Bangkok elevó a 30 las víctimas fatales del incendio en un bar y ordenó revisar la seguridad de los locales nocturnos

Personas se desplazan entre las llamas durante el incendio en el bar de Bangkok, en una imagen tomada de un video (archivo vía Instagram @jackfanchan/AP)

La cifra de muertos por un enorme incendio en un bar musical de Bangkok aumentó a 30, informaron las autoridades el martes, mientras continúa la investigación sobre el siniestro y los familiares de las víctimas afrontan la dolorosa tarea de identificar a sus seres queridos y recuperar sus cuerpos.

Más de 70 personas resultaron heridas en la tragedia ocurrida el domingo por la noche, de las cuales 24 permanecen en estado crítico, según un comunicado de la Administración Metropolitana de Bangkok.

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Los primeros datos sobre las víctimas, que no se actualizaron desde el lunes, indicaron que 18 de los fallecidos eran mujeres y nueve hombres, todos tailandeses excepto un empleado del bar proveniente de Laos. Entre los heridos había 41 mujeres y 34 hombres.

El incendio en el bar Rong Beer Na Ladprao, el más mortífero que sufre la ciudad en 17 años, se desató poco antes de la medianoche en una zona del norte de la capital tailandesa. Los bomberos necesitaron media hora para controlarlo.

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Un ataúd con los restos de una víctima del incendio es preparado para ser entregado a sus familiares en un hospital policial de Bangkok (archivo/AP Foto/Sakchai Lalit)

El local, que en tailandés se presenta como una cervecería o salón de cerveza, aseguraba tener capacidad para hasta 600 clientes. No se precisó cuántas personas se encontraban allí esa noche.

Continúa una investigación sobre la causa del incendio y sobre si el bar cumplía con las normas de seguridad. La mayoría de las personas que murieron fueron halladas atrapadas en baños sin ventanas, donde posiblemente intentaron escapar de las llamas, según la policía.

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El gobernador de Bangkok ordena una auditoría de seguridad y mayor fiscalización

Botellas se ven sobre mesas calcinadas en el interior del bar musical donde el incendio provocó numerosas muertes en Bangkok (archivo/AP Foto/Wason Wanichakorn)

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, dijo el martes que ordenó a la administración municipal realizar un relevamiento exhaustivo de este tipo de establecimientos para evaluar los riesgos. La ciudad también reforzará la aplicación de las leyes vigentes para mejorar los estándares de seguridad, señaló.

Antiguos clientes del bar y otras personas que quisieron dar el pésame visitaron el lugar el martes, sumando flores a la creciente pila apoyada sobre las vallas que acordonan el sitio del incendio.

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Se dejaron mensajes escritos a mano en tailandés y otros idiomas, incluido el coreano, junto con flores blancas, en señal de condolencias a las víctimas.

Restos del bar, entre ellos instrumentos musicales derretidos y sillas ennegrecidas, quedaron esparcidos sobre la vereda, trasladados allí el lunes por los funcionarios que investigan la causa del siniestro.

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El estudiante universitario Thanakon Phoklang dijo que pasaba por el lugar y quiso rendir homenaje.

“Fue lamentable”, expresó. “Es imposible sentir otra cosa.”

El reclamo público de respuestas y medidas en torno a la tragedia incluyó a familiares de los fallecidos, que acudieron el martes al Instituto de Medicina Forense de Bangkok para retirar los cuerpos.

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Las familias lloran al recuperar los cuerpos

Un familiar rinde homenaje al cuerpo de una víctima del incendio en un hospital policial de Bangkok (archivo/AP Foto/Sakchai Lalit)

Reunidos en un área de carga de vehículos, los familiares lloraron mientras caminaban junto a los ataúdes, que luego fueron cargados en una ambulancia y trasladados.

Namthip Tubsuk, madre de dos hijos y maestra apodada “Ice”, murió en el incendio, según relató su tía, Jittiya Phaiklaw, quien puso el foco en las denuncias de que las puertas de salida habrían estado cerradas con llave.

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“No deberían haber cerrado las puertas”, dijo Jittiya. “Si temían que los clientes se fueran sin pagar, podrían haber puesto personal de seguridad a controlarlos.”

Jutatip Surakumhang, amiga de Namthip, sostuvo que se debe una disculpa.

“Siento que alguien tiene que salir a pedir disculpas a todos los que perdieron a alguien. Hubo muertes que merecen una disculpa. Fue desgarrador”, dijo Jutatip.

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El bar publicó una disculpa y sus condolencias el lunes en Facebook, y se comprometió a cooperar con las investigaciones sobre el incendio.

Familiares y amigos de otra víctima fatal, Top Sarobol, de 35 años y oriundo de Bangkok, también acudieron al instituto forense para acompañar su cuerpo. Lloraron cuando su ataúd fue retirado y cargado en la camioneta que lo llevaría de regreso a su hogar.

“Para su familia es difícil aceptarlo. Su abuela es mayor. Ella siempre dijo que quería que fuera su nieto quien la cremara a ella”, relató su amigo Nuttakarn Sevoy. “Pero la realidad fue la contraria de lo que queríamos.”

Las especulaciones sobre las causas de la tragedia han sido numerosas pero en su mayoría sin confirmar, mientras los expertos extraen conclusiones generales sobre la seguridad contra incendios en Tailandia.

Un experto en ingeniería sugiere que deben investigarse las fallas estructurales

Un hombre coloca flores frente al bar musical donde el incendio provocó numerosas muertes en Bangkok (archivo/AP Foto/Wason Wanichakorn)

El lunes, el presidente de la Asociación Tailandesa de Ingenieros Estructurales, Amorn Pimanmas, dijo a la prensa frente al bar que, si bien no había inspeccionado el local, observó factores de riesgo que podrían haber agravado el peligro de incendio.

Explicó que el edificio es cerrado, tiene techos bajos y posiblemente utilizó materiales de decoración de espuma sin un tratamiento ignífugo adecuado. Combinado con una ventilación limitada, el humo se habría acumulado rápidamente, generando un aire tóxico que podría ser la principal causa de muerte de muchas de las víctimas, señaló.

También indicó que, según las autoridades, el bar estaba habilitado como restaurante con espacio para música en vivo, y no como local de entretenimiento, porque se encontraba fuera de la zona designada para ese tipo de negocios. Amorn explicó que eso lo eximía de los requisitos más estrictos de seguridad contra incendios exigidos a los locales de entretenimiento.

“Debe haber una especie de revolución en materia de procedimientos de seguridad contra incendios, y creo que la aplicación de la ley también es muy importante”, afirmó. “No es que no tengamos la ley, sino que el problema es cómo hacerla cumplir estrictamente de ahora en adelante. Creo que el gobierno debería responder a esta pregunta.”

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