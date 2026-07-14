Estados Unidos

Un preso de 74 años se convertirá en el recluso ejecutado con mayor edad en la historia de Florida

La aplicación de una inyección con tres fármacos está prevista para este 14 de julio a las 18 en la prisión estatal cercana a Starke. Dennis Sochor permanece en el corredor de la muerte desde la década de 1980

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Florida realizó nueve ejecuciones en lo que va del año y superó al resto de los estados de Estados Unidos juntos en materia de pena capital (AP foto/Curt Anderson)
Florida realizó nueve ejecuciones en lo que va del año y superó al resto de los estados de Estados Unidos juntos en materia de pena capital (AP foto/Curt Anderson)

La ejecución de Dennis Sochor, programada para la tarde de hoy en Florida State Prison, coloca a este recluso de 74 años en el centro de un debate nacional sobre la aplicación de la pena de muerte en una población carcelaria cada vez más envejecida.

El caso, que abarca más de cuatro décadas, ilustra la complejidad y controversia que rodean a la pena capital en el estado con mayor número de ejecuciones en lo que va del 2026, detalló la agencia Associated Press.

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Florida se prepara no solo para la ejecución de Sochor, sino también para la de un prisionero de 80 años, lo que marcaría un nuevo hito en la historia penal local.

Retrato de un hombre de edad avanzada con cabeza rapada, vestido con camisa naranja, frente a un fondo azul claro
Florida se dispone a ejecutar a Dennis Sochor, de 74 años, en un caso que podía convertirlo en el preso de mayor edad ajusticiado en la historia moderna del estado (Florida Department of Corrections)

Ejecución de Dennis Sochor: antecedentes y contexto

Dennis Sochor permaneció en el corredor de la muerte desde los años 80 tras ser condenado por el asesinato de una joven en la madrugada del primer día de 1982.

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Su ejecución, prevista para este 14 de julio a las 18 horas mediante la inyección de un cóctel de tres fármacos, lo convertiría en el interno de mayor edad en ser ejecutado en la historia de Florida.

De este modo, supera el récord que hasta ahora ostentaba Dusty Ray Spencer, quien fue ejecutado recientemente a los 74 años. Si el procedimiento se realiza según lo planeado, Sochor superará por una semana la edad de Spencer al momento de su muerte.

En el ámbito estatal, la decisión sobre el calendario de ejecuciones recae casi exclusivamente en el gobernador, en este caso Ron DeSantis, a diferencia de otros estados donde los tribunales tienen mayor influencia en la programación.

Hasta el momento, la oficina del gobernador no emitió comentarios sobre la reciente frecuencia de ejecuciones. El caso de Sochor coincide con el de otros dos internos de edad avanzada programados para ser ejecutados en menos de un mes, lo que puso el foco en la aceleración de la pena de muerte en Florida.

Ron DeSantis, un hombre caucásico de cabello castaño, traje azul marino y corbata de puntos azules, habla en un podio con un micrófono, gesticulando. Fondo rojo y verde
El gobernador de Florida Ron DeSantis, tiene la práctica discrecional casi exclusiva para fijar las fechas de ejecución (Reuters)

Detalles del crimen y condena de Sochor

La noche del 31 de diciembre de 1981, Patricia Gifford, de 18 años, acudió con una amiga a un bar de la zona de Fort Lauderdale para celebrar la llegada del año nuevo. En el lugar, ambas conocieron a Dennis Sochor y su hermano.

Luego de varias horas de conversación, la amiga de Gifford, indispuesta, decidió dormir en su automóvil, mientras que Gifford se fue con los hermanos Sochor bajo el pretexto de buscar un lugar para desayunar.

En vez de dirigirse a un restaurante, Sochor condujo su camión hacia una zona apartada, donde atacó a Gifford al rechazar ella mantener relaciones sexuales. Según documentos judiciales, Sochor confesó haber estrangulado a la joven y deshacerse de su cuerpo, que nunca fue hallado.

Las autoridades lo detuvieron en 1986 en Georgia por delitos no relacionados y lo extraditaron a Florida. En 1987, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y secuestro, condenándolo a muerte.

Antes del asesinato de Gifford, Sochor había sido sentenciado a prisión y libertad condicional por la violación y secuestro de otra mujer en 1980.

Una mujer rubia sonríe y sostiene un trago, lleva un gorro con la inscripción Happy New Year. Un hombre mira al fondo borroso
Dennis Sochor fue condenado por el asesinato de Patricia Gifford, una joven de 18 años que desapareció en 1982 tras conocerlo en el área de Fort Lauderdale (Foto familiar)

Argumentos legales y recursos presentados por la defensa

En los días previos a la ejecución, los abogados de Sochor presentaron diversos recursos ante el Tribunal Supremo estatal y federal. Uno de los principales argumentos fue la supuesta violación al derecho a un juicio justo por la omisión de una carta enviada en 2022 por un detective al hermano de Sochor, en la que solicitaba información sobre el paradero del cuerpo de Gifford.

Los defensores también objetaron el uso de los fármacos empleados en la ejecución, alegando que estos podrían no garantizar la inconsciencia del interno durante el proceso.

El Tribunal Supremo de Florida desestimó estos argumentos, señalando que la carta no aportaba información suficiente para modificar el fallo y que las objeciones sobre el protocolo de ejecución ya habían sido tratadas con anterioridad.

Pese a la negativa estatal, aún quedaba pendiente una última apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las posibilidades de que prosperara eran reducidas.

Protocolo de ejecución y debate sobre el método

El procedimiento para la ejecución de Sochor contempla la administración de una combinación de tres sustancias, encabezadas por el etomidato. Los abogados defensores sostienen que la dosis de este anestésico no sería suficiente para mantener al recluso inconsciente durante todo el proceso, lo que podría causar sufrimiento físico significativo, como edema pulmonar y sensación de ahogo.

La defensa propuso como alternativa el uso del pelotón de fusilamiento, alegando que este método provocaría una pérdida de conciencia más rápida.

Sin embargo, la Corte Suprema de Florida rechazó este argumento, subrayando que el protocolo vigente no ha cambiado en los últimos años y que los descubrimientos sobre los efectos de los fármacos ya eran accesibles desde 2017. La decisión reafirmó la legalidad de la actual metodología y desestimó la demanda por considerarla extemporánea.

Fachada del edificio del Tribunal Supremo de Florida con ocho columnas blancas, escaleras, una cúpula blanca, palmeras, un farol, calle y cielo azul
La Corte Suprema de Florida rechazó las apelaciones de Dennis Sochor, que cuestionaban una carta policial sobre el cuerpo de Patricia Gifford y el protocolo de ejecución (Wikimedia Commons)

Aumento de ejecuciones y envejecimiento de la población en el corredor de la muerte

Florida se consolidó este año como el estado con mayor número de ejecuciones, acumulando nueve en lo que va del 2026, cifra superior a la de todos los demás estados juntos.

Este fenómeno dejó en primer plano la cuestión del envejecimiento de los reclusos en el corredor de la muerte. La inminente ejecución de un prisionero octogenario acentúa la tendencia de sentencias capitales que se cumplen varias décadas después del crimen original.

En términos históricos, los internos de mayor edad ejecutados en Florida hasta ahora habían sido Samuel Lee Smithers y R. Charlie Gifford, ambos de 72 años. A nivel nacional, el récord lo ostenta Walter Leroy Moody Jr., quien fue ejecutado a los 83 años en Alabama por el envío de bombas postales que causaron la muerte de un juez federal y un abogado defensor de derechos civiles.

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