La migración cae un 66% en Florida y provoca un cambio histórico en el sur del estado

La migración hacia Florida cayó drásticamente en 2025, según un informe del Shimberg Center for Housing Studies de la Universidad de Florida (EFE/ Juan Manuel Blanco)

Un informe publicado en junio de 2026 por el Shimberg Center for Housing Studies de la Universidad de Florida confirma que la migración hacia Florida “cayó drásticamente” en 2025, con los condados más caros como Miami-Dade y Broward perdiendo residentes netos por primera vez sin el amortiguador de la migración internacional.

Para la comunidad latina del sur de la Florida, los números cuentan una historia conocida: los costos de vivienda subieron, los salarios no siguieron el mismo ritmo y muchas familias tomaron la decisión de buscar otro lugar donde vivir, ya sea dentro del estado o fuera de él.

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Del boom al freno: qué dicen los números

En 2022, Florida recibió 598.737 nuevos residentes por migración —doméstica e internacional combinadas—, un promedio de 1.640 personas por día, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos disponibles a través del Florida Housing Data Clearinghouse del Shimberg Center.

En 2025, esa cifra bajó a 201.191 personas, unas 551 personas por día. La caída representa una reducción de más del 66% frente al pico de tres años atrás.

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Florida pasó de recibir 598.737 nuevos residentes en 2022 a 201.191 en 2025, una baja de más del 66% en la migración REUTERS/Kevin Lamarque

El dato al considerar que el crecimiento natural de la población —la diferencia entre nacimientos y muertes— se mantuvo casi plano en 2025. El crecimiento del estado dependió casi por completo de la migración, y esa fuente cayó.

Los condados que pierden y los que ganan

La caída no fue uniforme. Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos disponibles a través del Florida Housing Data Clearinghouse del Shimberg Center, los condados urbanos de mayor costo registraron las pérdidas más pronunciadas, mientras que los condados medianos con vivienda más accesible sostuvieron su atracción de nuevos residentes.

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Condados con pérdida neta de residentes domésticos en 2025:

Miami-Dade : lideró la pérdida en todo el estado, con casi 73.000 residentes que se trasladaron a otros condados o estados. En años anteriores, la migración internacional compensaba esas salidas; en 2025, ambas corrientes cayeron. lideró la pérdida en todo el estado, conque se trasladaron a otros condados o estados. En años anteriores, la migración internacional compensaba esas salidas; en 2025, ambas corrientes cayeron.

Broward: continuó su patrón de pérdida por migración doméstica, sin la compensación internacional que tuvo en el pasado.

Orange: las salidas domésticas superaron las entradas de migrantes internacionales.

Hillsborough y Pinellas: dos condados que se beneficiaron del boom migratorio de principios de los 2020 registraron salidas netas de residentes domésticos en 2025.

Condados con crecimiento sostenido:

Polk: entre los cinco condados con mayor migración doméstica en todo el país por quinto año consecutivo, con entre 22.000 y 34.000 nuevos residentes anuales desde 2021.

Pasco: segunda mayor ganancia migratoria en Florida en 2025.

Marion: mantuvo un patrón de atracción de nuevos residentes durante los últimos tres años.

A dónde se va la gente

La directora del Florida Housing Data Clearinghouse del Shimberg Center, Anne Ray, señaló: “A medida que los costos de vivienda han subido, muchos compradores parecen buscar más allá de los grandes condados urbanos del estado, hacia comunidades donde las casas son más asequibles y la nueva construcción ha mantenido el ritmo de la demanda”.

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El informe del Shimberg Center de 2025 ya había identificado a Polk, Pasco y Marion como líderes en construcción de viviendas unifamiliares nuevas en Florida, lo que refuerza la conexión directa entre oferta de vivienda y crecimiento poblacional.

Miami-Dade lideró la pérdida de migración doméstica en Florida, con casi 73.000 residentes que se mudaron a otros condados o estados (REUTERS/Marco Bello)

Uno de los hallazgos del informe tiene que ver con el origen de quienes llegan a los condados en crecimiento: no son necesariamente personas de otros estados, sino floridanos que se mueven dentro del propio estado.

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Los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) correspondientes al período 2021-2023 muestran que aproximadamente el 59% de los nuevos residentes domésticos en Polk y Pasco llegaron desde otros condados de Florida, no desde otros estados. Marion, en cambio, atrajo una mezcla casi pareja de recién llegados del estado y de fuera de él.

Los patrones de migración “tienen implicaciones importantes para la demanda de vivienda en toda Florida”, advirtió Ray. Para la directora del Clearinghouse, monitorear esos cambios permite a los líderes locales anticipar dónde construir más casas y qué infraestructura reforzar antes de que la presión llegue.

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