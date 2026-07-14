Hallan a un recién nacido muerto en un festival de electrónica: el FBI ofrece USD 15.000 de recompensa y la investigación sacude a Michigan

La agencia federal dispuso una suma significativa para incentivar la colaboración ciudadana en la resolución del caso (REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

La muerte de un recién nacido en un baño portátil durante el festival Electric Forest, en Michigan, desató una investigación federal y un fuerte llamado a la comunidad para esclarecer el caso.

El hallazgo, ocurrido el 28 de junio en el predio de Double JJ Ranch, movilizó a la Policía Estatal de Michigan y a la oficina del FBI en Detroit, que ofreció una recompensa de USD 15.000 a quienes aporten información determinante.

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El evento musical reunió a miles de personas y se transformó en escenario de un hecho que conmocionó al público y a los organizadores (@Lauren Demi Photo)

Descubrimiento y primeros datos oficiales

El cuerpo del bebé fue descubierto por un trabajador encargado de los sanitarios portátiles durante una revisión rutinaria en la zona de campamento, en la última jornada del festival.

Según informó ABC News, el evento congregó a unas 50.000 personas en cuatro días de música electrónica y actividades al aire libre.

Personal de mantenimiento localizó el cuerpo durante una inspección matutina en el área de campamento (CBS News)

El informe forense preliminar, difundido por la Policía Estatal, determinó que el niño era un neonato y que había nacido con vida. Esta información fue confirmada también por Billboard y CBS News, consolidando la hipótesis de un fallecimiento reciente en el contexto del festival.

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El predio, cercano al lago Michigan, suele albergar multitudes, lo que complica la tarea de los investigadores para ubicar testigos o posibles implicados.

Entre los artistas que participaron en la edición 2026 de Electric Forest figuran Shpongle, Kaskade, Bob Moses, Excision, Eli Brown, Passion Pit y Griz.

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El predio, conocido por recibir grandes festivales, fue escenario de un despliegue policial inusual tras el hallazgo (Google Earth)

Investigación y avances de la policía y el FBI

Tras el hallazgo, la intervención de la oficina del FBI en Detroit aportó recursos y visibilidad al caso. El organismo federal y la fuerza estatal buscan identificar y detener a los responsables. La recompensa de USD 15.000 se estableció para alentar la presentación de datos que permitan un avance sustancial en la causa.

Pocos días después, los investigadores recibieron una pista sobre una mujer de Muskegon que había asistido al festival. Tal y como informaron CBS News y New York Post, la mujer fue entrevistada, colaboró plenamente y, tras los procedimientos correspondientes, fue descartada como sospechosa.

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Las autoridades consideran que existen personas que pueden aportar información relevante y que, por distintos motivos, no se acercaron aún. “Estamos seguros de que el trabajo conjunto y el uso de pruebas científicas permitirán identificar a la persona responsable”, comunicó la fuerza estatal en la red social X.

Las fuerzas de seguridad trabajan de manera conjunta y analizan todas las pistas recabadas en el lugar (ABC 7)

Llamados a la comunidad y canales habilitados

Mientras se desarrolla la investigación, tanto la Policía Estatal como el FBI pidieron a la población evitar especulaciones en redes sociales, con el fin de no entorpecer las tareas en curso. La organización del festival manifestó su consternación por el hecho y alentó a quienes tengan información, por mínima que sea, a comunicarse con las autoridades.

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Quienes puedan aportar datos pueden hacerlo a través de la línea 1-855-MICH-TIP (1-855-642-4847), el sitio web oficial de la policía estatal o la plataforma tips.fbi.gov. Para quienes se encuentren fuera de Estados Unidos, están disponibles los canales de las embajadas y consulados estadounidenses.

Hasta el momento, los investigadores no lograron identificar a los padres del recién nacido ni realizaron detenciones. El pedido de colaboración ciudadana sigue vigente, con la expectativa de que algún testimonio o indicio permita avanzar en la reconstrucción de los hechos.

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La ciudadanía cuenta con múltiples vías para aportar información reservada que ayude a resolver el caso (CBS News)

La magnitud del festival y el flujo constante de asistentes plantean desafíos logísticos y de seguridad para los organizadores y las fuerzas de seguridad.

Billboard analizó la complejidad de investigar un caso de este tipo en un entorno multitudinario y abierto, donde el tiempo y la cooperación pública resultan factores determinantes.

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El incentivo económico ofrecido por el FBI sigue disponible, mientras la investigación permanece abierta y bajo la supervisión de las autoridades estatales y federales.

Las vías de contacto oficiales permanecen habilitadas para recibir cualquier dato que ayude a esclarecer uno de los episodios más sensibles registrados en la historia reciente de los festivales en Michigan.

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