El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel participará en el show de medio tiempo del Mundial 2026

El show de 11 minutos apoyará el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, que busca recaudar USD 100 millones para educación de calidad y oportunidades futbolísticas para niños (CHARLY TRIBALLEAU/AFP).

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel encabezará, por primera vez, la dirección conjunta de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A su vez, compartirá escenario con figuras globales como Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, Coldplay y el coro PS22.

Dudamel expresó a través de sus redes sociales la importancia de este evento: “Mi corazón permanece con el pueblo de Venezuela en estos días difíciles y compartir el escenario en este momento inolvidable con mi querida Simón Bolívar, quienes representan a toda la familia de El Sistema y a toda Venezuela, es una poderosa expresión de la fortaleza y la resiliencia de nuestro país”.

PUBLICIDAD

Luego añadió: “Reunirlos por primera vez en la historia junto a la extraordinaria Filarmónica de Nueva York, mientras me preparo para este emocionante nuevo capítulo con ellos, es una hermosa expresión de unidad y amor a nivel mundial. Las comunidades que construimos a través de la música siempre serán una fuente de fortaleza cuando más la necesitemos”.

Quién es Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel nació en 1981 en Barquisimeto, Venezuela. Comenzó sus estudios musicales en la infancia: primero como violinista y luego como director de orquesta. Se formó en el sistema de orquestas juveniles venezolano conocido como El Sistema.

PUBLICIDAD

A los 18 años fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y, tras ganar la Competencia Gustav Mahler en 2004, inició una carrera internacional que lo llevó a dirigir la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, la Ópera de París y la Filarmónica de Los Ángeles, donde asumió la dirección musical en 2009.

Dudamel asumió la dirección musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a los 18 años (EFE/Miguel Gutiérrez).

Durante su gestión en la Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel desarrolló proyectos de educación musical como YOLA, impulsó la creación y el estreno de obras contemporáneas y realizó giras internacionales con la orquesta.

PUBLICIDAD

En 2025 finalizó su etapa en la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años y fue designado director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, cargo que comenzará formalmente en la temporada 2026/27.

A lo largo de su carrera, dirigió producciones en teatros y festivales internacionales, y colaboró con músicos de distintos géneros. Dudamel cuenta con una amplia discografía, ha recibido premios Grammy y Latin Grammy, y ha sido distinguido por diversas instituciones culturales y académicas.

PUBLICIDAD

Ha participado en eventos internacionales y producciones audiovisuales. El director continúa vinculado a El Sistema, tanto en Venezuela como en proyectos inspirados en otros países.

Dudamel cerró en 2025 su etapa de 17 años en la Filarmónica de Los Ángeles y fue designado director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York (Europa Press).

Cómo será el primer espectáculo de medio tiempo en un Mundial

El espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con una alineación sin precedentes que reunirá a algunos de los artistas más influyentes de la música internacional y del entretenimiento educativo.

PUBLICIDAD

Además de Gustavo Dudamel, el evento incluirá a Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y el coro PS22, junto con la participación especial de Coldplay. Según detalló The Athletic, Chris Martin, líder de Coldplay, fue el responsable de seleccionar este cartel.

Shakira participó en el espectáculo de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y también formará parte del show de medio tiempo (REUTERS/Kai Pfaffenbach).

La presencia de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Dudamel, marcará la primera vez que esta agrupación venezolana compartirá escenario con la Filarmónica de Nueva York.

PUBLICIDAD

La transmisión, que tendrá una duración de 11 minutos, también contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, quienes históricamente han promovido el aprendizaje entre niños de todo el mundo.

El propósito central del espectáculo es apoyar el Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, que busca recaudar USD 100 millones para “ampliar el acceso a una educación de calidad y a oportunidades futbolísticas para niños de todo el mundo”.

PUBLICIDAD