Joe Biden publicará sus memorias después de las elecciones legislativas en Estados Unidos

El título “Promise Me, America” remite a libros anteriores de Joe Biden como “Promise Me, Dad” y “Promises to Keep” (AP foto/Stephanie Scarbrough).

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden publicará “Promise Me, America” el 17 de noviembre, dos semanas después de las elecciones de mitad de mandato. Sus memorias abordarán desde la pandemia, la economía y los conflictos en Afganistán y Ucrania hasta la decisión de buscar la reelección y luego apartarse de la contienda, informaron The New York Times y Associated Press.

Biden contó en un video que el libro explora “los desafíos que enfrentamos como nación” y “las decisiones que tomé y por qué las tomé”. El demócrata subrayó que, sobre todo, “trata sobre mi fe en la promesa de Estados Unidos”. El texto también profundiza en la “restauración de nuestra democracia” tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por seguidores de Donald Trump.

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El exmandatario había dado a entender en declaraciones públicas durante más de un año que preparaba un libro. Incluso el mes pasado, mencionó por error en una parada de la gira literaria de Jill Biden que aparecería en septiembre, indicó The New York Times.

El libro incluirá la explicación de por qué buscó otro mandato y luego renunció a la carrera

Las memorias presidenciales forman parte de una tradición consolidada entre los mandatarios modernos desde Harry Truman en la década de 1950, con pocas excepciones posteriores, señaló Associated Press.

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El propio Biden anticipó que una parte central del libro será la explicación de la decisión política más discutida de su presidencia: “Se trata de por qué elegí presentarme a la reelección y por qué elegí hacerme a un lado”.

De acuerdo con Associated Press, muchos demócratas siguen divididos sobre el legado de su gestión y sobre la decisión de competir por un segundo mandato, después de que su actuación en el debate de junio de 2024 precipitó el final de su candidatura. La entonces vicepresidenta Kamala Harris lo reemplazó como candidata y perdió frente a Trump.

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A su vez, los dirigentes demócratas esperan concentrar la campaña de otoño en el historial del actual presidente republicano, no en las disputas abiertas por la etapa de Biden, precisó la agencia de noticias.

“Promise Me, America” remite directamente a “Promise Me, Dad”, las memorias de 2017 centradas en la muerte de su hijo Beau Biden, fallecido por cáncer cerebral cuando Biden era vicepresidente, detalló The New York Times.

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Entre sus libros anteriores también figura “Promises to Keep”, publicado durante su campaña presidencial de 2008, cuando Barack Obama fue el candidato y luego lo eligió como compañero de fórmula, reportó Associated Press.

La publicación de “Promise Me, America” llega en medio de divisiones entre demócratas sobre el legado de Biden y el final de su candidatura en 2024 (Little, Brown and Co. vía AP).

La salud de Joe Biden, bajo escrutinio durante su presidencia

Biden cumplirá 84 años tres días después de la publicación de sus memorias. Fue el hombre de mayor edad en ejercer la presidencia de Estados Unidos y su estado de salud fue objeto de especulación durante buena parte de su mandato, señaló Associated Press.

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Muchos lectores probablemente buscarán en el libro más detalles sobre ese aspecto, incluido el debate de junio de 2024 que terminó por hundir su postulación. La ex primera dama Jill Biden escribió en el libro “View from the East Wing” que durante aquel debate su esposo parecía tan débil y desorientado que creyó que sufría un derrame cerebral.

Asimismo, Jill recordó que la Casa Blanca había dicho en un primer momento que el exmandatario padecía un resfriado: “La mayor lección para nosotros fue que si no explicas algo lo suficientemente bien, la pregunta no desaparecerá. Nunca se ofreció una explicación lo bastante satisfactoria sobre el desempeño de Joe en el debate y mucha gente nunca lo superó”.

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La ex primera dama afirmó en su libro que Joe Biden parecía débil y desorientado durante el debate de junio de 2024 (REUTERS/Brendan McDermid).

Las críticas sobre un supuesto ocultamiento del alcance de sus problemas de salud alcanzaron tanto a asesores de la Casa Blanca como al propio expresidente. Incluso en 2025 se publicó “Original Sin”, de Jake Tapper y Alex Thompson, con el subtítulo “El deterioro del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de postularse de nuevo”.

Según The New York Times, Biden permanece en gran medida fuera de la vida pública desde que dejó el poder. En su video explicó que en este tiempo pasó mucho tiempo con su familia y que está bajo tratamiento tras un diagnóstico de cáncer: “El tratamiento va realmente muy bien. Quiero agradecer a todos los que han ofrecido sus oraciones, apoyo y buenos deseos. Ha significado el mundo para mí y para Jill”.

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Una portavoz de la editorial Little, Brown and Company dijo que Biden planea hacer una gira de promoción y conceder entrevistas.