora los anuncios realizados por la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino, quienes acordaron iniciar a partir del 1 de agosto un plan de trabajo conjunto para impulsar la reconciliación política en el país.

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Esta agenda representa un paso importante para la reconciliación y la reconstrucción institucional de Venezuela”, indicó el funcionario en la nota oficial publicada por el Departamento de Estado.

El documento subraya el compromiso de las partes venezolanas por fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restaurar las garantías para la participación política.

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Washington remarcó que la devastación ocasionada por los recientes terremotos en Venezuela “ha puesto en evidencia la urgencia de la unidad nacional y de instituciones capaces de servir a la ciudadanía”.

El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, junto a Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, junto a Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del Legislativo elegido en 2015 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

De acuerdo con la comunicación oficial, Estados Unidos continuará respaldando los esfuerzos liderados por actores venezolanos que generen progresos tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática, colaborando además en las tareas de recuperación tras la emergencia humanitaria que atraviesa el país.

El anuncio de la agenda democrática se inscribe en el contexto de nuevos contactos entre sectores opositores y el chavismo. El miércoles, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia mantuvieron un encuentro con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para evaluar la vía de diálogo promovida por el Parlamento y el grupo de opositores vinculados al Legislativo de 2015.

El partido Vente Venezuela informó que su participación en la reunión tuvo como propósito recabar información sobre el proceso y definir una postura institucional.

Las conversaciones entre el Parlamento venezolano, bajo control oficialista, y figuras de la oposición se reactivaron tras el doble terremoto que sacudió al país, con un saldo de 4.829 fallecidos y miles de damnificados, según el último parte oficial.

El plan acordado busca fortalecer la democracia y responder a la emergencia, con el inicio formal del proceso previsto para el 1 de agosto.

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