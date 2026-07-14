Estados Unidos

Más de 2500 casos de diarrea en Michigan: investigan si la lechuga y las verduras de hoja originaron el brote de ciclosporiasis

La actualización estatal reportó un aumento del 69 % en solo tres días y encendió las alertas sanitarias, mientras los equipos epidemiológicos buscan el alimento implicado y advierten que la causa aún no está confirmada

Guardar
Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
El brote de ciclosporiasis en Michigan registró 2.640 casos y 44 hospitalizaciones, muy por encima del promedio anual del estado

El reciente brote de ciclosporiasis en Michigan ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, que identificaron de manera preliminar a la lechuga y otras verduras de hoja verde como posibles fuentes de la infección. En un comunicado oficial, el Departamento de Salud de Michigan señaló que “los resultados actuales apuntan a la lechuga o las verduras de hoja verde como una posible fuente de este brote”, aunque enfatizó que la causa no se considera definitiva y no se han descartado otros alimentos. Tampoco se especificaron productores ni proveedores involucrados, lo que subraya la complejidad de la investigación en curso.

El brote ha alcanzado cifras sin precedentes en el estado. Hasta el último reporte, Michigan registró 2.640 casos y 44 hospitalizaciones, lo que representa un incremento del 69 % respecto a los datos informados solo tres días antes. Esta cifra supera ampliamente el promedio anual del estado, que suele contabilizar entre 40 y 50 casos por año. A nivel nacional, el recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluye al menos 843 casos confirmados en 31 estados y 86 hospitalizaciones, aunque expertos advierten que estos números podrían estar subestimados por los retrasos en la notificación y confirmación de los casos.

PUBLICIDAD

El aumento de casos no se limita a Michigan. Los CDC han informado que otros estados como Nueva York, Ohio, Illinois, Indiana y Kentucky también presentan cifras superiores a lo habitual. De acuerdo con datos confirmados de manera independiente por The New York Times, este año se han registrado al menos 4.800 casos de ciclosporiasis en todo Estados Unidos, un número que supera el promedio anual de 2.800 casos registrado desde 2016. El brote actual va camino de convertirse en el más grande de la historia reciente del país, según epidemiólogos que siguen la evolución de la enfermedad.

Primer plano de una persona sentada con las manos en el estómago, una expresión de dolor y un plato de lechuga en una mesa.
Michigan investiga si la lechuga y las verduras de hoja verde originaron el brote de ciclosporiasis, aunque no descartó otros alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de la fuente del brote enfrenta numerosos desafíos. A diferencia de otros patógenos transmitidos por alimentos, como la bacteria E. coli o la salmonela, cuyo ADN puede ser secuenciado con relativa facilidad para rastrear el origen de los brotes, el parásito Cyclospora plantea retos adicionales. Su secuenciación genética es más compleja y, a menudo, requiere analizar múltiples pruebas debido a la eliminación intermitente del parásito en las heces. Las entrevistas a los pacientes, quienes deben recordar lo que consumieron semanas atrás, añaden dificultad al proceso. Además, algunos sistemas de salud pública han reducido recursos y personal, lo que afecta la rapidez y eficacia del seguimiento epidemiológico.

PUBLICIDAD

En respuesta a la posibilidad de que la lechuga y las verduras de hoja verde sean las responsables, las autoridades de Michigan han emitido recomendaciones específicas para los consumidores y manipuladores de alimentos. Se aconseja evitar las ensaladas preenvasadas y optar por lechugas enteras, desechando las capas exteriores y lavando cuidadosamente las hojas interiores bajo el grifo. También se recomienda lavar todas las frutas y verduras frescas, pelar aquellas con cáscara gruesa y cocinar los productos a una temperatura mínima de 158 ℃, lo que elimina el parásito. Estas medidas, aunque no garantizan la eliminación total de Cyclospora, ayudan a reducir el riesgo de infección.

La ciclosporiasis se manifiesta principalmente con diarrea acuosa, deposiciones frecuentes y, en algunos casos, explosivas. Otros síntomas incluyen pérdida de apetito, calambres, hinchazón abdominal, náuseas y fatiga. Aunque las complicaciones graves no son comunes, los síntomas pueden persistir durante meses si no se trata la infección. El diagnóstico puede complicarse, ya que la presencia del parásito en las heces es intermitente y no todos los laboratorios incluyen la prueba de Cyclospora en sus análisis habituales, lo que puede requerir solicitudes especiales del médico. El tratamiento estándar consiste en la administración de antibióticos como sulfametoxazol-trimetoprima durante siete a diez días.

Una persona con camiseta verde se sujeta el abdomen, en primer plano un plato con hojas de lechuga y cubiertos sobre una mesa blanca.
Estados Unidos acumuló al menos 4.800 casos de ciclosporiasis este año y el brote podría convertirse en el más grande de la historia reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto epidemiológico se ha visto afectado por modificaciones en los sistemas de vigilancia. En 2025, los CDC redujeron el alcance de FoodNet, su sistema proactivo de seguimiento de enfermedades transmitidas por alimentos, que pasó de monitorizar ocho patógenos, incluida la Cyclospora, a solo dos: la salmonela y una cepa peligrosa de E. coli. Aunque la ciclosporiasis sigue siendo de notificación obligatoria a nivel nacional, esta reducción implica una menor capacidad de detección temprana y seguimiento detallado. Los CDC continúan recopilando datos mediante otros sistemas, pero expertos como el exdirector de la agencia han advertido sobre las consecuencias negativas de estos recortes.

La investigación sobre el origen del brote sigue en marcha y enfrenta obstáculos adicionales. Los equipos de salud pública deben entrevistar a miles de personas, revisar recibos y registros de consumo, y analizar ingredientes de menús para intentar identificar patrones comunes. Esta labor resulta ardua y consume mucho tiempo, ya que la información proporcionada por los afectados suele ser incompleta o imprecisa debido al tiempo transcurrido desde la exposición. Por ahora, la investigación no ha logrado identificar un producto, productor o proveedor específico como el origen del brote, y las autoridades insisten en que podrían pasar varias semanas o meses antes de contar con conclusiones definitivas.

Temas Relacionados

CiclosporiasisMichiganEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El brote de ciclosporiasis aumenta en 31 estados de EE. UU. con casi 3.000 casos y decenas de hospitalizados

Michigan concentra el mayor número de diagnósticos, seguido de Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Illinois, Colorado y Texas, mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia otros estados donde también se han detectado contagios

El brote de ciclosporiasis aumenta en 31 estados de EE. UU. con casi 3.000 casos y decenas de hospitalizados

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1500 dólares, según un estudio reciente de RentCafe?

El informe, basado en datos de 200 ciudades de Estados Unidos, señala que la superficie disponible con ese presupuesto cayó 0,74 metros cuadrados frente a 2025 y suele limitarse a estudios o una habitación

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1500 dólares, según un estudio reciente de RentCafe?

Pronostican tormentas dispersas durante la semifinal entre Francia y España en Dallas: podría afectar eventos fuera del estadio

Las lluvias matutinas amenazan con alterar la agenda de fanáticos y organizadores en Arlington. Además, el partido entre las selecciones europeas genera gran interés porque define al primer finalista del Mundial 2026

Pronostican tormentas dispersas durante la semifinal entre Francia y España en Dallas: podría afectar eventos fuera del estadio

La migración cae un 66% en Florida y provoca un cambio histórico en el sur del estado

El alto costo de vida frena la llegada de nuevos habitantes y vacía las grandes urbes del estado. Un informe revela los detalles de este éxodo y a dónde se va la gente

La migración cae un 66% en Florida y provoca un cambio histórico en el sur del estado

“Toy Story 5″ supera los 879 millones de dólares y se acerca a un histórico récord en taquilla

El filme mantiene un sólido desempeño en más de 50 mercados y los analistas proyectan que pronto podría ingresar al exclusivo club de los mil millones

“Toy Story 5″ supera los 879 millones de dólares y se acerca a un histórico récord en taquilla

TECNO

Ahora tus búsquedas en Windows 11 serán más precisas y sin publicidad gracias a este cambio en tu PC

Ahora tus búsquedas en Windows 11 serán más precisas y sin publicidad gracias a este cambio en tu PC

No sirve la contraseña, alertas de inicio se sesión y más señales de que han hackeado tu Gmail

En qué se diferencia la letra N y la P en la transmisión automática de un vehículo

WhatsApp prepara un gran cambio: las copias de seguridad podrían abandonar Google Drive e iCloud

La desconocida GameCube digital que Nintendo fabricó hace 26 años y jamás puso a la venta

ENTRETENIMIENTO

Justin Baldoni rechazó pagarle más de 8 millones de dólares a Blake Lively tras su acuerdo legal

Justin Baldoni rechazó pagarle más de 8 millones de dólares a Blake Lively tras su acuerdo legal

Jihyo, la líder de TWICE, podría dejar JYP Entertainment: qué se sabe de la renovación de contratos del grupo

“Toy Story 5″ supera los 879 millones de dólares y se acerca a un histórico récord en taquilla

¿Jugarías ‘Monopoly’ por 2 millones de dólares? Netflix busca a sus primeros concursantes

“¿Puedo estar a la altura?”: Olivia Wilde recordó el desafío de actuar frente a un elenco de estrellas durante La invitación

MUNDO

Ucrania recibirá este año cuatro cazas Rafale franceses, un radar antiaéreo y misiles

Ucrania recibirá este año cuatro cazas Rafale franceses, un radar antiaéreo y misiles

Donald Trump retiró la tasa del 20% que iba a cobrar EEUU en el estrecho de Ormuz y la sustituirá por “acuerdos comerciales”

Netanyahu advirtió a los líderes iraníes que Israel responderá si es atacado: “No esperen que la situación se mantenga tranquila”

Bangkok elevó a 30 las víctimas fatales del incendio en un bar y ordenó revisar la seguridad de los locales nocturnos

El Comando Central de Estados Unidos dio detalles de cómo será el nuevo bloqueo a los puertos de Irán