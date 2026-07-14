Más de 2500 casos de diarrea en Michigan: investigan si la lechuga y las verduras de hoja originaron el brote de ciclosporiasis

El brote de ciclosporiasis en Michigan registró 2.640 casos y 44 hospitalizaciones, muy por encima del promedio anual del estado

El reciente brote de ciclosporiasis en Michigan ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, que identificaron de manera preliminar a la lechuga y otras verduras de hoja verde como posibles fuentes de la infección. En un comunicado oficial, el Departamento de Salud de Michigan señaló que “los resultados actuales apuntan a la lechuga o las verduras de hoja verde como una posible fuente de este brote”, aunque enfatizó que la causa no se considera definitiva y no se han descartado otros alimentos. Tampoco se especificaron productores ni proveedores involucrados, lo que subraya la complejidad de la investigación en curso.

El brote ha alcanzado cifras sin precedentes en el estado. Hasta el último reporte, Michigan registró 2.640 casos y 44 hospitalizaciones, lo que representa un incremento del 69 % respecto a los datos informados solo tres días antes. Esta cifra supera ampliamente el promedio anual del estado, que suele contabilizar entre 40 y 50 casos por año. A nivel nacional, el recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluye al menos 843 casos confirmados en 31 estados y 86 hospitalizaciones, aunque expertos advierten que estos números podrían estar subestimados por los retrasos en la notificación y confirmación de los casos.

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El aumento de casos no se limita a Michigan. Los CDC han informado que otros estados como Nueva York, Ohio, Illinois, Indiana y Kentucky también presentan cifras superiores a lo habitual. De acuerdo con datos confirmados de manera independiente por The New York Times, este año se han registrado al menos 4.800 casos de ciclosporiasis en todo Estados Unidos, un número que supera el promedio anual de 2.800 casos registrado desde 2016. El brote actual va camino de convertirse en el más grande de la historia reciente del país, según epidemiólogos que siguen la evolución de la enfermedad.

Michigan investiga si la lechuga y las verduras de hoja verde originaron el brote de ciclosporiasis, aunque no descartó otros alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de la fuente del brote enfrenta numerosos desafíos. A diferencia de otros patógenos transmitidos por alimentos, como la bacteria E. coli o la salmonela, cuyo ADN puede ser secuenciado con relativa facilidad para rastrear el origen de los brotes, el parásito Cyclospora plantea retos adicionales. Su secuenciación genética es más compleja y, a menudo, requiere analizar múltiples pruebas debido a la eliminación intermitente del parásito en las heces. Las entrevistas a los pacientes, quienes deben recordar lo que consumieron semanas atrás, añaden dificultad al proceso. Además, algunos sistemas de salud pública han reducido recursos y personal, lo que afecta la rapidez y eficacia del seguimiento epidemiológico.

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En respuesta a la posibilidad de que la lechuga y las verduras de hoja verde sean las responsables, las autoridades de Michigan han emitido recomendaciones específicas para los consumidores y manipuladores de alimentos. Se aconseja evitar las ensaladas preenvasadas y optar por lechugas enteras, desechando las capas exteriores y lavando cuidadosamente las hojas interiores bajo el grifo. También se recomienda lavar todas las frutas y verduras frescas, pelar aquellas con cáscara gruesa y cocinar los productos a una temperatura mínima de 158 ℃, lo que elimina el parásito. Estas medidas, aunque no garantizan la eliminación total de Cyclospora, ayudan a reducir el riesgo de infección.

La ciclosporiasis se manifiesta principalmente con diarrea acuosa, deposiciones frecuentes y, en algunos casos, explosivas. Otros síntomas incluyen pérdida de apetito, calambres, hinchazón abdominal, náuseas y fatiga. Aunque las complicaciones graves no son comunes, los síntomas pueden persistir durante meses si no se trata la infección. El diagnóstico puede complicarse, ya que la presencia del parásito en las heces es intermitente y no todos los laboratorios incluyen la prueba de Cyclospora en sus análisis habituales, lo que puede requerir solicitudes especiales del médico. El tratamiento estándar consiste en la administración de antibióticos como sulfametoxazol-trimetoprima durante siete a diez días.

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Estados Unidos acumuló al menos 4.800 casos de ciclosporiasis este año y el brote podría convertirse en el más grande de la historia reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto epidemiológico se ha visto afectado por modificaciones en los sistemas de vigilancia. En 2025, los CDC redujeron el alcance de FoodNet, su sistema proactivo de seguimiento de enfermedades transmitidas por alimentos, que pasó de monitorizar ocho patógenos, incluida la Cyclospora, a solo dos: la salmonela y una cepa peligrosa de E. coli. Aunque la ciclosporiasis sigue siendo de notificación obligatoria a nivel nacional, esta reducción implica una menor capacidad de detección temprana y seguimiento detallado. Los CDC continúan recopilando datos mediante otros sistemas, pero expertos como el exdirector de la agencia han advertido sobre las consecuencias negativas de estos recortes.

La investigación sobre el origen del brote sigue en marcha y enfrenta obstáculos adicionales. Los equipos de salud pública deben entrevistar a miles de personas, revisar recibos y registros de consumo, y analizar ingredientes de menús para intentar identificar patrones comunes. Esta labor resulta ardua y consume mucho tiempo, ya que la información proporcionada por los afectados suele ser incompleta o imprecisa debido al tiempo transcurrido desde la exposición. Por ahora, la investigación no ha logrado identificar un producto, productor o proveedor específico como el origen del brote, y las autoridades insisten en que podrían pasar varias semanas o meses antes de contar con conclusiones definitivas.

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