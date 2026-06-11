Estados Unidos

Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Dallas: sedes, horarios y cómo entrar

La ciudad activa pantallas públicas y espacios con transmisión abierta para seguir la Copa del Mundo sin pagar, con franjas de inicio, requisitos de acceso y recomendaciones para llegar temprano y evitar filas

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Dallas concentrará nueve partidos del Mundial 2026 y será la ciudad anfitriona con más encuentros del torneo (Mandatory Credit: Chris Jones-Imagn Images)
Dallas concentrará nueve partidos del Mundial 2026 y será la ciudad anfitriona con más encuentros del torneo (Mandatory Credit: Chris Jones-Imagn Images)

Dallas concentrará nueve partidos del Mundial 2026, la cifra más alta para una ciudad anfitriona, y ofrecerá múltiples alternativas para seguir el torneo sin entrada, con actividades gratuitas en espacios emblemáticos y propuestas locales para aficionados.

Habrá transmisiones públicas, oferta gastronómica y ambientes futboleros para recibir a miles de visitantes durante el campeonato.

Quienes busquen ver partidos gratis en Dallas podrán hacerlo en el FIFA Fan Festival de Fair Park, el principal punto de encuentro para residentes y turistas durante el torneo.

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El predio transmitirá los partidos en pantallas gigantes y sumará actividades interactivas, espectáculos en vivo y zonas gastronómicas.

El FIFA Fan Festival de Fair Park permitirá ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Dallas con pantallas gigantes y acceso libre (Mandatory Credit: Chris Jones-Imagn Images)
El FIFA Fan Festival de Fair Park permitirá ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Dallas con pantallas gigantes y acceso libre (Mandatory Credit: Chris Jones-Imagn Images)

Dallas será sede de nueve partidos del Mundial 2026. El AT&T Stadium de Arlington (denominado “Dallas Stadium” durante el torneo) abrirá su calendario el 14 de junio con el cruce entre Países Bajos y Japón.

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A lo largo del torneo, la sede recibirá partidos destacados como Inglaterra ante Croacia el 17 de junio, Argentina frente a Austria el 22 de junio, Japón contra Suecia el 25 de junio y Jordania frente a Argentina el 27 de junio.

Además, acogerá dos cruces de dieciseisavos de final el 30 de junio y el 3 de julio, un partido de octavos el 6 de julio y una semifinal el 14 de julio. El calendario convertirá a Dallas en uno de los principales polos de actividad del Mundial durante esas fechas.

Dónde ver los partidos gratis en Dallas

El FIFA Fan Festival se realizará en Fair Park, un espacio céntrico y equipado con pantallas gigantes, actividades para todas las edades y entretenimiento en vivo.

El acceso será libre durante los días de partidos y se espera un entorno de convivencia para quienes busquen seguir el torneo en comunidad y sin costo.

Gráfico del calendario de partidos del Mundial FIFA 2026 en Dallas, con fechas, países como Argentina y Países Bajos, y etapas de grupos y eliminación directa
Dallas recibirá partidos de Inglaterra vs. Croacia, Argentina vs. Austria, Japón vs. Suecia y Jordania vs. Argentina durante la fase inicial del Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Mundial, el festival sumará propuestas interactivas y zonas gastronómicas. La organización prevé horarios extendidos para que residentes y visitantes puedan permanecer en el predio antes y después de los encuentros.

Bares y restaurantes recomendados para seguir el Mundial

Para quienes prefieran un entorno más íntimo, Dallas cuenta con bares en zonas asociadas al consumo deportivo. Deep Ellum aparece como un corredor habitual para ver partidos, con opciones como Off the Cuff, Craft and Growler y Double Wide.

El Design District suma la propuesta de Peticolas Brewing Company para quienes buscan cerveza local y pantalla grande. Cerca de la Universidad Metodista del Sur, The Londoner Pub ofrece otra alternativa y prevé ajustes operativos por la afluencia internacional durante el torneo.

Estos establecimientos suelen extender su horario en jornadas de partido y habilitar transmisiones y menús especiales orientados al público futbolero.

Cómo llegar al estadio AT&amp;T de Arlington

El AT&T Stadium, en Arlington, se ubica a 39 km del centro de Dallas. Sin automóvil propio, una ruta posible es tomar el tren DART (USD 3) hasta Victory Station, combinar con el Trinity Railway Express hasta la estación CentrePort/DFW y, desde allí, acceder a un autobús chárter gratuito con el boleto del tren y del partido.

El AT&T Stadium está a 39 km del centro de Dallas y se puede llegar con DART, Trinity Railway Express y un autobús chárter gratuito coordinado para los partidos (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)
El AT&T Stadium está a 39 km del centro de Dallas y se puede llegar con DART, Trinity Railway Express y un autobús chárter gratuito coordinado para los partidos (Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images)

Durante los encuentros, este servicio acerca a los asistentes a las inmediaciones del estadio con horarios coordinados. También se podrá optar por alquiler de vehículos o aplicaciones de transporte, con tarifas aproximadas de USD 45 para traslados compartidos de regreso.

Experiencias alternativas y planes en Dallas durante el Mundial

Dallas ofrecerá opciones para quienes quieran alternar el fútbol con recorridos por la ciudad. El museo Perot de Naturaleza y Ciencia inaugurará una exposición interactiva de fútbol en verano, en sintonía con la agenda temática del torneo.

El Dallas Arboretum and Botanical Garden propone paseos por jardines y espacios al aire libre. En paralelo, Deep Ellum se mantendrá como un polo para música en vivo y gastronomía local. En el sector este urbano, Katy Trail es una alternativa para caminar o andar en bicicleta durante el Mundial.

La programación internacional prevista en Dallas apuntará a sostener actividad diaria durante el Mundial 2026, con la mayor cantidad de partidos en una misma sede y opciones tanto para locales como para visitantes.

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