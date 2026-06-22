Estados Unidos

Las alertas por tormentas intensas cubren a Dallas durante el partido entre Argentina y Austria

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una advertencia hasta las 11 del lunes para varios condados del norte de Texas, con riesgo de lluvias fuertes, vientos dañinos y granizo

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El estadio cubierto reduce el impacto directo del clima sobre Argentina vs. Austria, aunque pueden registrarse demoras en los accesos y en actividades previas (REUTERS/Issei Kato)
El estadio cubierto reduce el impacto directo del clima sobre Argentina vs. Austria, aunque pueden registrarse demoras en los accesos y en actividades previas (REUTERS/Issei Kato)

El inicio de semana en Dallas-Fort Worth presenta condiciones meteorológicas adversas que afectan directamente tanto a residentes como a los miles de fanáticos que se movilizan por el Mundial.

El enfrentamiento entre Argentina y Austria en el estadio cubierto de la ciudad coincide con una alerta de tormentas severas, que abarca gran parte del área metropolitana y amenaza con lluvias intensas, vientos y potenciales interrupciones en eventos al aire libre.

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Mundial 2026 - Argentina - Austria - tecnología - 21 de junio
Dallas-Fort Worth enfrenta tormentas severas durante la jornada del partido entre Argentina y Austria por la Copa del Mundo (Reuters/Jay Biggerstaff/Darren Yamashita)

La zona norte de Texas amaneció bajo la vigilancia del National Weather Service, que emitió una advertencia de tormenta severa hasta las 11 de la mañana del lunes. Esta medida afecta a condados como Collin, Denton y Wise, entre otros, e implica riesgos de vientos dañinos que pueden alcanzar hasta 120 km/h, granizo de hasta 2,5 cm y lluvias capaces de provocar inundaciones localizadas.

Según los meteorólogos de FOX 4, los valores de sensación térmica podrían superar los 41℃ tras el paso de las tormentas, mientras que se espera que las lluvias y descargas eléctricas se repitan durante la tarde y la noche.

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En la mañana de lunes, el termómetro ya marcaba 26℃ y se registraban precipitaciones, lo que anticipa una jornada marcada por la alta humedad y la inestabilidad atmosférica.

El National Weather Service emitió una advertencia de tormenta severa para el norte de Texas hasta las 11 de la mañana del lunes (REUTERS/Annegret Hilse)
El National Weather Service emitió una advertencia de tormenta severa para el norte de Texas hasta las 11 de la mañana del lunes (REUTERS/Annegret Hilse)

Pronóstico para la jornada y evolución de inestabilidad

Las previsiones para la jornada no solo advierten sobre la posibilidad de tormentas matutinas intensas, sino que también contemplan la persistencia de chubascos y descargas eléctricas aisladas durante la tarde.

La temperatura máxima prevista ronda los 36 ℃, con un ambiente húmedo que puede potenciar la sensación de calor. La noche mantendrá el riesgo de tormentas fuertes, con acumulaciones pluviales capaces de generar anegamientos y vientos puntuales superiores a 70 km/h, según datos de AccuWeather.

El patrón meteorológico inestable se mantendrá al menos hasta el jueves, con las mayores probabilidades de lluvia concentrándose al norte de la autopista I-20.

Recomendaciones para los asistentes y precauciones ante el partido

Las autoridades recomendaron que quienes asistan a actividades previas al partido, como reuniones o parrilladas en los alrededores del estadio, permanezcan atentos a los avisos oficiales y estén listos para buscar refugio inmediato si se emite una alerta de tormenta severa.

La National Weather Service insiste en que los aficionados consulten canales oficiales y redes sociales para actualizaciones en tiempo real, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Si bien el partido entre Argentina y Austria se disputará en un recinto cubierto y no se prevén afectaciones directas sobre el desarrollo del juego, sí pueden producirse demoras o complicaciones en el acceso y en los eventos asociados al encuentro, como el fan festival.

Las autoridades recomendaron a los asistentes del partido entre Argentina y Austria seguir los avisos oficiales y buscar refugio ante una alerta de tormenta severa (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Las autoridades recomendaron a los asistentes del partido entre Argentina y Austria seguir los avisos oficiales y buscar refugio ante una alerta de tormenta severa (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El FIFA Fan Festival, bajo vigilancia por el clima

La celebración del FIFA Fan Festival en Fair Park también está sujeta a modificaciones ante el avance de las tormentas. Durante las horas de mayor actividad eléctrica, los accesos a áreas exteriores pueden suspenderse temporalmente, y los organizadores han dispuesto medidas de resguardo para el público.

El festival, que congrega a miles de espectadores para seguir los partidos en pantallas gigantes y participar en actividades lúdicas, puede ver interrumpido su funcionamiento ante la presencia de rayos, lluvias intensas o inundaciones repentinas.

A pesar de ello, las actividades en espacios cerrados o cubiertos mantienen su programación, siempre bajo estricta vigilancia de las condiciones meteorológicas.

Vista aérea de una multitud sentada en un fan festival de fútbol con una gran pantalla mostrando un partido y un escenario con logotipos de FIFA World Cup
El FIFA Fan Festival en Fair Park puede modificar accesos y actividades por tormentas, como ya ocurrió tras las lluvias torrenciales de días previos en Dallas (Fox 4 News)

Precedentes recientes en la organización del Fan Fest

La organización del Fan Fest en Dallas ya había enfrentado situaciones similares en días previos. El viernes, lluvias torrenciales y anegamientos retrasaron la apertura del festival en Fair Park, apenas un día después de que el evento agotara su capacidad para el partido entre México y Corea del Sur.

Las autoridades comunicaron el retraso a través de redes sociales y reabrieron las puertas por la tarde, tras verificar una mejora en las condiciones climáticas. En esa ocasión, parte del público debió resguardarse en sus vehículos ante la amenaza de descargas eléctricas, mientras que quienes ya se encontraban en el pabellón cubierto pudieron permanecer en sus asientos.

El protocolo implementado incluye monitoreo constante del clima y comunicación directa con los asistentes para garantizar la seguridad de los eventos.

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