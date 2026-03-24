La caída en las ventas de Barbie plantea dudas sobre el futuro de la marca

Las ventas de Barbie caen por segundo año consecutivo, generando preocupación en Mattel y dudas sobre el futuro de la marca. (REUTERS)

Las ventas de Barbie caen por segundo año consecutivo y preocupan a Mattel: la abrupta transformación de la industria impulsa a buscar estrategias totalmente diferentes a las del auge del pasado.

La reciente caída en las ventas de muñecas Barbie genera inquietud en el sector y especialmente en Mattel, pese a la larga historia de adaptaciones de la marca. Un análisis de Business Insider, el medio especializado en economía, revela dudas sobre el rumbo de este emblema tras dos años consecutivos de descenso y un marcado retroceso en su valor bursátil.

Barbie, creada en la década de 1950 por Ruth Handler, pasó de ser un ejemplo de propuestas nuevas en el mercado a enfrentar crisis, competencia y desafíos con las nuevas generaciones. En las últimas décadas, la marca debió transformarse frente a rivales como Bratz y responder a los cambios sociales, al lanzar una propuesta con más diversidad. Los dos últimos años están marcados, sin embargo, por una caída sostenida en las ventas, lo que plantea interrogantes sobre su futuro, según Business Insider.

El valor bursátil de Mattel registra un marcado retroceso tras la caída sostenida de ventas de muñecas Barbie en el mercado global. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

El origen y evolución de Barbie

La historia de Barbie comenzó en los años 50, cuando Ruth Handler, cofundadora, ideó una muñeca diferente, pensada como un modelo a seguir más allá del tradicional muñeco bebé.

Chris Byrne, analista de la industria juguetera, explicó a Business Insider: Las niñas podían fantasear con ser mayores, imaginarse como adolescentes o jóvenes adultas. No tenían que soñar solamente con ser madres o esposas.

Mattel apostó de manera pionera por la promoción directa en televisión. Esto posibilitó vender más de 300.000 muñecas Barbie en 1959. Según Fryda González, gerente de la compañía, la campaña logró “consolidar la presencia de Barbie en los hogares estadounidenses y más tarde en el mundo”.

Durante décadas, estas estrategias situaron a Barbie en la cima de las preferencias. En 1991, la empresa informó que el 95% de las niñas estadounidenses entre tres y 11 años tenía varias muñecas.

La competencia y los cambios en la industria

A principios de los años 2000, la entrada de Bratz transformó el escenario. Estas muñecas ofrecieron diversidad nunca vista hasta entonces en tono de piel, peinados y estilos de moda.

Byrne indicó en Business Insider que los creadores de Bratz pensaron la muñeca “como un reto directo a la Barbie rubia y delgada”, y así alcanzaron cerca del 40% del mercado de muñecas fashion a mediados de esa década.

En 2015, Barbie experimentó un golpe relevante: sus ventas descendieron a USD 900 millones, una reducción de más del 50% respecto al pico de 1997. Esta crisis llevó a Mattel a probar nuevos enfoques ante el desafío competitivo.

Barbie, creada en los años 50 por Ruth Handler, representa una historia de adaptaciones ante crisis y cambios sociales en la industria del juguete. (REUTERS/ Jeenah Moon)

Innovación y diversificación de Barbie

Ese año, la empresa lanzó nuevas Barbies con distintos cuerpos, estilos y tonos de piel. Brian Maldonado, especialista en rotofundido de Mattel, relató a Business Insider: El mayor desafío es que cada personaje tiene su propio tono de piel. Acabo de terminar una y aquí tenemos una cabeza de Barbie recién hecha.

La variedad incluyó peinados y detalles estéticos nunca antes incorporados. Shirley Fujisaki, jefa de diseño capilar, comentó: Si alguien me hubiera dicho que estaría peinando Barbies de adulta, le habría dicho que estaba loco. Nuestro mejor instrumento es un simple cepillo para mascotas, que logra resultados sorprendentes.

El equipo de estilistas desarrolló más de 100 peinados distintos en la última década, como parte de la apuesta por la diversidad y el vínculo con nuevas consumidoras.

Business Insider advierte que Mattel podría asegurar el futuro de Barbie invirtiendo en plataformas digitales ante el avance del entretenimiento online. (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

Barbie y el auge del coleccionismo

El impulso de Barbie en los últimos años se vinculó de modo directo al público adulto y al fenómeno de la película Barbie en 2023. Durante la pandemia, muchas familias millennial adquirieron muñecas para evitar el exceso de pantallas de los hijos. El estreno de la película, que recaudó aproximadamente USD 1.400 millones, potenció el mercado del coleccionismo asociado a la nostalgia de quienes crecieron con la marca.

Mark Lear, coleccionista de Barbie, dijo a Business Insider: Cuando eres más grande, quieres tener algo que te haga sentir como en tu infancia.

Lear conserva cientos de muñecas valiosas, entre ellas una Lily, muñeca clásica europea alemana de 1955 y precursora de Barbie. Ruth vio esta muñeca en una vidriera en Suiza y eso inspiró la creación de Barbie, relató.

Mattel informa que el 13% de sus ventas en Estados Unidos corresponde a consumidores adultos, lo que muestra el peso central del factor nostálgico en la marca.

Llevar al mundo real la casa de los sueños de Barbie fue todo un reto por las dimensiones tan particulares que tienen en su formato de juguete Foto: Warner Bros.

Los retos actuales de Mattel

Pese a los impulsos recientes, Barbie enfrenta desafíos importantes. Según Business Insider, en 2025 las ventas de productos nuevos bajaron un 11%, completando así dos años de retrocesos.

El sector del juguete es más competitivo que nunca. Joen Ciolli, editor ejecutivo de Business Insider, analizó: La industria se ha vuelto muy exigente. Tras el auge durante la pandemia, las ventas disminuyeron y los minoristas han reducido inventarios. Los niños ahora dedican más tiempo al entretenimiento digital.

Ciolli agregó que Mattel está rezagada respecto a competidores como Hasbro, que diversificaron la oferta hacia juegos electrónicos y lograron enfrentar mejor la caída de juguetes físicos. Hasbro se destaca por una estrategia de adaptación más ágil en ese sentido.

Antes de la temporada navideña, la empresa incrementó los envíos para anticiparse a la demanda, pero el exceso de inventario no encontró salida en el mercado y perjudicó sus resultados. El debate en la industria es si el descenso es cíclico o si revela una situación estructural que amenaza la continuidad de Barbie dentro del segmento de juguetes más reconocidos.

Para Business Insider, “seguir el camino de competidores e invertir en plataformas digitales podría ser determinante para el futuro de Barbie”.