“Prepárense para el impacto”: el milagro del Hudson y la decisión en 208 segundos de un hombre de 57 años que salvó a 155 vidas

Se cumplen 17 años del aterrizaje de emergencia de un avión en el río Hudson en el estado de Nueva York (CNN)

Nueva York atravesaba una tarde de invierno normal cuando el calendario marcaba el 15 de enero de 2009. El cielo estaba despejado, aunque ventoso, y el tráfico aéreo operaba con normalidad. Esa calma se quebró segundos después del despegue de un Airbus A320 de la compañía US Airways desde La Guardia: el vuelo 1549 se convirtió de inmediato en una emergencia sin precedentes.

Apenas dos minutos después del despegue, una serie de impactos secos sacudió la aeronave. Una bandada de gansos fue absorbida por ambos motores y el empuje desapareció casi de inmediato. El avión quedó convertido en un planeador metálico a baja altura, rodeado de rascacielos, puentes y barrios densamente poblados. En la cabina, los instrumentos confirmaron una doble falla de motor, una situación extremadamente rara, peligrosa y prácticamente inédita a esa altitud.

Aquella tarde del 15 de enero, el tiempo empezó a medirse en segundos. Fueron 208 en total: el lapso exacto que tuvo la tripulación para evaluar daños, descartar aeropuertos, preparar a los pasajeros y tomar una decisión irreversible. “Tuve que tomar una decisión rápida. Sabía que cualquier error podía costar muchas vidas. Pero también sabía que cada entrenamiento, cada hora de vuelo, me había preparado para ese momento. No era solo cuestión de habilidad, sino de mantener la calma y confiar en el equipo”, resumió el comandante Chesley “Sully” Sullenberger al reconstruir ese momento ante los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Fue épico.

Rescate de pasajeros con ferris y botes de emergencia acercándose al avión tras la maniobra de emergencia (Wikipedia)

Un vuelo más...

El vuelo AWE1549 había partido a las 15:24 desde Nueva York con destino al Aeropuerto Internacional de Charlotte, Carolina del Norte, desde donde continuaría hacia Seattle-Tacoma. A bordo viajaban 150 pasajeros y cinco tripulantes. En la cabina de mando se encontraban el comandante Chesley Burnett Sullenberger, de 57 años, y el copiloto Jeffrey Skiles, quien realizaba su primer vuelo operativo en un Airbus A320 tras completar su habilitación.

Sullenberger no era un piloto más. En su vasto curículum contaba que había sido integrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, había volado cazabombarderos F-4 Phantom, acumulaba más de 19.000 horas de vuelo y era reconocido como especialista en seguridad aérea. También había participado en investigaciones de la National Transportation Safety Board (NTSB) y colaborado como asesor en programas vinculados a la NASA. Su perfil combinaba pericia técnica, disciplina militar y un conocimiento profundo del factor humano.

El comandante Chesley Burnett Sullenberger (Preferente)

Pero ni la experiencia ni la formación más rigurosa pudieron anticipar lo que ocurrió instantes después del despegue y lo que había comenzado como un vuelo más, se convirtió en el hito de su carrera.

El impacto con la bandada de gansos canadienses ocurrió durante el ascenso inicial, a unos 850 metros de altitud. Se estima que, al menos, dos aves ingresaron simultáneamente en ambos motores, dañando gravemente las paletas curvas del ventilador y del compresor. La consecuencia fue inmediata: pérdida casi total de empuje en los dos motores. En la aviación comercial moderna, un fallo simultáneo de esa magnitud y a tan baja altura es considerado uno de los escenarios más críticos.

Mientras eso sucedía afuera, en la cabina, la confirmación de lo que estaba sucediendo fue inmediata y alarmante: los motores no respondían. El avión seguía avanzando por inercia, pero cada segundo de vuelo consumía la poca energía disponible.

Así fue la trayectoria del vuelo 1549, que despegó a las 15.25 desde el aeropuerto de La Guardia (Aire de Santa Fe)

“Este es el capitán: prepárense para el impacto”

Chesley “Sully” Sullenberger nació el 23 de enero de 1951 en Denison, Texas. Hijo de un odontólogo y una maestra, su interés por la aviación apareció temprano. A los 16 años aprendió a volar y, al año siguiente, obtuvo su licencia de piloto privado. Su pasión temprana lo dotó también de un carácter metódico y disciplinado, orientado a la preparación constante y a la toma de decisiones bajo presión.

Con templanza, el capitán tomó los controles mientras Skiles comenzó a ejecutar la lista de verificación para el reinicio de motores. En paralelo, se declaró la emergencia ante la torre de control de La Guardia. Desde tierra, los controladores ofrecieron alternativas inmediatas, como intentar regresar al punto de partida o desviarse al aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey.

Pero el avión perdía altura de manera constante y la energía disponible se agotaba segundo a segundo. El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, ubicado en Nueva Jersey, fue descartado; y aunque Teterboro era más cercano, implicaba un giro pronunciado sobre Manhattan y el sobrevuelo de zonas densamente pobladas con un margen mínimo de error. No había tiempo para cálculos prolongados.

El Airbus A320 de US Airways flota parcialmente sumergido en el río Hudson, rodeado de embarcaciones de rescate

“Este es el capitán. Prepárense para el impacto”, dijo Sullenberger cuando advirtió a los pasajeros y a la tripulación antes de acuatizar en las heladas aguas del río Hudson, que separa Nueva York de Nueva Jersey. La tripulación de cabina comenzó a preparar a los pasajeros para un posible impacto. Se impartieron instrucciones claras, se ordenó adoptar la posición de seguridad y se aseguró la cabina. No hubo gritos ni escenas de pánico generalizado. Más tarde, la NTSB destacaría la actuación de los sobrecargos como un factor decisivo para el resultado final.

A los 208 segundos del despegue, tras superar por apenas 270 metros el puente George Washington, Sullenberger tomó la decisión más importante. Intentar llegar a una pista implicaba un riesgo inaceptable para quienes estaban a bordo y para miles de personas en tierra. Con serenidad, comunicó al control aéreo: “Vamos al Hudson”. Skiles respaldó la decisión sin objeciones. La ruta ya estaba definida.

Personal de emergencia y grúas especiales trabajando en el rescate del Airbus A320 de US Airways tras el amerizaje de emergencia en el río Hudson

El amerizaje en aguas heladas

El Airbus A320 descendió planeando sobre el río Hudson, convertido en una aeronave sin potencia que debía ser controlada con la máxima precisión. El capitán Sullenberger mantuvo la trayectoria evitando puentes, edificios y embarcaciones, mientras el avión perdía altura. Sin empuje y con presión hidráulica limitada, cualquier corrección debía ser mínima y exacta.

A bordo, la tripulación de cabina ya había preparado a los pasajeros para el impacto con instrucciones breves y claras. Los cinturones ajustados, los respaldos erguidos y el silencio instalado en la cabina marcaron la gravedad del momento. La decisión ahora pasaba por cómo el avión enfrentaría el contacto inevitable con el agua y cada segundo contaba, cada movimiento podía determinar la supervivencia.

A las 15:27, el Airbus tocó el agua cerca de la calle 48 de Manhattan, frente al Museo Intrepid Sea-Air-Space. En el último instante, Sully levantó la “nariz” del avión justo antes de tocar el agua para reducir la velocidad vertical. El contacto fue firme pero controlado. Ambos motores se desprendieron y se hundieron, aliviando el peso del avión, que quedó flotando de manera estable sobre el Hudson.

Las condiciones ambientales eran extremas. La temperatura del aire rondaba los –6 °C y el agua estaba cerca del punto de congelación. La exposición prolongada podía provocar hipotermia severa en pocos minutos. La cercanía de ferris y puro motores, como las embarcaciones del NY Waterway llegaron casi de inmediato, seguidas por helicópteros policiales, la Guardia Costera y unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Algunos pasajeros esperaron de pie sobre las alas; otros utilizaron los toboganes-balsa. La evacuación se realizó con una velocidad y orden admirable. En cuestión de minutos, todos los ocupantes fueron rescatados sanos y salvos. Los últimos en abandonar el avión fueron el comandante y el copiloto, tras verificar dos veces que no quedara nadie a bordo.

Diez años después del milagro del Hudson, en 2019, la tripulación del vuelo 1549 y la mayoría de los pasajeros se reencontraron en el Carolinas Aviation Museum, donde permanece el Airbus A320 que protagonizó el histórico amerizaje

El impacto humano y los testimonios tras el amerizaje

Tras el amerizaje, la atención se centró en los pasajeros y la tripulación. Gracias a las maniobras acertadas del capitán, no hubo víctimas fatales, 78 personas sufrieron lesiones leves, incluyendo contusiones, cortes, una fractura y casos de hipotermia por la exposición al agua helada. Los hospitales cercanos atendieron de inmediato a los afectados, quienes en pocas horas pudieron regresar a sus casas. Entre los ocupantes se encontraban dos bebés, que salieron ilesos, junto con el resto de los pasajeros y la tripulación, incluidos Chesley Sullenberger y Jeffrey Skiles.

Uno de los testimonios que circularon por los medios fue el del pasajero Jeff Kolodjay, que recordó: “Empezó a oler a gasolina y un par de minutos después el piloto dijo que nos preparáramos. Para ser honestos, fue en ese momento cuando todo el mundo comenzó a rezar y mirar hacia el agua. Sabíamos que había agua, y eso nos dio una oportunidad”.

Otro sobreviviente dijo: “A medida que se acercaba al agua, pude ver al piloto haciendo un último esfuerzo por levantar la nave. Él lo logró por unos segundos y luego el avión impactó sobre el agua”. Para muchos, aquel acuatizaje se convirtió en un ejemplo de coordinación y eficacia, y para la ciudad de Nueva York, en un milagro.

Tráiler oficial de Sully, protagonizada por Tom Hanks

La historia del vuelo 1549 y la valentía de su tripulación trascendieron la crónica periodística y llegaron al cine. En Sully, dirigida y coproducida por Clint Eastwood, Tom Hanks interpretó a Sullenberger y Aaron Eckhart a Skiles.

“Eastwood y sus colaboradores hicieron una de las mejores películas de aviación de la historia. Un logro impresionante”, publicó The Wall Street Journal. La película se estrenó el 2 de septiembre de 2016 en el 43º Festival de Cine de Telluride, enfatizando el drama vivido por el capitán, que, tras recibir múltiples felicitaciones, debió enfrentar cuestionamientos sobre su decisión.

“Lo que me impresionó al leer el guion, fue que Sully fue un verdadero héroe, alguien que hizo lo correcto en el momento adecuado y se ajustó a los elementos que tenía que enfrentar”, dijo Eastwood. “Además, el hecho de que algunas personas trataron de decir lo contrario demuestra que tuvo que superar muchas cosas que, tal vez, no había previsto”, agregó el director.