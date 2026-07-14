Estados Unidos

El capitán Sully, quien salvó a 155 personas en un aterrizaje de avión “milagroso” en el agua, reveló su diagnóstico de Alzheimer

A sus 75 años, el piloto del “Milagro del Hudson” contó que recibió el diagnóstico en agosto de 2025 tras notar fallas de memoria, dificultades con nombres y cambios en el sueño

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Chesley Sully Sullenberger III
Chesley “Sully” Sullenberger III reveló que recibió un diagnóstico de Alzheimer en etapa temprana en agosto de 2025 (Grosby)

La noticia sobre el capitán Chesley “Sully” Sullenberger III ha generado un profundo interés y reflexión tanto en el mundo de la aviación como entre millones de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas. El piloto estadounidense, conocido mundialmente por el “Milagro del Hudson”, ha hecho pública su revelación sobre el diagnóstico de Alzheimer en etapa temprana, compartiendo abiertamente cómo afronta esta nueva realidad.

La decisión de Sully de revelar su diagnóstico llega después de un periodo en el que comenzó a notar que su legendaria memoria fotográfica, la misma que lo había acompañado durante toda su carrera, empezaba a fallar. “Hace poco me enteré de que me han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer”, confió Sullenberger a la revista PEOPLE, relatando en primera persona el proceso de asimilación desde que recibió la noticia en agosto de 2025. A sus 75 años, Sullenberger describe que ahora se encuentra en la fase inicial de la enfermedad, lo que se traduce en olvidos esporádicos, dificultad para recordar nombres y cierta alteración en el sueño, pero subraya que está “al comienzo de este largo camino”.

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Chesley Sully Sullenberger III
El capitán Sully contó que empezó a notar fallas en su memoria, olvidos esporádicos, dificultad para recordar nombres y alteraciones en el sueño (Grosby)

El impacto del diagnóstico en la vida diaria de Sullenberger y su familia se ha hecho sentir, aunque no ha alterado la serenidad y temple que siempre lo caracterizaron. Lorrie Sullenberger, su esposa, relata que afrontan el diagnóstico con esperanza y que siguen encontrando alegría en los pequeños momentos del día a día, acompañados por sus dos hijas adultas y su nieta. La familia ha optado por mantener la estabilidad emocional y la rutina, conscientes de la incertidumbre que representa la enfermedad, pero decididos a no dejarse vencer por el miedo. Lorrie señala que la fortaleza de Sully sigue guiando a la familia, igual que antes del histórico vuelo 1549, y que su constancia es un pilar en este nuevo reto.

Las reacciones de familiares y amigos han sido de apoyo incondicional y profunda admiración. El primer oficial Jeff Skiles, quien compartió cabina con Sullenberger durante el famoso aterrizaje en el Hudson y es su amigo cercano, fue informado del diagnóstico por Lorrie meses atrás y quedó conmovido. Skiles afirma que, al tratar con Sully, “ni siquiera te darías cuenta” de que atraviesa por este desafío, y que siempre ha sido una persona extraordinaria que ha inspirado a muchos. Skiles expresa su deseo de que Sully siga encontrando motivos de orgullo y satisfacción en su vida, aun enfrentando la enfermedad. Por otro lado, Clay Presley, pasajero del vuelo 1549 y ahora amigo del capitán, recuerda una conversación en la que Sully le manifestó que aún tenía mucho por lograr, y considera que este nuevo reto no lo definirá.

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En cuanto a la decisión de Sullenberger de usar su experiencia y notoriedad para crear conciencia sobre el Alzheimer, el capitán no vaciló en aprovechar la influencia que le otorgó su trayectoria para ayudar a quienes atraviesan situaciones similares. Tras debatirlo con su familia, Sully eligió hablar públicamente sobre su diagnóstico con el propósito de dar voz y visibilidad a millones de personas que conviven con el Alzheimer, muchas veces “en la sombra”. Explicó que, así como dedicó su vida al servicio militar y civil, ahora siente el deber de servir a los demás desde su experiencia personal, alentando a otras familias a no sentirse solas y a buscar apoyo. El capitán cita a su médico, el Dr. Gil Rabinovici, quien le hizo comprender la enorme prevalencia del Alzheimer y el alcance global de esta enfermedad cerebral irreversible que deteriora la memoria y las capacidades cognitivas.

Chesley Sully Sullenberger III
El “Milagro del Hudson” convirtió a Sully en una figura mundial después de que aterrizó el vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson y salvó a 155 personas en 2009 (Grosby)

La trayectoria profesional de Sullenberger es inseparable de su imagen pública: piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comandante de líneas aéreas, investigador de accidentes y embajador estadounidense ante la OACI, Sully saltó a la fama mundial el 15 de enero de 2009, cuando logró aterrizar el vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson tras perder ambos motores por el impacto de aves, salvando la vida de 155 personas a bordo. Su gesta le valió el reconocimiento internacional y la interpretación de Tom Hanks en una película de 2016. A lo largo de su carrera, Sully se ha destacado por luchar por la seguridad aérea, la formación de pilotos y mejores condiciones laborales en la aviación.

En cuanto a las perspectivas de futuro y la actitud de Sullenberger ante la enfermedad, el expiloto deja claro que no permitirá que el Alzheimer defina el resto de su vida. En septiembre está previsto que sea incluido en el Salón Nacional de la Fama de la Aviación, y se muestra decidido a seguir disfrutando del presente y del futuro junto a su familia. Reconoce que su nieta le ha dado un nuevo sentido a la vida y que, pese a los desafíos, mantiene el entusiasmo por lo que está por venir. Sullenberger afirma que el coraje es necesario para enfrentar esta etapa, igual que lo fue aquel frío día de 2009, y concluye que ahora forma parte de una comunidad más amplia con la que comparte la determinación de ser valientes.

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