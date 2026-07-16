Estados Unidos

Cuánto ganan los empleados municipales en Miami Beach: los sueldos reales por puesto

La ciudad publicó una base con los nombres y remuneraciones detalladas, incluidos los ingresos más altos de los últimos años

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Edificio blanco de varios pisos con ventanas oscuras, palmeras verdes y otra vegetación, bajo un cielo azul con nubes dispersas.
Miami Beach publica en línea los sueldos de más de 2.400 empleados municipales con registros salariales disponibles desde 2021 (Gobierno de Miami Beach)

Miami Beach ya publica en línea los sueldos de sus empleados municipales: una base de datos que permite consultar el salario anual y la remuneración total, con registros disponibles desde 2021.

La comisión aprobó la medida por 6 a 1 en medio de un debate sobre transparencia, seguridad del personal y un ajuste presupuestario que obligaría a recortar más de USD 20 millones.

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La herramienta incluye a más de 2.400 trabajadores de la ciudad y permite revisar, año por año, el salario base y el pago total de cada empleado.

La medida fue impulsada el mes pasado por el comisionado David Suárez y va más allá de una nueva ley estatal que desde el próximo año exigirá a ciudades y condados publicar un resumen trimestral de la remuneración de sus empleados.

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Según Miami Herald, la base muestra que el administrador municipal Eric Carpenter tiene el salario base más alto del gobierno local, con casi USD 398.000, seguido por el abogado municipal Ricardo Dopico, con alrededor de USD 382.000.

Los mayores ingresos de 2025 no corresponden a los cargos más altos

Vista aérea de una ciudad costera con edificios altos, un puerto deportivo lleno de barcos, un puente y un bote amarillo navegando por el agua
Los mayores ingresos totales de 2025 en Miami Beach fueron para los capitanes de bomberos Christian Chavez y Timothy Barreto por horas extras y otros pagos (AP)

La base de datos también incorpora el salario bruto, con horas extras y otros pagos de la ciudad. Ese criterio cambia el ranking de 2025: el funcionario mejor remunerado fue el capitán de bomberos Christian Chavez, con más de USD 490.000, seguido por el también capitán de bomberos Timothy Barreto, con USD 480.000.

Chavez y Barreto tienen 14 años de servicio y un salario base de aproximadamente USD 173.000 cada uno. El tercer ingreso total más alto de 2025 fue el del teniente de policía Javier Fernández, con alrededor de USD 461.000 y un salario base cercano a USD 143.000.

Carpenter y Dopico aparecen después en remuneración total, con USD 454.000 y USD 421.000, respectivamente. El jefe de policía Wayne Jones ocupa el noveno lugar entre los salarios base de la ciudad, con algo más de USD 313.000, y detrás de él figura la jefa de bomberos Digna Abello, con alrededor de USD 310.000.

En la discusión, varios comisionados plantearon objeciones a la publicación. La comisionada Monica Matteo-Salinas advirtió que el acceso sencillo a esa información podía exponer al personal municipal a acoso cibernético, y la comisionada Tanya Katzoff Bhatt expresó temores por la seguridad de los empleados.

El comisionado Alex Fernández sostuvo que la base podía facilitar que empleadores públicos o privados atrajeran a trabajadores de Miami Beach. Suárez defendió la iniciativa con una justificación centrada en el uso de los impuestos: “Esto es simplemente transparencia”.

El comisionado añadió: “Personalmente, quiero saber exactamente en qué se gasta nuestro dinero y cuánto gana cada persona”. El alcalde Steven Meiner respaldó esa postura y dijo: “Creo que la transparencia acabará imponiéndose, así que la voy a apoyar”.

Matteo-Salinas fue la única que votó en contra. La publicación señala que la base ofrece un historial salarial de los últimos cinco años, aunque los registros disponibles en línea abarcan cada año desde 2021.

La publicación de salarios coincide con un debate por impuestos y gasto municipal

La difusión de salarios en Miami Beach coincide con el debate por impuestos, el aumento del presupuesto operativo de USD 627 millones a USD 911 millones y nuevos portales de control del gasto (Foto: @MiamiBeachNews)
La difusión de salarios en Miami Beach coincide con el debate por impuestos, el aumento del presupuesto operativo de USD 627 millones a USD 911 millones y nuevos portales de control del gasto (Foto: @MiamiBeachNews)

Los funcionarios electos de Miami Beach figuran como empleados a tiempo parcial con salarios base de USD 10.000 para el alcalde y USD seis mil para los comisionados. Su remuneración total aumenta cuando se suman estipendios y beneficios, como automóvil y teléfono celular.

El año pasado, la remuneración total de Meiner fue de aproximadamente USD 48.000. Suárez, que dona su salario, propuso eliminar las asignaciones para automóvil y teléfono y subrayó el aumento del presupuesto destinado a la alcaldía y a la comisión en los últimos años.

La discusión se cruza con el inicio del debate presupuestario municipal sobre una tasa impositiva reducida, también promovida por Suárez, con la meta de mantener relativamente estables los impuestos a la propiedad para los residentes. Ese esquema exigiría recortes por más de USD 20 millones.

El presupuesto operativo de la ciudad pasó de USD 627 millones hace cinco años a USD 911 millones en la actualidad.

En paralelo, el comisionado Joseph Magazine propuso crear un portal en línea para seguir el presupuesto, los ingresos y los gastos de la ciudad con un nivel “granular”, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad y que todavía no fue puesta en marcha.

La ciudad de Miami lanzó un portal similar en mayo, con datos del salario base y del sueldo bruto del año en curso, aunque sin series históricas. Ese sistema muestra que el administrador municipal James Reyes tiene el salario más alto, con USD 475.000, seguido por el abogado municipal George Wysong, con alrededor de USD 418.000.

El condado de Miami-Dade también publica datos salariales en línea. Según el Miami Herald sobre la remuneración de los trabajadores del condado, la fiscal del condado Geraldine Bonzon-Keenan apareció en 2024 como la funcionaria con mayores ingresos, con más de USD 470.000.

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