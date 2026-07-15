En medio del intercambio de ataques Trump dijo que Irán liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024: “Agradecemos este gesto”

Donald Trump participa en un encuentro con el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, en la Casa Blanca, un día antes de anunciar la liberación de una ciudadana estadounidense retenida en Irán (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Irán permitió la salida de una ciudadana estadounidense que permanecía detenida desde diciembre de 2024 y aseguró que ya se encuentra fuera del país “a salvo” y en buen estado de salud.

El mandatario dio a conocer la información a través de una publicación en su plataforma Truth Social, en la que calificó la detención de la mujer como injustificada y agradeció a Teherán por lo que describió como un “gesto de buena voluntad”.

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“Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la ‘presidencia’ del soñoliento Joe Biden, abandone el país”, escribió Trump.

El presidente añadió que la mujer “ahora está fuera de Irán de forma segura y en buen estado” y expresó el agradecimiento de Washington por la decisión adoptada por las autoridades iraníes.

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"Los Estados Unidos de América agradecen este gesto de buena voluntad por parte de Irán“, señaló Trump en su mensaje.

Trump no reveló la identidad de la ciudadana estadounidense ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su liberación, el proceso que permitió su salida de Irán o el país al que fue trasladada.

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La liberación se conoce en un contexto de máxima tensión entre Washington y Teherán, marcado por una nueva fase de operaciones militares estadounidenses contra objetivos iraníes y el endurecimiento de las medidas de presión impulsadas por la Casa Blanca.

Donald Trump anuncia en redes sociales la liberación de una ciudadana estadounidense que Irán retuvo desde diciembre de 2024.

Horas antes del anuncio de Trump, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas estadounidenses dispararon misiles contra un petrolero comercial que intentaba dirigirse hacia un puerto iraní después de desobedecer reiteradas advertencias emitidas por militares estadounidenses durante la reanudación del bloqueo naval contra embarcaciones con destino o procedencia de Irán.

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Según CENTCOM, el buque cisterna M/T Belma, con bandera de Curazao, navegaba por aguas internacionales con rumbo a la isla de Kharg, uno de los principales terminales de exportación de petróleo del régimen iraní.

"El buque comercial ignoró múltiples advertencias mientras intentaba violar el bloqueo estadounidense“, señaló el comando militar. Como respuesta, una aeronave estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea del barco, dejándolo fuera de servicio e impidiendo que continuara su trayecto.

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"El petrolero ya no está navegando hacia Irán“, indicó CENTCOM, que confirmó además la reanudación del bloqueo naval contra embarcaciones que transiten hacia o desde puertos iraníes.

El organismo militar precisó que las nuevas medidas comenzaron a aplicarse a las 16:00 horas del este de Estados Unidos del 14 de julio. Durante las primeras 24 horas de operaciones, las fuerzas estadounidenses desviaron dos buques comerciales que obedecieron las instrucciones y neutralizaron uno que incumplió las órdenes.

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Este video documenta una operación militar donde fuerzas estadounidenses inhabilitan un buque cisterna no conforme en el Golfo Arábigo. Las imágenes térmicas y de infrarrojos capturan la cubierta de la embarcación con retículas de objetivo y un punto de calor, indicando una actividad focalizada.

La acción contra el M/T Belma ocurrió después de que Estados Unidos lanzara una segunda oleada de bombardeos contra instalaciones militares iraníes que, según Washington, son utilizadas para amenazar a los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El CENTCOM informó que los ataques utilizaron municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb, en el Golfo Pérsico, con el objetivo de “degradar la capacidad de Irán para poner en riesgo la navegación”.

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La nueva escalada militar comenzó después de que Trump diera por terminada la tregua con Teherán y ordenara retomar una campaña de presión sobre el régimen iraní. Paralelamente, el Consejo de Cooperación del Golfo acusó a Irán de desestabilizar Oriente Medio mediante ataques contra países árabes miembros del bloque y contra Jordania.

Por su parte, el régimen iraní acusó a Estados Unidos de haber “hecho añicos” el memorando de entendimiento destinado a poner fin al conflicto y denunció la muerte de más de 30 civiles durante los recientes ataques estadounidenses.

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Pese al recrudecimiento del enfrentamiento, Trump reveló esta semana que representantes de ambos países mantuvieron contactos y reconoció que Teherán continúa buscando un acuerdo con Washington, aunque insistió en que, por ahora, no tiene intención de abrir una nueva negociación.

Una vista aérea térmica muestra el buque cisterna interceptado por Estados Unidos, que se dirigía a Irán. (CENTCOM)

El anuncio de la liberación de la ciudadana estadounidense constituye uno de los escasos gestos públicos de distensión entre ambos gobiernos en medio de una crisis que mantiene al estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de tensión para la seguridad y el comercio energético internacional.