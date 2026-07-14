El FBI ofrece USD 50.000 de recompensa por Joseph Matos, presunto asesino de un guardia nacional en Chicago

El FBI ofrece USD 50.000 de recompensa por información que lleve al arresto y condena de Joseph Matos por el asesinato de Chrys Carvajal en Chicago (FBI)

El FBI ofrece USD 50.000 de recompensa por información que lleve al arresto y condena de Joseph Matos, conocido por el apodo “Troubles”, presunto asesino de Chrys Carvajal, un joven de 19 años miembro de la Guardia Nacional del Ejército que fue baleado en Chicago el 3 de julio de 2021. El caso se acerca a su quinto aniversario sin resolución y Matos permanece prófugo.

Carvajal acababa de completar su entrenamiento básico en la Guardia Nacional y había vuelto a Chicago para pasar el fin de semana del 4 de julio con su familia. Esa noche salió de una fiesta en el barrio de Belmont Cragin, en el North Side de la ciudad, caminó hacia su auto y fue abordado a tiros. No tenía ninguna afiliación con pandillas ni conocía a sus agresores.

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Joseph Matos es señalado como miembro de los Milwaukee Kings, una rama de los Latin Kings que opera en el noroeste de Chicago (FBI)

Las autoridades sostienen que Matos y su coacusado, Gary Roberson, actuaron para elevar su estatus dentro de la pandilla Milwaukee Kings. “Lamentablemente, fue simplemente un trágico caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo el agente especial supervisorio del FBI Chicago Michael Zoufal.

El FBI sube la recompensa: USD 50.000 por información

En 2024, el FBI y sus socios policiales acusaron formalmente a Matos y a Roberson de asesinato en apoyo al crimen organizado y delitos relacionados con armas de fuego. Roberson fue detenido y permanece bajo custodia federal a la espera del juicio. Matos, en cambio, sigue sin aparecer.

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Chrys Carvajal, integrante de 19 años de la Guardia Nacional del Ejército, fue baleado el 3 de julio de 2021 tras salir de una fiesta en Belmont Cragin (FBI)

Los investigadores creen que alguien dentro del círculo de Matos lo ayuda a evadir la captura. La oficial de asuntos públicos del FBI Chicago, Gabrielle Szlenkier, fue directa: “Lleva tanto tiempo desaparecido. Alguien claramente lo está ayudando a mantenerse oculto. Esperamos que esta recompensa mayor sea la pieza final del rompecabezas”.

La investigación incluyó campañas mediáticas nacionales y locales, apariciones en el programa America’s Most Wanted y difusión en inglés y en español. Los investigadores también siguieron pistas en varios estados, entre ellos Texas. Nada ha sido suficiente.

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Quién es Joseph Matos

Matos es presunto miembro de larga data de los Milwaukee Kings, una pandilla callejera con cientos de integrantes que opera desde hace décadas en el noroeste de Chicago. El grupo es una rama de los Latin Kings y debe su nombre a la avenida Milwaukee, donde ha tenido presencia histórica.

“Los Milwaukee Kings son un grupo bastante violento”, señaló Zoufal. “Usan la violencia para controlar su territorio y sostener su negocio de tráfico de drogas”.

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El cuerpo de Joseph Matos lleva tatuadas referencias directas a su presunta afiliación con los Milwaukee Kings (FBI)

Matos cuenta con tatuajes que podrían ayudar a identificarlo:

“M-Town Kings” en el lado derecho del cuello

“1300” en el lado izquierdo del cuello

“Move in Silence” en la mano derecha

“Trust No One” en la mano izquierda

“Most Wanted” en el abdomen

“Heavensent” y “Hellbound” en los antebrazos

“Jesus Christopher Matos” en el pecho

Los agentes consideran que estas marcas podrían hacerlo reconocible incluso años después de sus últimas apariciones confirmadas, especialmente cuando no lleva camisa.

Casi cinco años de espera para una familia

El agente especial del FBI Latrelle Irvin, agente principal del caso, describió a Carvajal con precisión: “Tuvo el valor de unirse a nuestras fuerzas armadas a los 19 años. Estaba dispuesto a servir no solo a su comunidad, sino a su país. Eso dice mucho de su carácter”.

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El calendario hace el duelo más difícil. Carvajal fue asesinado el 3 de julio y su cumpleaños caía apenas seis días después, el 9 de julio. Este mes habría cumplido 25 años.

Las autoridades sostienen que Joseph Matos y Gary Roberson atacaron a Chrys Carvajal para elevar su estatus dentro de la pandilla Milwaukee Kings (FBI)

“Cada año lloran su muerte y, apenas unos días después, se les recuerda que debería estar celebrando otro cumpleaños”, dijo Irvin. “Este año habría cumplido 25”.

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La familia Carvajal ha participado de forma activa en la investigación durante estos años y ha contribuido a mantener el caso en la atención pública.

Cómo reportar información al FBI

Cualquier persona con información sobre el paradero de Matos puede comunicarse con el FBI por teléfono al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) o mediante el envío de una pista en línea en tips.fbi.gov. Los reportes pueden hacerse de forma anónima.

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“Estamos tratando activamente de desarrollar cualquier pista sobre el paradero del señor Matos”, dijo Zoufal. “Si supiéramos dónde está, iríamos a buscarlo. Por eso le pedimos a cualquier persona con información que dé un paso al frente”.