Estados Unidos

El Tesoro de Estados Unidos puso el rostro de Donald Trump en una moneda de un dólar

La pieza conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estará disponible en otoño. La ley de 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en la moneda estadounidense, aunque el Tesoro argumenta que la legislación de 2020 le otorga autoridad suficiente

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Una ilustración de una nueva moneda, en la que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundida por el Departamento del Tesoro, tras el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que la Casa de la Moneda comenzaría a acuñar las nuevas monedas para conmemorar los 250 años de independencia del país, en Washington, D. C. 15 de julio de 2026 Departamento del Tesoro/Casa de la Moneda de Estados Unidos/vía REUTERS
Una ilustración de una nueva moneda, en la que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundida por el Departamento del Tesoro, tras el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que la Casa de la Moneda comenzaría a acuñar las nuevas monedas para conmemorar los 250 años de independencia del país, en Washington, D. C. 15 de julio de 2026 Departamento del Tesoro/Casa de la Moneda de Estados Unidos/vía REUTERS

La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha comenzado a producir una moneda de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, en el marco de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país. El Departamento del Tesoro anunció el miércoles que la pieza estará disponible en otoño, sin precisar fecha exacta ni precio de venta.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó el diseño definitivo en su cuenta de X. El anverso muestra a Trump de traje y con expresión seria, flanqueado por la palabra “Liberty” y las fechas “1776-2026”. En el centro figura la leyenda “In God We Trust”. El reverso reproduce el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos, con la inscripción “United States of America” y la divisa latina “E Pluribus Unum” sobre el pecho del ave. Trump declaró a Fox Business Network que incluir su imagen en una moneda es “muy inusual”, aunque reconoció sentirse “honrado” por el gesto.

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La medida activa un debate jurídico de fondo. Una ley federal aprobada en 1866, conocida como la Enmienda Thayer, prohíbe que el retrato de una persona viva aparezca en la moneda y los valores de Estados Unidos. La norma surgió a raíz de un episodio insólito: un funcionario del Tesoro llamado Spencer M. Clark colocó su propio rostro en un billete de cinco centavos destinado a rendir homenaje al explorador William Clark, aprovechando que la ley solo especificaba el apellido. El escándalo provocó la reacción inmediata del Congreso.

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 13 de julio del 2026 (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 13 de julio del 2026 (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

El Tesoro argumenta que esa restricción no aplica en este caso. Su defensa descansa en la Ley de Rediseño de Monedas Coleccionables en Circulación de 2020, aprobada durante el primer mandato de Trump y firmada por él mismo una semana antes de dejar el cargo. La norma autoriza al secretario del Tesoro a acuñar monedas de un dólar con diseños “emblemáticos del semiquincentenario” durante 2026. Funcionarios del Tesoro sostienen que ningún perfil representa mejor el espíritu actual del país que el del presidente en ejercicio.

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Los expertos jurídicos no comparten esa lectura sin reservas. Varios han señalado que la propia ley de 2020 prohíbe el retrato de cualquier persona en el reverso de las monedas autorizadas —restricción que el diseño sorteó colocando la imagen de Trump en el anverso—, pero persiste la tensión con la prohibición general de 1866. En marzo, un ciudadano de Portland presentó una demanda para bloquear la acuñación, que no prosperó. Varios expertos consideran probable que la cuestión acabe resolviéndose en los tribunales federales.

La decisión no es aislada. En marzo, Bessent anunció que la firma de Trump aparecería en todo el nuevo papel moneda, un gesto sin precedentes: por tradición, los billetes llevan las rúbricas del secretario del Tesoro y del tesorero, no la del presidente. El 4 de julio, los primeros billetes de 100 dólares con la firma de Trump ya estaban en circulación. El gobierno ha incorporado también el nombre o la imagen presidencial en pasaportes conmemorativos, pases para parques nacionales y la fachada de diversas agencias federales en Washington.

Los precedentes históricos de personas vivas en monedas estadounidenses son escasos. El gobernador de Alabama Thomas Kilby fue el primero, en 1921. El único presidente en activo que había figurado en una moneda era Calvin Coolidge, en la pieza del 150 aniversario de la independencia de 1926. En ambos casos, el Congreso autorizó expresamente la excepción. Trump, en cambio, prescinde de esa vía legislativa y apela a la discrecionalidad del secretario del Tesoro, una estrategia que delimita el margen entre precedente histórico y novedad constitucional.

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