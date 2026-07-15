Así es el detrás de escena de Disney en EE. UU.: cientos de empresas nacionales sostienen la magia de los parques y espectáculos

Disney destacó a las empresas estadounidenses que sostienen sus parques, cruceros y atracciones en el año del 250° aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Disney tomó la decisión de poner en primer plano a las empresas estadounidenses que sostienen sus parques, cruceros y atracciones en el año en que el país celebró su 250° aniversario, una red que en sus parques temáticos de Estados Unidos aporta casi USD 67 mil millones de impacto económico total y respalda alrededor de 403.000 empleos en todo el país.

La iniciativa incluye socios ubicados en Missouri, Alaska, Nueva York, Florida y California, estados presentes en la nueva atracción Soarin’ Across America, que simula un vuelo a través del territorio estadounidense.

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Según Fox Business, la compañía recurrió a ese mapa para destacar a proveedores, firmas de diseño y negocios familiares que participan en la creación de esas experiencias.

Sarah Salvador, gerente sénior de abastecimiento estratégico de Disney Experiences, explicó al medio que la empresa encuentra proveedores a través de eventos del sector, redes internas, búsqueda directa y recomendaciones de socios ya existentes.

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También sostuvo que el valor que Disney busca no depende del tamaño de cada firma, sino de la perspectiva y la creatividad que puede aportar.

Los parques temáticos de Disney en Estados Unidos aportan casi USD 67 mil millones de impacto económico total y respaldan alrededor de 403.000 empleos (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Los parques de Disney sostienen una red nacional de proveedores y empleo

Salvador afirmó que las inversiones de The Walt Disney Company generan oportunidades más allá de su propia plantilla.

Dijo: “Cuando The Walt Disney Company decide invertir en parques temáticos y complejos turísticos, eso va mucho más allá de los parques temáticos y los complejos turísticos. … Estamos creando oportunidades no solo de manera interna, sino también para empresas externas, grandes y pequeñas”.

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La ejecutiva agregó que muchos visitantes no advierten cuántas empresas ajenas a Disney participan del proceso, desde las primeras ideas hasta la instalación final.

“Muchas personas pueden oír Disney y pensar que recurrimos a talento externo ubicado solo donde tenemos un complejo turístico, y eso está muy lejos de la realidad”, dijo. “Trabajamos con firmas de todo el país y también a nivel global”.

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En la misma línea, resumió esa red de trabajo con una frase directa: “Realmente hace falta un pueblo entero para crear estas experiencias inmersivas para nuestros visitantes”.

La iniciativa de Disney incluye socios de Missouri, Alaska, Nueva York, Florida y California, estados presentes en la atracción Soarin’ Across America (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

Alaska y California muestran cómo opera esa cadena fuera de los parques

Uno de los casos que la compañía destacó es Allen Marine Tours, una empresa familiar de Sitka, en Alaska, que ofrece excursiones en el sudeste del estado desde 1970 y trabaja con Disney Cruise Line desde sus primeros itinerarios en esa región. La firma forma parte de la oferta que recibe a los pasajeros del crucero fuera del barco.

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Zakary Kirkpatrick, director de marketing de Allen Marine Tours, dijo a Fox Business que la empresa intenta conservar un clima familiar mientras crece.

“Todavía tratamos de mantener ese ambiente familiar a bordo de nuestras embarcaciones con nuestra tripulación”, señaló.

“Todo empieza con la capacitación de toda nuestra tripulación. Hablamos de nuestra historia, hablamos de quiénes somos, y realmente los invitamos a ser parte de eso y parte de la familia”.

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Kirkpatrick añadió que Alaska ofrece a los pasajeros de Disney Cruise Line una experiencia distinta en cada viaje, con actividades como el avistamiento de ballenas y las excursiones a glaciares.

“Sé que la gran idea de Disney es la magia y aquí, todos los días, en el sudeste de Alaska, hay algo verdaderamente mágico”, afirmó. “Nunca se sabe qué se va a ver”.

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Otro socio de larga data es Rando Productions, con sede en North Hollywood, California, que colabora con Disney desde hace cerca de 35 años.

Estados Unidos celebró este año su aniversario número 250 (REUTERS/Marco Bello)

Joe Rando explicó que el vínculo comenzó con carrozas para desfiles y luego se amplió hacia entretenimiento temático, espectáculos en vivo, atracciones y proyectos con Walt Disney Imagineering.

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Hoy, la empresa ayuda a diseñar, construir y probar piezas para atracciones y carrozas, incluidas partes móviles que requieren ingeniería mecánica y automatización.

Rando dijo al medio que el trabajo con Disney elevó el nivel de su compañía por el grado de profesionalismo y especialización con el que opera la empresa.

“Lo que yo diría es que trabajar con Disney definitivamente elevó a nuestra compañía porque son un grupo de profesionales y expertos en distintas materias”.

La selección de estas compañías se presentó como una muestra de cómo Disney articula una cadena de producción distribuida fuera de sus complejos turísticos, con negocios que participan en etapas que van desde el diseño hasta la ejecución técnica de atracciones, espectáculos y experiencias para los visitantes.