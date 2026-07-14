Estados Unidos

Quién es el capitán Sully, el héroe piloto detrás del “Milagro en el Hudson”

La maniobra ocurrió el 15 de enero de 2009, cuando el vuelo 1549 despegó de LaGuardia y, menos de un minuto después, el impacto con aves inutilizó ambos motores, lo que obligó a un amerizaje de emergencia en un río de Nueva York

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tripulación milagro Hudson
El capitán Sully pasó a la historia de la aviación tras el amerizaje de emergencia del vuelo 1549 en el río Hudson en 2009.

El 15 de enero de 2009, Chesley Burnett “Sully” Sullenberger III pasó a la historia de la aviación mundial. Ese día, el experimentado piloto estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, con 155 personas a bordo, después de que su avión perdiera ambos motores tras impactar contra aves.

La trayectoria del capitán Sully

Chesley “Sully” Sullenberger nació en Denison, Texas, donde destacó académicamente y fue admitido en Mensa International. Obtuvo su licencia de piloto de planeador a los 14 años y, a los 16, aprendió a volar en un avión ligero Piper Cub.

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En 1969 ingresó en la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se desempeñó como piloto instructor y recibió el premio al Cadete Sobresaliente en Habilidades Aeronáuticas al graduarse en 1973.

Tras servir como piloto de F-4 en la Fuerza Aérea hasta 1980 y alcanzar el rango de capitán, fundó la consultora Safety Reliability Methods, Inc. Desde 1980 trabajó como piloto en US Airways y asumió funciones clave en seguridad aérea, como instructor, presidente de comité y asesor técnico en la investigación de accidentes.

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Sullenberger puso fin a su carrera como piloto en 2010, después de tres décadas de servicio en la aviación comercial, precisó NBC News.

Chesley Sully Sullenberger III
La trayectoria de Chesley Sullenberger incluyó su paso por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, su trabajo en US Airways y funciones en seguridad aérea (Grosby).

El día del “Milagro en el Hudson”: la decisión de Sully

El día del accidente, el vuelo 1549 de US Airways despegó desde el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, con destino a Carolina del Norte. Sullenberger estaba al mando junto con el primer oficial Jeffrey Skiles.

El capitán, ex piloto militar, acumulaba cerca de 20.000 horas de vuelo, incluidas 4.756 en A320; Skiles, recién transferido a ese modelo, también superaba las 20.000 horas totales, indicó The New York Post.

Menos de un minuto después del despegue, una bandada de aves dañó ambos motores y Sullenberger debió decidir rápidamente entre intentar regresar al aeropuerto o buscar otra alternativa. Al evaluar que no lograría llegar a la pista, optó por amerizar en el río Hudson, donde llevó el avión a un descenso controlado a unos 140 millas por hora (225 km/h), detalló BBC Newsround.

Sullenberger se mantuvo sereno durante toda la emergencia, se comunicó con los controladores aéreos y tomó decisiones clave en segundos. Tras el amerizaje, fue el último en abandonar la aeronave: revisó dos veces que no quedara nadie a bordo. Todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron; solo se registraron cinco heridos de gravedad.

Según BBC Newsround, investigaciones posteriores concluyeron que el aterrizaje sobre el río había sido la única decisión que podía salvar el avión. Por su actuación, Sullenberger fue reconocido internacionalmente y ocupó el segundo lugar en la lista de los “Top 100 Héroes e Iconos” de la revista Time en 2009.

Desde entonces, recibió diversos premios: la Medalla de Maestro del Gremio de Pilotos y Navegantes Aéreos; el Premio Jabara a la Excelencia Aeronáutica de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos; y las Llaves de la Ciudad de Nueva York y de Danville.

En 2016, su historia fue llevada al cine en la película homónima dirigida por Clint Eastwood. Tom Hanks interpreta al piloto y el filme se centra en el aterrizaje de emergencia y en las investigaciones posteriores.

Chesley Sully Sullenberger III
Equipos de emergencia rodean el avión de US Airways que amerizó en el río Hudson tras despegar de LaGuardia, el 15 de enero de 2009, en Manhattan, Nueva York (Credit: Thomas Monaster/New York Daily News/TNS/Alamy Live News - Grosby).

El diagnóstico de Alzheimer

A los 75 años, el piloto recibió un diagnóstico de Alzheimer en etapa temprana. Sullenberger detalló que sus primeros síntomas incluyen olvidar nombres, perder recuerdos recientes y dificultades para dormir, reportó NBC News.

En un comunicado publicado en su sitio web, afirmó que se encuentra al inicio de este proceso y expresó su esperanza de que, al compartir su situación, “otras familias que viven en la sombra con esta enfermedad sientan que ellas también pueden dar un paso al frente”.

El excomandante aclaró que, aunque la enfermedad pueda afectar su memoria del pasado, no le impedirá “mirar hacia adelante y valorar el futuro”. Subrayó que enfrentará esta etapa acompañado por su “maravillosa familia”.

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