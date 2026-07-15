El crimen sin nombre de los Everglades: identifican a una mujer asesinada hace 43 años

La identificación de Shelia Ann Nichols permitió a la Broward Sheriff's Office confirmar que los restos hallados en los Everglades en 1983 correspondían a la mujer desaparecida en mayo de ese año (Captura de video)

La identificación de Shelia Ann Nichols permitió a la Broward Sheriff’s Office establecer que los restos hallados en los Everglades en septiembre de 1983 correspondían a la mujer desaparecida en mayo de ese año.

La confirmación se logró en el 2023 mediante pruebas de ADN financiadas con una subvención federal.

El hallazgo original ocurrió cuando un camionero detectó un esqueleto a la vera de la U.S. 27, una carretera que atraviesa zonas remotas de los Everglades y conecta esos parajes con otras regiones del sur de Florida.

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A partir de ese aviso, investigadores y peritos llegaron al lugar y recuperaron los restos, pero el caso quedó marcado por la falta de datos sobre la identidad de la víctima y por el paso del tiempo.

La BSO informó que la mujer fue “brutalmente asesinada” y que su cuerpo fue “desechado” sin contemplaciones. Pese a los intentos por avanzar a través de reconstrucciones faciales y la difusión pública del caso, durante décadas no se pudo determinar quién era.

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El hallazgo de los restos ocurrió en septiembre de 1983, cuando un camionero encontró un esqueleto junto a la U.S. 27 en una zona remota de los Everglades (Captura de video)

Cómo se logró la identificación

El giro llegó con el análisis genético realizado por especialistas de la unidad de homicidios de casos fríos y por el laboratorio forense del condado.

Ese trabajo, según indicaron las autoridades, fue posible gracias a fondos del Missing and Unidentified Human Remains Program del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Con ese respaldo, los investigadores cotejaron el ADN con el padre de Nichols, un procedimiento que permitió confirmar la identidad en 2023.

Para el equipo a cargo, la identificación habilitó nuevas líneas de investigación a partir del nombre, el origen y el entorno familiar de la víctima.

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Qué se sabe sobre la víctima

Nichols era originaria de Decatur, Georgia, y había desaparecido en mayo de 1983. Los investigadores precisaron que el objetivo ahora es reconstruir qué ocurrió entre su desaparición y el hallazgo de sus restos en los Everglades.

Junto a los restos, las autoridades hallaron una camisa de trabajo con el nombre “B-C-cook”, un detalle que volvió a difundirse con la esperanza de que alguien lo reconozca y aporte información.

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Para los detectives, ese elemento podría estar vinculado a un lugar de empleo, a una referencia informal o a una prenda que alguien recuerde.

Las autoridades también revelaron que, al momento de la desaparición de Nichols, su hermana fue reportada como desaparecida.

La investigación logró ubicarla con vida en Georgia y reunirla con su familia, y descartó un vínculo directo entre ambos hechos.

Llamado a la colaboración

La identificación por ADN permitió a los detectives enfocar sus esfuerzos y solicitar colaboración pública, especialmente en Georgia, donde la joven fue vista por última vez.

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“Necesitamos esa llamada de una persona y marcaría toda la diferencia de cara al futuro”, instó el detective Andrew Gianino.

El caso fue incorporado a la serie Open and Unsolved de la BSO, con el objetivo de captar testimonios que ayuden a reconstruir los últimos días de Nichols y determinar con quién estaba antes de su muerte.

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Quienes tengan información pueden comunicarse con Gianino al 954-321-4376 o recurrir a la aplicación SaferWatch. También se pueden aportar datos de manera anónima a Broward Crime Stoppers, que ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por pistas que permitan un arresto.

El número para llamadas anónimas es 954-493-TIPS (8477), y se puede acceder al sistema en línea o marcando TIPS (8477) desde cualquier celular en Estados Unidos.

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La Broward Sheriff’s Office no anunció arrestos ni la existencia de sospechosos hasta el momento y reiteró que la investigación permanece activa.