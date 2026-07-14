Pronostican tormentas dispersas durante la semifinal entre Francia y España en Dallas: podría afectar eventos fuera del estadio

La semifinal Francia-España en Dallas Stadium se jugará con 30℃ de máxima, sensación térmica de 35℃ y un 55% de probabilidad de lluvia (REUTERS/Leonardo Benassatto)

El esperado duelo entre Francia y España por la semifinal del Mundial 2026 en el Dallas Stadium no solo convoca la atención por el nivel deportivo, sino también por las condiciones climáticas que marcaron el torneo en el norte de Texas.

Tras varias jornadas donde el calor extremo dominó la experiencia de los aficionados, la previsión meteorológica para el martes promete un respiro, aunque la humedad y la posibilidad de lluvias mantienen la cautela para quienes asistirán al estadio, según informo el periódico local The Dallas Morning News.

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La previsión meteorológica para Francia-España en Dallas anticipa humedad alta, ráfagas de hasta 19 km/h y cielos parcialmente nublados (REUTERS)

Condiciones climáticas y previsión meteorológica para la semifinal de Francia vs. España

Para este martes se pronostica que la temperatura máxima alcanzará los 30℃, con una sensación térmica de hasta 35℃ y un índice de humedad del 65%. El calor, aunque menos intenso que en jornadas previas —donde el índice de calor superó lo 38 ℃—, continuará siendo un factor a considerar para el público y los equipos.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó una probabilidad de precipitación del 55%, con lluvias aisladas previstas principalmente en la mañana. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 19 km/h, y se esperan cielos parcialmente nublados durante el partido, con una nubosidad del 70%.

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En síntesis, aunque la temperatura bajará respecto a los días más calurosos del verano texano, la humedad y la posibilidad de tormentas aisladas podrían influir en la llegada al evento y la experiencia de los asistentes. El calor seguirá presente, aunque contrarrestado por el descenso térmico y los intervalos nubosos.

El calor intenso marcó los partidos del Mundial en Dallas y obligó a los aficionados a extremar cuidados en los accesos y zonas al aire libre (AT&T)

Experiencia de los aficionados y medidas ante el calor extremo

La afición que ya asistió a los partidos del Mundial en Dallas enfrentó condiciones exigentes, sobre todo en los trayectos desde los estacionamientos y puntos de transporte hasta el estadio, donde el sol y la humedad fueron constantes.

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A pesar de que el techo retráctil del estadio permaneció cerrado para proteger a los asistentes del calor directo, los eventos al aire libre como el FIFA Fan Fest y las zonas de reunión han expuesto a los seguidores a temperaturas elevadas.

Las autoridades sanitarias y la organización recomiendan medidas preventivas: hidratación frecuente, uso de sombreros, aplicación de protector solar y vigilancia de síntomas asociados a la deshidratación.

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Estas precauciones fueron necesarias durante todo el torneo, ya que los últimos tres partidos en el estadio presentaron índices de calor superiores a los 38℃. Para la semifinal se espera que los asistentes mantengan estas prácticas, dado que la humedad y la actividad física propia de las celebraciones pueden elevar el riesgo de golpe de calor.

Las autoridades recomiendan hidratación, sombrero, protector solar y control de síntomas de deshidratación para asistir a la semifinal en la sede de Dallas (REUTERS/Leonardo Benassatto)

Detalles logísticos y accesos para el partido en Dallas Stadium

El acceso al Dallas Stadium (AT&T Stadium) se organiza con entradas generales que abren tres horas antes del inicio del partido, a las 14 hora local. Los boletos digitales especifican el punto de entrada asignado, por lo que se recomienda revisarlo con antelación para agilizar el ingreso.

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Las entradas principales incluyen la número 4, ubicada en la intersección de Cowboys Way y North Collins Street, que conecta con las puertas G, H y J tras pasar por los controles de seguridad.

Quienes cuentan con boletos VIP o de categorías premium disponen de carriles exclusivos para el ingreso, mientras que los puntos de atención y oficinas de boletería están situados fuera del perímetro de seguridad y cerca de las entradas principales.

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Todas las entradas son accesibles para personas con discapacidad. Los estacionamientos generales y de hospitalidad abren una hora antes que las puertas del estadio y requieren reserva previa a través del portal oficial de FIFA.

Los estacionamientos del Dallas Stadium abren una hora antes que las puertas y exigen reserva previa en el portal oficial de FIFA (Chris Jones-Imagn Images)

Preparativos y ambiente en Dallas para el último partido del Mundial

El partido entre Francia y España será el noveno y último encuentro mundialista en el estadio de Dallas, más que cualquier otra sede del torneo.

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Detrás de este evento, cientos de trabajadores prepararon durante semanas cada detalle, desde la gestión del césped hasta la ambientación musical y la logística de acceso. DJ Chuy Salazar, habitual en eventos deportivos texanos, será uno de los responsables de la atmósfera festiva de cierre, destacando el valor de la música en la experiencia de los aficionados.

El ambiente en la ciudad se vio potenciado por el FIFA Fan Fest y las fiestas temáticas al aire libre, que reunieron a miles de seguidores pese a las exigencias del clima. La presencia de figuras internacionales y la implicancia de la comunidad local contribuyeron a un clima de celebración, propio de una semifinal mundialista.

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Dallas Stadium recibirá su noveno y último partido del Mundial con apoyo del FIFA Fan Fest, logística reforzada y el clima de las hinchadas (REUTERS/Hannah Mckay)

Particularidades del césped y mantenimiento durante el torneo

El césped del estadio fue objeto de especial atención. La cancha utiliza un pasto de estación fría, mezcla de Kentucky bluegrass y ryegrass, reforzado con un 5% de fibras artificiales para mejorar su estabilidad y durabilidad.

Este césped, cultivado en Colorado, fue trasladado a Texas y se mantuvo gracias a un sistema de iluminación LED que favorece su crecimiento en condiciones interiores.

El equipo dirigido por el responsable de campo de FIFA, Ian Craig, trabajó para garantizar que la superficie se mantenga en óptimas condiciones pese al uso intensivo y al entorno cerrado.

El color rosado perceptible en el pasto se debe a la acción de las luces de crecimiento. Para Craig, el rendimiento del césped durante los nueve partidos fue motivo de satisfacción, aunque reconoció la mezcla de sentimientos al llegar al final del evento.

El césped del Dallas Stadium combina una tecnología de luces LED para preservar la variante Kentucky bluegrass, ryegrass y fibras artificiales, ante el desgaste durante la competencia (Scott Wachter-Imagn Images)

Contexto deportivo: importancia del partido y lo que está en juego

La semifinal entre Francia (actual número uno del ranking FIFA) y España (tercera en la clasificación) se percibe con ambiente de final, pese a que el partido decisivo se celebrará el domingo siguiente en Nueva Jersey.

El ganador del encuentro en Dallas se enfrentará a Argentina o Inglaterra en la final, mientras que el perdedor disputará el tercer puesto en Miami. La expectación es máxima, no solo por la calidad de las selecciones, sino por la relevancia del partido como cierre de la experiencia mundialista en Texas.